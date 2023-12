Guia completo: 40 espumantes para as festas de final de ano; de R$ 40 a R$1.800

“Estou bebendo estrelas!” A icônica frase de Dom Pierre Pérignon dita ao provar um espumante, mais especificamente ao champanhe, nos traz esse sentimento de que aproveitar as festas de final de ano desta forma é mais do que especial. Brilhantes, refrescantes e repletos de vivacidade, essas borbulhas de felicidade encantam paladares e iluminam cada brinde.

EXAME Casual organizou uma lista com indicações de espumantes que casam com a época do ano. Dos clássicos aos mais inovadores, cada rótulo aqui presente é uma ode à celebração, prontos para serem apreciados e compartilhados em meio às comemorações que marcam o final do ano. A seleção foi organizada por importadora e por vinícola.

Cellar Vinhos

Crémant D'alsace Breit Blanc de Blancs Extra-Brut | R$ 345,00

Um dos Crémants d'Alsace mais especiais é produzido pela Mélanie Pfister, oitava geração da família na região, produzindo vinhos de forma orgânica, frescos e cheios de personalidade. Destaque para o Crémant Breit, que fica 24 meses em contato com as borras amadurecendo nas caves aportando deliciosa textura.

Crémant Du Jura Rosé Extra-Brut | R$ 325,00

Encontrar um produtor do Jura tão dinâmico e com vinhos tão puros que ainda não tenha sido descoberto é um verdadeiro achado. E o Domaine Fumey-Chatelain se enquadra nesse quesito. Quase todos seus vinhos são engarrafados sem filtração e colagem. O resultado são vinhos puros, cheios de energia e que entregam muita qualidade. O Crémant Rosé de Pinot Noir, que tem borbulhas finas, excelente cremosidade e textura e ótima acidez.

Pét Nat Somnan 'Bulles Rosé Vdf 2021 | R$285

Fabien Jouves, do Domaine Mas del Périé, é sinônimo de uma Cahors dinâmica e rejuvenescida. Seus vinhos tem uma pureza cristalina, são fáceis de beber e não perdem a complexidade e a característica de cada uva. O Pét Nat é feito de um blend de Malbec e Muscat de Hamburg com idade média de 30 anos em solos argilo-calcários.

Moët & Chandon

Moët Imperial Brut | R$394,00

Intensidade vibrante da maçã verde e dos citrinos; frescor de nuances minerais e das flores brancas, junto de notas louras (brioche, cereais, nozes frescas). A bebida é feita com três castas de uva: Pinot Noir, Pinot Meunier e Chardonnay .

Moët Imperial Rosé | R$483,00

Frutado brilhante com paladar sedutor. Bouquet vivo e intenso de frutos vermelhos (morango silvestre, framboesa, cereja), com nuances florais de rosa e um leve toque de pimenta.

Grand Cru

Champagne Devaux D Millésimé 2009 | Assinante R$ 1.440,66 / Não Assinante R$ 1.694,90

Complexo, estruturado, intenso, fresco, toques de frutas brancas, e perlage fino e delicado, este espumante é perfeito para acompanhar risoto de trufas, lombo suíno com molho de damasco e filé mignon com molho de queijo. Seu aroma apresenta notas intensas de frutas secas e cítricas, e brioche.

Espumante Gramona III Lustros Gran Reserva Brut Nature 2013 | Assinante R$ 705,42 / Não Assinante R$ 829,90

Espumante que possui, em seu gustativo, borbulhas finas, textura cremosa e um final longo e rico em mineralidade, que se encaixa bem com Jamon, Foie Gras, Paella e Carnes Brancas. No seu aroma é intenso, apresentando notas de maçã, pêssego, ervas do mediterrâneo (como alecrim e tomilho), frutas secas como nozes e avelãs, acompanhado de final de pão torrado.

Sieur D'Arques Grande Cuvée 1531 Crémant de Limoux Réserve Brut AOC 2018 | Assinante R$ 229,42 / Não Assinante R$ 269,90

De sabor fresco e com toques amanteigados, este espumante tem olfativo de flores brancas, peras e pêssegos, junto de toques tostados. Acompanha muito bem canapés de salmão defumado, risoto de camarão e torta de limão.

Auris Spumante Brut | Assinante R$ 271,92 / Não Assinante R$ 319,90

De olfativo frutado, com notas de flores e toques delicados de maçã-verde, este rótulo possui um sabor fresco, leve e com acidez equilibrada, que combina com pratos incrementados como mariscos crus, Jamón Pata Negra e bruschetta com tomate e manjericão

Espumante Victoria Geisse Extra Brut Vintage | Assinante R$ 135,92 / Não Assinante R$ 159,90

Quando falamos de espumante, o espumante Victoria Geisse Extra Brut Vintage é um dos destaques entre os selecionados. Com aroma de pêra e maçã verde , junto de notas de flores brancas, este rótulo possui um sabor fresco, com boa estrutura, cremoso, elegante e equilibrado, que combina principalmente com frutos do mar, como camarões, lagosta e lulas.

Evino

Mumm Cuvée Reserve Demi Sec | R$89,90

O Mumm Cuvée Reserve Demi Sec tem uvas de San Rafael, outra região de Mendoza, onde as uvas amadurecem, desenvolvendo aromas e sabores de frutas maduras e tropicais. No paladar rico e adocicado, com grande intensidade de sabor. O Mumm Léger, composto 100% de moscatel rosado, tem borbulhas delicadas, com um paladar intenso que entrega notas de abacaxi, pêssegos maduros e notas florais.

Champagne Pannier Sélection Brut | R$299,90

De cor amarelo-palha brilhante com reflexos dourados, esse vinho possui um sabor refrescante, cheio, frutado, elegante, com borbulhas finas e final persistente, junto de um aroma expressivo, com notas de frutas brancas e amarelas, e nuances florais e de panificação.

Alísios Moscatel | R$54,90

Possui um aroma fresco e típico, com notas de jasmim e outras flores brancas, guaraná, cítricos e mel, acompanhada de um sabor leve, persistente e doce no paladar, com um final de boca jovial e refrescante.

Alísios Brut | R$49,90

Equilibrado, refrescante e agradável e com perlage fina e persistente, este espumante possui um aroma intenso de frutas tropicais e flores, como rosa, margarida e madressilva. Acompanha muito bem carnes brancas, frutos do mar, queijos, risoto e massas de molho branco, saladas e aperitivos.

Vinícola Aurora

Aurora Moscatel branco |R$ 39,90

Rótulo mais premiado da marca, com 115 medalhas em concursos internacionais, esse espumante é doce, delicado, apresentando grande equilíbrio entre doçura e acidez. Apresenta aromas adocicados, com notas florais e de mel. Harmoniza bem com sobremesas, como tiramisù, torta de maçã e cheesecake.

Aurora Prosecco | R$ 39,90

Espumante brut elaborado somente com uvas da variedade prosecco. Leve e refrescante, é uma bebida com acidez equilibrada e perlage persistente. Versátil, harmoniza com mix de folhas verdes, peixe grelhado como o pintado, massa à carbonara, camarão frito e filé de leitão. Também é ideal para o preparo de drinks, como o Aperol Spritz.

Aurora Procedências Chardonnay | R$ 45

Espumante do tipo brut, tem rápida passagem por barricas de carvalho francês, conferindo à bebida um doce e delicado aroma de baunilha. Tem aromas frutados, típicos da variedade Chardonnay. Harmoniza com canapés, além de pratos elaborados com frutos do mar, como sashimi, atum, filé de salmão e camarão ao alho e óleo, risoto de palmito, paella valenciana e carnes brancas.

Aurora Extra brut D.O. Altos de Pinto Bandeira | R$ 100

Foi o primeiro espumante da vinícola a ter o selo da certificação exclusiva para as borbulhas da Denominação de Origem (D.O.) Altos de Pinto Bandeira. Com um blend das uvas Chardonnay, Pinot Noir e Riesling Itálico, é elaborado pelo método tradicional, com 12 meses de amadurecimento. Possui aromas que remetem à doçura de damascos e a robustez de amêndoas tostadas, além de toques elegantes de flores brancas.

Aurora Gioia Sur Lie Nature D.O. Altos de Pinto Bandeira | R$ 150

Único espumante nature sur lie da marca, é chancelado pela D.O. Altos de Pinto Bandeira. Elaborado pelo método tradicional, tem maturação mínima de 24 meses. Autêntico, proporciona uma experiência única devido à permanência das leveduras dentro da garrafa, maturando a bebida até que ela seja aberta. Tem acidez delicada e cremosidade bem presente.

World Wine

Bernardi Jacur 765 Brut | R$ 93,50

Agradável e frutado espumante assinado pela família Bernardi, Jacur homenageia uma antiga área de comércio da região. No nariz mescla notas de pêssegos frescos a toques florais, enquanto em boca é delicado e refrescante.

Velve Ambal Crémant de Borugogne Rosé Premières Fleurs Brut | R$ 228,00

Blend de Pinot Noir, Chardonnay e Gamay, este Crémant de Bourgogne Rosé estagiou de 12 a 15 meses em contato com as leveduras. Destaque para notas de frutas vermelhas frescas, notas florais, além dos agradáveis toques defumados e tostados

Il Dolce far Niente Rosé | R$ 149,00

Um vinho delicado perfeito para os momentos de descontração. No nariz apresenta boa presença de frutas vermelhas como pêssego e morango, além de nuances florais que dão equilíbrio para uma acidez equilibrada, leve e refrescante totalmente convidativa.

Drappier Champagne Brut Nature Sans Soufre | R$ 740,00

Este champagne 100% Pinot Noir, teve todo seu potencial explorado na versão Brut Nature por Michel Drappier. Com ótima acidez e paladar mineral, revela notas de limão, avelãs e peras. Diferentemente da maior parte dos espumantes no mundo, este Champagne de Drappier não tem adição de sulfitos durante o processo de fermentação e engarrafamento.

Acquesi Asti DOCG | R$ 138,00

Vinho elaborado pelo método Martinotti (charmat), exibe tipicidade e elegância. Espumante delicado, apresenta aromas intensos de mel, pêssegos frescos, frutas cítricas e notas florais. Marcado pela persistência e finesse da perlage, com agradável doçura.

Boca a Boca

Nat Charmat | R$ 180,00

Espumante 100% Natural, obtido a partir de uma única fermentação, somente com açúcares naturais da uva. O resultado é um vinho de baixo teor alcoólico, pouco açúcar residual e que conserva a suas proteínas naturais.

Vinícola Campestre

Brut Rosé Champenoise Zanotto | R$ 139,90

Um espumante delicado, cremoso e com acidez equilibrada, que possui características visuais e aromáticas que remetem à frutas vermelhas e conta com 12,5% de teor alcoólico. Seu envelhecimento leva cerca de 10 meses, com a autólise da levedura e ele é engarrafado pelo menos 3 meses antes de ser comercializado.

UVVA

Extra Brut UVVA- R$ 152,00

O Extra Brut, da safra 2019, elaborado através do método clássico (champenoise), é feito com as uvas Chardonnay e Pinot Noir na mesma proporção. Teve 24 meses de autólise, o que lhe confere elegância e maior complexidade aromática.

Nature UVVA- R$ 152,00

O Nature, da safra 2020, elaborado via método tradicional, tem em sua composição 60% de Pinot Noir e 40% de Chardonnay. Ficou 18 meses em autólise na cave da vinícola, com temperatura controlada. Tem aromas florais, amendoados e de mel, e sabor marcante e elegante.

La Pastina

Tosti Prossecco Rosé DOC Brut | R$ 139,00

Tosti Prosecco Rosé vem de uma DOC (Denominação de Origem Controlada) recém regulamentada na Itália. É assinado pela Tosti, empresa familiar ativa na produção de vinhos e espumantes desde 1820 na região de Vêneto.

Tosti Notte di Bollicine Grand Cuvée Brut | R$ 88,00

Elaborado pelo método charmat com um blend de uvas do Vêneto e do Friuli, Notte di Bollicine Gran Cuvée encanta pelo caráter delicado e refrescante. O nome “Notte di Bollicine” quer dizer noite de borbulhas.

Qualimpor

Estelado - Miguel Torres Chile | R$ 120,00

Produzido pela vinícola chilena Miguel Torres, o espumante Estelado representa o resgate da variedade de uva mais antiga do Chile: a uva País. Estelado é o primeiro vinho espumante feito com essa uva, elaborado pelo método tradicional. No paladar, é fresco e robusto, característica da variedade ancestral de uva País.

Wine

De Vergy Blanc de Blancs Demi-Sec | Não sócio R$64,59

Diretamente da Borgonha, na França, é um encantador blend das uvas Ugni Blanc, Chardonnay e Colombard que traz leveza, frescor e aromas frutados como maçã e pêra. Sua acidez vibrante está muito bem equilibrada com a doçura, que faz que seja percebido como uma espumante Demi-Sec delicada.

Viña Salort Extra Brut | Não sócio R$ 94,00

Um exemplar uruguaio da região de Canelones produzido com as uvas Chardonnay, Viognier e Sauvignon Blanc, que apresenta aromas pronunciados e envolventes, incrível cremosidade na boca, acidez vibrante - característica essencial para elaboração de bons espumantes - e final longo.

Undurraga Royal D.O. Valle de Leyda Rosé Brut | Não sócio R$ 105,76

É um rosé, peça chave para harmonizar uma diversidade de pratos e momentos. Elaborado pela Viña Undurraga, uma das vinícolas líderes no segmento de espumantes no Chile, com a uva Pinot Noir, este exemplar ficou 6 meses em tanques de aço inox em sur lie (sobre as borras), o que agregou maior complexidade e cremosidade ao vinho.

TodoVino

Champagne Taittinger Brut Réserve | R$ 645,16

Com visual dourado brilhante, ele cativa o paladar por meio de suas características: cremosa, com boa acidez, elegância, delicadeza, frescor e persistência. No olfato, é um deslumbre, apresentando nuances frutadas, de brioche, pêssego, flores brancas, baunilha, mel e cítricos. Perfeito para ocasiões importantes, como comemorar a virada do ano, além disso, harmoniza de maneira sublime com uma ceia refinada composta por caviar, ostras e frutos do mar.

Espumante Cava Anna de Codorníu Rosé | R$ 129,56

O espumante Cava Anna de Codorníu Rosé, destaca-se pela sua textura média, cremosa e refrescante, ideal para os dias ensolarados. Seu aroma se distingue pelas notas de frutas vermelhas, como morango e frutas do bosque. Para apreciá-lo, é ideal combiná-lo com entradas à base de frutos do mar, peixes grelhados e queijos.

Espumante Valdo Cuvée Extra Dry | R$ 70,99

Produzido pela renomada vinícola Valdo, este exemplar apresenta, no olfato, notas frutadas, florais e de maçã verde. Na boca, combina leveza, frescor e um final frutado irresistível. Para enriquecer ainda mais sua experiência gustativa, é ideal acompanhá-lo com aperitivos, ostras, entradas leves, queijos e frutos do mar.

Espumante Cavicchioli Moscato Fantasia | R$ 154,9

Produzido pela Cantina Cavicchioli, fundada em 1928, ele surpreende na boca com seu corpo leve, textura cremosa, acidez refrescante e final frutado, proporcionando uma harmonia de sabores. Ideal para encontros especiais, este espumante pode ser degustado com queijos leves e sobremesas à base de frutas brancas ou cítricas.

Vinho Finca La Celia Pioneer Chardonnay | R$ 143,99

Um clássico da América do Sul, a vinícola argentina Finca La Celia produz um vinho branco nobre, o Finca La Celia Pioneer Chardonnay. Este rótulo combina com os dias mais calorosos de final do ano e, desde o aroma, já surpreende com notas de frutas tropicais, minerais e baunilha. No paladar, apresenta corpo médio, sendo sedoso, frutado e macio. Sua combinação é perfeita com frutos do mar, massas com molhos à base de queijos e risotos.

Vinho Attitude Sauvignon Blanc by Pascal Jolivet | R$ 206,99

O Vinho Attitude Sauvignon Blanc da Pascal Jolivet é uma fusão de notas cítricas, limão, maçã verde e nuances minerais, com toques de frutas brancas que se destacam no olfato. Em seu paladar, apresenta corpo médio, com acidez elegante e refrescante. Ostras, mariscos e queijos de cabra são as opções para uma melhor harmonização.

Castas Importadora

Alud Brut | R$ 47,59

Espumante ALUD Brut é um espumante importado da Espanha, da região de Badajoz e produzido pela Bodegas López Morenas. ALUD, em espanhol, significa avalanche. Trazendo a ideia de refrescância, é ideal apreciar esse espumante bem gelado.

Villa Rosa Blanc de Noirs | R$ 84,69

O espumante perfeito para dias quentes e abafados, feito com a uva baga, ele possui um delicioso aroma de marmelada, geleia de frutos vermelhos, cassis, melaço de cana-de-açúcar. Na boca, é elegantemente frutado, frescura moderada e longa persistência.

Blanc de Blancs | R$ 84,69

Feito com as castas Bical e Arinto, esse espumante possui um aroma jovem, com nuances de tostados e frutos secos. Na boca, também é frutado, fresco, e com boa persistência.

Ville du Vin

Champagne La Piu Belle Cuvée Millésime | R$1.798

Novidade da premiada vinícola chilena Vik. Trata-se do primeiro champanhe com D.O. produzido 100% na França a partir de um corte de 70% Chardonnay e 30% Pinot Noir, o que confere à bebida notas cítricas e refrescantes.