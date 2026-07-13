11 novidades da música para ouvir nesta semana

A música popular brasileira (MPB) e o rock, principalmente, renasceram nos últimos dias com lançamentos de grandes artistas. The Rolling Stones, Green Day e U2 têm novos álbuns e singles já disponíveis nas principais plataformas de streaming.

No cenário da música brasileira, destaque para Ney Matogrosso, que acaba de lançar uma canção em espanhol com Fernando Cabrera, e Oswaldo Montenegro, que chega com um novo single aos 70 anos.

Reunimos abaixo 11 faixas que chegaram aos serviços de áudio nos últimos três dias. Confira:

Angels | DebFan

A cantora e compositora tailandesa DebFan, que foi criada em Hong Kong e atualmente reside em Los Angeles, apresenta o single "Angels". A faixa é uma das composições que integram o repertório do próximo álbum de estúdio, intitulado ACT I: Moth, previsto para as próximas semanas.

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Breakup in Reverse | Teddy Swims

O cantor norte-americano Teddy Swims, que ganhou projeção em plataformas digitais com a faixa "Lose Control", lança o novo single de trabalho, "Breakup in Reverse". A música dá continuidade à safra de lançamentos autorais focados no repertório de R&B e pop do artista.

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Foreign Tongues | The Rolling Stones

Foreign Tongues, com 14 faixas, é o vigésimo quinto álbum de estúdio da banda de rock inglesa The Rolling Stones, lançado em 10 de julho. O disco reúne 12 composições inéditas, incluindo uma versão de “You Know I’m No Good”, de Amy Winehouse, e uma referência a Chuck Berry na última canção do álbum “Beautiful Delilah”.

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Dance Right Now | Ne-Yo

A música faz parte do cronograma de divulgação do novo álbum de estúdio do cantor, Highway 79. Lançado em 10 de julho de 2026, o disco foi gravado em Nashville. Traz 11 faixas, marca a transição do artista para o gênero country e faz uma homenagem à rodovia de mesmo nome no estado natal do artista, Arkansas.

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Disco Tropical | Lucas Pretti

Lançada em 9 de julho, o single dará o nome ao álbum de estúdio de mesmo nome, que estreia nas principais plataformas de streaming em breve. Com uma mistura de pop e música popular brasileira, o lançamento marca a nova fase do cantor mineiro. Traz referências ao verão e à pria, com trechos em inglês.

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Sweet of Dreams | U2

O U2 disponibilizou o single "Street of Dreams". A composição funciona como uma amostra do próximo álbum de estúdio do grupo, com faixas inéditas desde o disco Songs of Experience, editado em 2017. A gravação conta com os arranjos vocais de Bono, linhas de guitarra com efeitos de reverberação conduzidas por The Edge e marca o retorno do baterista Larry Mullen Jr. às execuções musicais com o quarteto, após o período de afastamento para tratamento médico.

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Drunk Side | Gustavo Mioto

Sertanejo? Não, rock. Rumo à carreira internacional, Gustavo Mioto lançou o single “Drunk side” no último dia 8 de julho. A música tem letra em inglês e foi gravada em Nashville (EUA), considerada capital do country. A faixa tem produção de Seth Mosley, que também assina a composição ao lado de Beau Bailey e do próprio Mioto. A canção mistura pop country com rock, longe do sertanejo.

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I'm Never Gonna R.I.P. | Green Day

O Green Day resgatou a música "I'm Never Gonna R.I.P." diretamente do baú de histórias do início da banda. A faixa é inédita e foi gravada originalmente em 1997, durante as sessões de estúdio para o desenvolvimento do quinto álbum do grupo.

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Por Onde Deus Sorri | Oswaldo Montenegro

O cantor e compositor Oswaldo Montenegro apresenta "Por Onde Deus Sorri", em parceria com Luiza Lara. O single marca o retorno do músico de MPB aos lançamentos inéditos nas plataformas digitais, e mantém a estrutura de arranjos que caracteriza a sua produção fonográfica na música nacional.

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Punto Muerto | Ney Matogrosso e Fernando Cabrera

A faixa "Punto Muerto" marca uma colaboração inédita entre o intérprete brasileiro Ney Matogrosso e o músico uruguaio Fernando Cabrera. Editada em formato de single avulso, a composição é interpretada integralmente no idioma espanhol, unindo as referências estéticas dos dois artistas sul-americanos.

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Someday, Somewhere | Jungle

O grupo britânico Jungle, vencedor do BRIT Award, disponibilizou o single "Someday, Somewhere". A faixa é a terceira música do próximo álbum de estúdio do projeto, intitulado Sunshine, que tem o lançamento global planejado para o dia 14 de agosto. Composta e executada por J Lloyd, Tom McFarland e Lydia Kitto, a canção foi apresentada ao público pela primeira vez durante uma apresentação promocional em formato de DJ set em Paris, na França. Combina arranjos de música eletrônica com linhas vocais conduzidas por Lydia Kitto.

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