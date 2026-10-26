Calendário Pirelli 2027 retrata a Índia pelas lentes de três fotógrafos

O Calendário Pirelli 2027 foi apresentado na última sexta-feira, 23 de outubro, em Nova Delhi, com a Índia como protagonista e uma formação inédita na história da publicação. Pela primeira vez, a autoria da edição é dividida entre três fotógrafos: o norueguês Sølve Sundsbø, que também assinou o calendário de 2026, o indiano Raghu Rai e a filha dele, Avani Rai.

A participação de Avani foi definida depois da morte de Raghu, em 26 de abril de 2026, quando o fotógrafo ainda trabalhava no projeto. Ele registrou a vida pública e privada do país desde 1965 e havia planejado combinar imagens do próprio arquivo com rostos da Índia atual. Avani, também fotógrafa e diretora do documentário Raghu Rai: An Unframed Portrait, assumiu a tarefa de terminar o trabalho, mas com uma abordagem própria.

A ideia original de Raghu previa retratos feitos em estúdio diante de fotografias antigas, para que épocas diferentes ocupassem o mesmo quadro. Avani tirou as imagens do estúdio e as levou de volta às ruas de Delhi e Mumbai, posicionando-as ao lado das pessoas que vivem hoje nesses lugares. "Meu pai pertencia à rua. É por isso que peguei a ideia em que ele estava trabalhando e a levei de volta às ruas, em meio às pessoas que ele fotografou durante a vida toda", diz.

O arquivo nas ruas

No mercado de flores da Velha Delhi, uma imagem antiga de Raghu Rai divide o quadro com vendedores e guirlandas de jasmim (Avani Rai)

Com a ajuda de Nandan, motorista de longa data do pai, Avani refez trajetos que Raghu percorreu por décadas na Velha Delhi, passando pelo mercado de flores, por vielas lotadas, por uma escola e pelas margens do rio Yamuna. Em vários desses pontos, ela se colocou em um ângulo diferente do usado originalmente pelo pai e fotografou ao mesmo tempo a imagem antiga, mantida intacta, e o entorno que a cerca hoje.

Moradores da Velha Delhi diante de uma fotografia em preto e branco de Raghu Rai, em uma das ruas que ele registrou por décadas (Avani Rai)

Em Mumbai, o roteiro incluiu coberturas de arranha-céus, áreas frequentadas por jovens, bairros antigos e uma vila de pescadores. Ao todo, cerca de 130 pessoas participaram dessa parte do projeto, entre moradores, dançarinos, performers, modelos, artesãos, a mãe de Avani e o ator Ranveer Singh, uma das maiores estrelas do cinema indiano. "O passado sempre continuará a existir no presente", afirma a fotógrafa.

Em Mumbai, Avani Rai posiciona uma imagem de arquivo de Raghu Rai ao lado de jovens da cidade, com o horizonte de prédios ao fundo (Avani Rai)

Retratos no Rajastão

etrato de Sølve Sundsbø feito no Rajastão, com tecido em tons de açafrão e névoa sobre o lago (Sølve Sundsbø)

Sundsbø seguiu por outro caminho. Em vez de tentar representar o país como um todo, o fotógrafo concentrou seu trabalho em retratos de nove mulheres com laços com a Índia, feitos entre o Forte Jaigarh, em Jaipur, e Ajabgarh, no Rajastão. "Não achei que eu poderia tentar representar a Índia em toda a sua complexidade. Eu não tinha o direito de fazer isso", diz. Segundo ele, a escolha do forte se deveu à convivência de luzes, atmosferas e arquiteturas distintas em um mesmo espaço, o que permitiu variar as imagens sem perder unidade.

Sundsbø explora texturas e cores em retratos de mulheres com laços com a Índia; aqui, sobre um tapete de crisântemos (Sølve Sundsbø)

O elenco reúne as atrizes Aditi Rao Hydari e Avantika Vandanapu, a atriz e produtora Freida Pinto, a musicista e compositora Anoushka Shankar, a poetisa e performer Rupi Kaur, as modelos Lakshmi Menon e Bhavitha Mandava e a atriz, produtora e apresentadora Padma Lakshmi. Avani Rai também aparece entre as retratadas, posando para as lentes de Sundsbø. As fotos exploram texturas de tecidos, flores sobre espelhos d'água e as sombras projetadas pela geometria das construções de pedra.

As sessões aconteceram entre maio e setembro. A edição chega em uma caixa com dois compartimentos separados e soma 36 fotografias, sendo 18 de Sundsbø e 18 do projeto de Raghu e Avani Rai.

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