10 restaurantes que abrem às segundas-feiras em São Paulo

Quem nunca se deparou com a falta de opções para comemorar aniversário ou um encontro às segundas-feiras? Enquanto muitos restaurantes optam por fechar as portas neste dia da semana, outros estabelecimentos aproveitam o início da semana para receberem clientes para almoços de negócios e encontros entre casais e amigos.

Confira 10 restaurantes em São Paulo que abrem às segundas-feiras.

Piccini Cucina

O restaurante italiano que tem sob comando o restauranteaur Samuel Rodrigues é um dos locais onde a segunda-feira ganhou mais clientes. Além da completa adega de vinhos, há um menu com boas receitas italianas. Entre elas estão o Gnocchi Fritti di Manioca (R$ 59), feito com o gnocchi de mandioquinha da casa, dourado e recheado com rabada, finalizado com queijo pecorino. Já de principais, há o Ravioli Di Mozzarella (R$ 75), recheado de mussarela e molho pomodoro, além do Tagliolini All Mare (R$ 147) feito com camarões, lula, polvo e molho de tomate; e do Carreto Di Maiale (R$ 135), um saboroso carré suíno com risoto de açafrão.

Rua Vitório Fasano, 49 - Jardim Paulista. Telefone: (11) 96481-7877. Horário: segunda a quinta das 12h às 15h e das 19h às 00h, sexta e sábado das 12h às 16:30h e das 19h à 00h, domingo das 12h às 16h30 e das 19h às 22h30

Donna

Além de abrir às segundas-feiras, excepcionalmente nesse dia da semana a casa do chef André Mifano não cobra rolha. No menu, boas receitas como o Risotto Francesco (R$ 80), risoto verde com ervilha, aspargos, cogumelo paris e presunto cru, e a sopa de melão (R$ 49), feita com fior di latte e presunto cru, esta última sugerida como entrada. Outros bons pedidos são o Pappardelle con Ragù di Agnello (R$ 102), em que o cordeiro é cozido por 13 horas, e o tortelloni de bacalhau com creme de açafrão e mujjol. A casa de apenas 28 lugares também tem uma carta de drinques muito bem elaborados e uma interessante carta de vinhos.

Rua Peixoto Gomide, 1.815 - Jardins. Telefone: (11) 97593- 9047. Horário de funcionamento: Segunda a quinta-feira, das 19h às 22h45. Sexta-feira, das 19h às 23h30. Sábados das 12h30 às 16h e das 19h30 às 23h. Feriados, 12h30 às 16h.

Modern Mamma Osteria

Um dos restaurantes italianos mais disputados da cidade, o Modern Mamma Osteria é comandando pela dupla de chefs Paulo Barros e Salvatore Loi e tem no menu clássico italiano massas feitas na casa e porções para dividir. A casa que abre todos os dias, inclusive de segunda-feira, é perfeita para um jantar a dois, encontro com amigos ou para quem quer aproveitar o dia mais tranquilo para degustar a boa gastronomia italiana acompanhada do serviço afinado do salão.

Rua Manuel Guedes, 160 – Itaim Bibi. SP. Tel.: (11) 930838387. Rua Ferreira de Araújo, 342 – Pinheiros. Horário de funcionamento: Segunda a Sexta, das 12h às 15h e das 18h30 às 23h. Sábado das 12h às 23h e Domingo, das 12 às 21h.

Amazo

A unidade que fica anexa ao Shopping Higienópolis é uma excelente opção para quem quer começar a segunda-feira com o pé direito. O menu do restaurante peruano tem no menu as famosas Conchas a La Chalaca, vieiras marinadas ao limão, leche de tigre de pimenta de cheiro (R$ 72), o Chancho, croquetas de barriga de porco, ketchup de goiaba e caqui (R$ 49), Polvo marinado em molho anticuchero e grelhado na parrilha (R$ 118), a Sopa Seca feita com fideuá cremoso com camarões, lascas de pancetta e aioli de pimenta amarela (R$ 89), entre outros. Vale aproveitar a noite e harmonizar os pratos com os bons vinhos peruanos que a casa oferece.

Rua Higienópolis, 618. Horário de funcionamento de segunda a sexta, das 12h as 15h30 e das 19h as 22h30. Sábado e domingo, das 12h as 18h e das 19h as 22h30.

Ella Fitz

Por trás do badalado restaurante na rua dos Pinheiros está a chef Ana Cremonezi e os sócios Salvatore Loi e Paulo Barros. Uma boa opção para jantar na segunda-feira. Para as entradas, há a Robata de Cordeiro com lavash e saladinha de pepino e iogurte (R$ 58) e a Polenta Frita recheada com linguiça e mozzarella defumada (R$ 52). Para os principais, vale o Porquinho Crocante com polenta de milho de pipoca, mini legumes tostados e gel cítrico (R$ 98), o Socarrat de lagostim com abobora e guanciale (R$ 140), o Carnaroli all’parmegiana servido com ragu de linguiça e creme de grana padano (R$ 117) e o Botone, massa recheada com creme grana padano e ragu de shitake (R$ 77). Vale também aproveitar o lugar para experimentar os bons drinques feitos pelo bartender Ricardo Barrero.

Rua dos Pinheiros, 332 - Pinheiros, São Paulo | Telefone (11) 93083-8387 | Horário de segunda a quinta das 12h às 15h e das 18h30 às 23h, sexta das 12h às 16h e das 18h30 às 23h, sábado das 12h às 23h e domingo das 12h às 21h.

Jacarandá Restaurante

O Jacarandá é um restaurante de cozinha sul-americana que conta com áreas verdes, teto de vidro e um bar, que fica no andar de baixo e funciona madrugada adentro, sempre com boa música. Além de tranquilo, o ambiente ainda é pet friendly e abre todos os dias. Seu menu é dividido entre café da manhã, pratos executivos, clássicos, petiscos, saladas e sobremesas, perfeito para quem quer começar a semana em um ambiente agradável, com boa gastronomia.

Rua Alves Guimarães, 153, Pinheiros. Telefone: (11) 3083-3003. Horário de funcionamento: Diariamente, das 8h à meia-noite.

Èze

Incrustado em uma bela esquina entre as rua da Consolação e Alameda Tietê, o restaurante tem um menu com boas receitas mediterrâneas, repleta de peixes e frutos do mar. Os bons vinhos que acompanham os pratos também são um ponto alto. A casa ainda tem uma sala exclusiva para quem prefere um jantar privativo.

Alameda Tietê, 513 – Jardins – São Paulo/SP. Fone.: (11) 95141-4136. Segunda a quinta, 12h às 15h30 e das 19h às 23h. Sex, 12h às 15h30 e das 19h às 23h. Sábado, 12h às 17h e das 19h às 0h. Domingo, das 12h às 17h.

Pappa Bar

Em uma fusão cosmopolita, o chef Pedro Mattos e os sócios Aloísio Bayde e Guto Lopes deram vida ao Pappa Bar, que abriu suas portas em junho, no bairro dos Jardins. A casa oferece um menu que une cozinhas da Itália, Espanha, França e Ásia, além de uma carta de drinques assinada pelo mixologista Tai Barbin.

Alameda Lorena, 1386, Jardins. WhatsApp: (11) 96333-0884. Horário de funcionamento: Todos os dias, das 19h à 1h.