Bússola Cultural: após sete anos, festival 'Revelando SP' retorna à Iguape

Revelando SP em Iguape

Onde? Centro de Eventos Prefeito Casimiro Teixeira, na Rua Ana Cândida Sandoval Trigo - Iguape, São Paulo.

Quando? 14 a 16 de junho, a partir das 11h.

Após sete anos, o Revelando SP retorna à Iguape em 2024. O festival, que promove uma viagem pelas tradições do estado, terá muitas produções artesanais, culinária típica e manifestações culturais.

A programação de shows conta com Oswaldo Montenegro, cantor e compositor que está comemorando 50 anos de trajetória; Fernanda Costa, cantora apadrinhada pela dupla Bruno & Marrone e que é hoje um dos maiores expoentes da “sofrência”; e Gabriel Sater, trazendo em seu show composições próprias e releituras de músicas que fizeram parte do remake da novela “Pantanal” (2022).

Entrada gratuita.

MIS realiza a programação especial “CHICO 80”. (Divulgação/Divulgação)

80 anos de Chico Buarque

Onde? Museu da Imagem e do Som (MIS), na Av. Europa, 158 - Jd. Europa, São Paulo.

Quando? de 9 a 28 de junho.

O mês de junho traz o aniversário de um dos maiores cantores e compositores brasileiros de todos os tempos, Chico Buarque, que completa oitenta anos no dia 19.

Para celebrar a data, o MIS realiza a programação especial “CHICO 80”, que trará eventos temáticos ao longo do mês, incluindo programas fixos do museu, como o Cinematographo, Cine Kids e Estéreo MIS, e outros totalmente inéditos, como o lançamento do CD “Claudette canta Chico”, de Claudette Soares.

O especial “CHICO 80” reverencia a obra sem paralelo e repleta de ramificações que o compositor nos ofereceu ao longo dos seus sessenta anos de carreira em diversas frentes.

O valor dos ingressos varia de acordo com a programação.

Mais detalhes no site: www.mis-sp.org.br .

Aula é promovida pelo Centro de Preparação de Café (CPC) do Museu do Café. (Divulgação/Divulgação)

Aula de preparação do café

Onde? Edifício Oswald de Andrade, na Rua Três Rios, 363 - Bom Retiro, São Paulo.

Quando? 14, 21 e 28 de junho, às 11h e às 14h.

Uma aula especial, promovida pelo Centro de Preparação de Café (CPC) do Museu do Café, em que serão explorados diversos aspectos da cultura do café e sessões de degustação de cafés especiais.

Entre os temas, “Coador de Papel vs. Filtro de Papel”, “Garrafa Térmica: Modelo Tradicional vs. Modelo Atual” e “Qualidade do Café: Café de Mercado vs. Café Especial”.

Sem necessidade de inscrição. Limite de 15 pessoas, por horário e ordem de chegada.

Aniversário da Fábrica terá tema junino. (Reprodução/Reprodução)

Arraiá de aniversário da Fábrica de Cultura Osasco

Onde? Fábrica de Cultura Osasco, na Rua Santa Rita, s/nº, Jardim Rochdale - Osasco.

Quando? 15 de junho, das 15h às 21h30.

No mês das festividades de São João, o aniversário da Fábrica terá tema junino com atividades para todos os públicos, comidas típicas e diversos shows. A programação contará com interpretação em Libras.

O Dj Doss Mares aquece o público nos intervalos, das 15h às 20h. A segunda apresentação, às 15h30, será de Bob Mendes. Às 17h, o Trio Virlgulino traz o melhor do forró. Em seguida, sobe ao palco às 18h30 a cantora Jamile Queiroz, que traz o forró, o coco de roda e outros ritmos da cultura popular em suas músicas. E a noite de festa termina com o grupo de forró local Agito Total às 20h30.

Confira a programação completa da unidade Osasco no site .

O público poderá entrar em contato com jogos nostálgicos. (Divulgação/Divulgação)

Nostalgia e brincadeira com “Jogos do Mundo”

Onde? Teatro Sérgio Cardoso, na Rua Rui Barbosa, 153 - Bela Vista, São Paulo.

Quando? 16 de junho, 21 de julho e 4 de agosto, às 10h.

O público poderá entrar em contato com jogos nostálgicos como dama, xadrez, gamão, dominó, bola de gude, amarelinha, pião de madeira, bocha e peteca.

A ação “Jogos do Mundo” faz parte do Palco Semente Sabesp, programa de formação de público infantil, para proporcionar acesso gratuito a crianças em seu primeiro contato com o universo cultural.

A atividade é gratuita, recomendada para crianças a partir de 6 anos de idade.

Arraiá do MIS Experience contará com muitas comidas típicas e músicas temáticas. (Acervo MIS/Divulgação)

Festa junina no MIS Experience

Onde? MIS Experience, na Rua Cenno Sbrighi, 250 - Água Branca, São Paulo.

Quando? 15 e 16 de junho, das 11h às 19h.

O Arraiá do MIS Experience contará com muitas comidas típicas e músicas temáticas. Estarão à venda para o público tradicionais guloseimas das quermesses, como canjica, maçã do amor, paçoca, vinho quente, quentão, cachorro-quente, pamonha, curau e mais; além disso, muita música e atividades para toda a família.

O público poderá participar, ainda, de um quiz temático da mostra em cartaz “Chaves: A Exposição”.

A entrada para a festa junina é totalmente gratuita.

A participação no evento não dá direito a entrada para “Chaves: A Exposição”. Esses ingressos devem ser adquiridos à parte e custam R$60,00 (inteira) e R$ 30,00 (meia). Vendas no site www.expochaves.com.br ou na bilheteria.

Exposição “Mundo do Circo”

Onde? Mundo do Circo, na Av. Cruzeiro do Sul, 2630 - Carandiru, São Paulo.

Quando? De terça a sexta-feira, das 10h às 17h, e finais de semana, das 11h às 18h.

Exposição lúdica e interativa sobre o imaginário do circo, mostrando suas várias modalidades artísticas, enriquecendo a experiência sensorial proporcionada pelo espaço temático.

A mostra é feita com curadoria do ator, diretor e palhaço dos Parlapatões, Hugo Possolo, e do cenógrafo Zé Carratu.

Gratuito e livre.

O ator Betto Mark passa por algumas bibliotecas das Fábricas com a contação de histórias. (Divulgação/Divulgação)

“As Cores de Ziraldo” com Betto Marx

Onde? Fábricas de Cultura do Capão Redondo, na Rua Bacia de São Francisco, s/n - Conj. Hab. Jardim São Bento, São Paulo; do Jaçanã, na Rua Raimundo Eduardo da Silva, 138 - Jaçanã, São Paulo; do Jardim São Luís, na Rua Antônio Ramos Rosa, 651 - Jardim São Luís, São Paulo; da Brasilândia, na Av. General Penha Brasil, 2508 - Brasilândia, São Paulo; e da Vila Nova Cachoeirinha, na Rua Franklin do Amaral, 1575 - Vila Nova Cachoeirinha, São Paulo.

Quando? Entre os dias 21 e 28 de junho.

Capão Redondo: 21/06, das 14h às 16h;

Jaçanã: 25/06, das 14h às 16h;

Jardim São Luís: 26/06, das 10h às 12h;

Brasilândia: 27/6, das 10h às 12h;

Vila Nova Cachoeirinha: 28/06, das 14h às 16h.

O ator Betto Mark passa por algumas bibliotecas das Fábricas com a contação de histórias “As cores de Ziraldo”, que apresentará os personagens inesquecíveis criados por ele, como Flicts e O Menino Maluquinho, e suas aventuras cheias de significados.

Gratuito e livre.

Humorista Emerson Ceará apresenta novo show solo "Se Acalme". (Divulgação/Divulgação)

“Se Acalme” com Emerson Ceará

Onde? Teatro Estadual de Araras, na Av. Dona Renata, 4901 - Araras, São Paulo.

Quando? 22 de junho, às 21h.

Quando a lenda Emerson Ceará conta uma história, você precisa estar lá para ouvir!

O humorista Emerson Ceará, em seu novo show solo "Se Acalme", explora tudo aquilo que nos irrita: falta de dinheiro, rolês ruins, gente esquisita e muito mais. Por mais que tudo esteja indo de mal a pior, Se Acalme!

Em seu sétimo show solo, depois de passar pelas mais hilárias situações e se apresentar nos mais importantes palcos da comédia brasileira, o comediante apresenta um espetáculo ainda mais absurdo e divertido, com piadas apenas para maiores.

Classificação: 18 anos.

Ingressos e ntre R$ 90,00 (inteira) e R$ 45,00 (meia), no link .

Estátua de James Joyce em Dublin, na Irlanda. Divulgação (Divulgação/Divulgação)

37º Bloomsday em São Paulo

Onde? Jardim do Museu Casa das Rosas, na Avenida Paulista, 37 - Bela Vista, São Paulo.

Quando? 16 de junho, das 17h às 19h.

O Museu Casa das Rosas realiza mais uma edição do Bloomsday — evento literário que acontece anualmente em homenagem à obra Ulysses, do escritor irlandês James Joyce.

O chamado “Dia do Bloom” é comemorado 16 de junho, data em que Leopold Bloom, personagem principal do livro, caminha por Dublin vivendo uma “Odisséia”, assim como o herói Ulisses, do clássico escrito pelo poeta grego Homero.

Gratuito, sem necessidade de inscrição.

