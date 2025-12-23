20 champanhes e espumantes para brindar no Ano Novo de 2025

Com a chegada do fim de ano, começa o momento de escolher os vinhos e espumantes ideais para o Ano Novo. E saber qual garrafa mais combina com as preparações da data, bem como qual a melhor maneira de harmonizá-la aos pratos, é o grande desafio da temporada.

Para ajudar na escolha, a Casual EXAME organizou uma lista, com auxílio da World Wine, Boca a Boca e Grand Cru, com indicações de vinhos que casam com a época do ano. Com opções abaixo dos R$ 68, separamos rótulos prontos para serem apreciados e compartilhados em meio às comemorações de Réveillon. Confira:

Para harmonizar com aperitivos:

Amitié Clássico Brut Branco | R$ 67,50

Para os aperitivos, o Clássico Brut Branco da Amitié aparece como opção versátil e refrescante, com aromas cítricos, maçã verde e notas florais, perlage fina e equilíbrio entre acidez e cremosidade. Harmoniza bem com canapés, saladas leves, frutos-do-mar e queijos frescos.

Flutt Espumante Brut | R$ 110,00

Leve e acessível, esse é o espumante ideal para brindar desde o início da celebração. Com borbulhas delicadas e sabor refrescante, o Flutt Brut entrega notas frutadas suaves e acidez equilibrada — ótimo para acompanhar aperitivos, queijos leves ou servir como welcome drink.

Vinyes Ocults Nat Charmat 2022 | R$ 190

Ainda no abre-bocas, o Vinyes Ocults Nat Charmat é um rótulo surpreendente e vibrante, que combina frescor, elegância e leveza. Ideal para recepcionar convidados, abrir a noite ou acompanhar entradas leves. Sua textura cremosa e perfil aromático delicado também costumam agradar na primeira parte da noite.

Garzón Extra Brut | R$ 336,00

Equilibrado e perfumado, essa é a escolha ideal para acompanhar finalizações leves ou recepções. Tem notas defumadas, de pão e frutas cítricas. Vai bem com frutos-do-mar, ceviche, queijos de massa mole.

Antica Fratta Franciacorta Extra Brut DOCG | R$ 299,25

Uma das expressões mais nobres da Itália. Cremoso, intenso e de longa persistência, esse é um espumante elegante, elaborado com 90% de Chardonnay e 10% de Pinot Nero. Tem notas de frutas e flores brancas, de pão, manteiga e defumados. De médio corpo, tem ótima acidez e final de boca cremoso. Harmonize com entradas à base de queijos, frutos-do-mar e carpaccio.

Bernardi Pra' dei Salt Conegliano Valdobbiadene Brut 2023 | R$ 171,75

Prosecco Millesimato assinado pela família Bernardi, Pra’ dei Salt é uma opção super agradável e frutada. As uvas são cultivadas em San Pietro di Feletto, nas colinas entre Conegliano e Valdobbiadene, e de lá carregam todo o caráter do terroir dessa DOCG. Após a segunda fermentação o vinho estagia por 120 dias em autoclaves, gerando um espumante de perlage intensa e persistente.

Funciona bem para os aperitivos, em especial saladas, aperitivos, peixes brancos, frutos-do-mar e queijos de massa mole.

Para harmonizar com a ceia:

Dal Pizzol 36 Meses Tradicional | R$ 128,50

Já para quem busca opção para harmonizar com massas ou peixes intensos, a opção da Dal Pizzol é um espumante de longa maturação. Apresenta aromas de frutas secas, mel, amêndoas e brioche, perlage finíssimo e estrutura marcante, ideal para pratos mais sofisticados, como vieiras grelhadas, bacalhau, massas ricas e queijos maturados.

Original Baga Reserva Espumante Nature | R$ 190,00

Ainda para quem quer harmonizar o espumante com pratos do mar, direto da região da Bairrada, este espumante "Nature" revela caráter autêntico e mineralidade elegante. Produzido com casta Baga, típica da região, oferece borbulhas finas e persistentes, aromas de frutas maduras e toques florais sutis. No paladar, apresenta boa estrutura, frescor e um final seco — perfeito para entradas sofisticadas ou pratos de peixe e mariscos.

Original Cuvée Espumante Nature | R$ 290,00

Outra boa opção da Original é a Cuvée Nature, que combina diferentes castas para um perfil equilibrado e elegante. Com perlage refinada e perfil aromático mais profundo — notas de brioche e frutas cítricas —, entrega cremosidade e final prolongado. Uma excelente pedida para brindar ocasiões especiais ou acompanhar pratos variados, de carnes brancas a frutos-do-mar.

Balthasar Ress PetNat Riesling 2022 | R$ 209,25

Fresco, vivo e autêntico, esse é um espumante com boa textura. O destaque vai para as notas de maçãs, cidra, além de toques de cereja-azeda, groselha verde e toques de baunilha. Um complexo e fresco frisante orgânico, que harmoniza bem com massas salteadas com manteiga e ervas, risotos com frutos do mar, além de embutidos e queijos de massa mole, como os de cabra.

Bernardi Prosecco DOC Treviso Brut | R$ 135,20

Assinado por Bernardi, este Prosecco DOC Treviso é delicado, fresco e cítrico. O know-how da família cria um espumante fácil de gostar, com notas de frutas cítricas, flores brancas e toques minerais. Em boca se destaca pela acidez. Harmoniza bem com peixes brancos e frutos-do-mar.

Veuve Ambal Crémant de Bourgogne Rosé Premières Fleurs Brut | R$ 171,75

Blend de Pinot Noir, Chardonnay e Gamay, este Crémant de Bourgogne Rosé estagiou de 12 a 15 meses em contato com as leveduras. O destaque vai para notas de frutas vermelhas frescas, notas florais, além dos agradáveis toques defumados e tostados. Pode ser harmonizado com peixes, frutos-do-mar e massas com molho branco.

Gramona Aliances La Cuvée Nature 2021 | R$ 259,50

Corpinnat elaborado por Gramona, esse é, sem dúvidas, um dos mais conceituados produtores de espumantes do mundo. Conta com 30 meses de autólise, proporcionando um espumante fresco e agradável, surpreendendo todos os paladares, inclusive, os entusiastas. Funciona bem com pratos com frutos-do-mar, ostras e camarões.

Dezzani Moscato d'Asti 2020 | R$ 99,90

Na borbulha para as sobremesas, o Dezzani se apresenta como uma opção clássica. Adocicado, equilibrado e vibrante, o espumante é excelente para sobremesas, panetones e momentos festivos.

Para o brinde da virada de ano:

Julia Kemper Espumante Nature 2022 | R$ 290,00

Para o brinde da virada, outra boa escolha é o Espumante Nature 2022 de Julia Kemper. Português, o rótulo traz o caráter único do terroir da Quinta do Cruzeiro. Elaborado pelo método tradicional, no verdadeiro estilo dos grandes champanhes, este espumante passa por um mínimo de 12 meses de autólise, resultando em uma perlage fina, persistente e impecável. Em boca, revela cremosidade, precisão e um final longo, vibrante e refrescante.

Drappier Champagne Carte d'Or Extra-Brut NV | R$ 509,15

Lançado em 1952, o Carte d'Or é o champanheais emblemático da Drappier. Elaborado apenas com mosto flor, combina 80% Pinot Noir, 15% Chardonnay e 5% Meunier, com pequena parcela maturada em carvalho e 40% de vinhos de reserva, é o rótulo ideal para a virada.

Drappier Champagne Millésime Exception Extra-Brut 2017 | R$ 783,20

Cuvée Brut assinado por Drappier, este blend majoritariamente composto de Pinot Noir revela ótima acidez e é marcado por notas de pão, pêssegos e geleia de marmelo. Após 48 meses em contato com as leveduras, e contando com 60% de vinho base que estagia em carvalho, este champanhe não é clarificado e filtrado, o que garante sua complexidade.

Victoria Geisse Extra Brut Vintage Gran Reserva | R$ 144,42

Conhecida por sua excelência na produção de rótulos de alta qualidade, a região vinícola da Serra Gaúcha, no Brasil, foi o palco escolhido para dar vida a este espumante Gran Reserva. Elaborado por meio do método tradicional, ele apresenta aromas florais, cítricos e de frutas tropicais, e paladar cremoso, com acidez vibrante.

Moët & Chandon Impérial Brut EOY 2025 | a partir de R$ 450

Momentos festivos pedem o espocar de uma garrafa de champanhe. A Moët & Chandon, referência no setor, lançou bebidas exclusivas para terminar 2025 em clima de comemoração. A primeira delas é o Impérial Brut EOY 2025, uma garrafa avermelhada. Criado a partir de mais de 100 vinhos diferentes, dos quais 20% a 30% são vinhos de reserva especialmente selecionados para realçar sua maturidade, complexidade e constância, o assemblage reflete a diversidade e a complementaridade de três castas: Pinot Noir, Pinot Meunier e Chardonnay.

Tem uma cor elegante amarelo palha dourado, com reflexos esverdeados. De notas olfativas, tem a maçã verde e frutas cítricas, minerais e flores brancas.

Moët & Chandon Rosé Impérial EOY 2025 | a partir de R$ 450

A segunda garrafa ds Chandon especial para o ano novo de 2025 é a versão rosé. Assim como o rótulo anterior, tem a mescla de Pinot Noir, Pinot Meunier e Chardonnay, mas em diferentes porcentagens. A cor é rosa com reflexos âmbar, com notas de frutos vermelhos (morango silvestre, framboesa, cereja) e um ligeiro toque de pimenta.