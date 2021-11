Ipiranga abre trainee com salário de R$ 7,6 mil; veja mais vagas

Quer reforçar as experiências no seu currículo para conseguir seu primeiro emprego? Cursos livres e online são uma ótima opção para isso.

A B3, empresa que coordena a bolsa de valores brasileira, anunciou um programa de capacitação no mercado financeiro, gratuito e online, para pessoas negras. As inscrições ficam abertas até o final de dezembro pelo site.

A Sólider lançou um curso online de empregabilidade e vai oferecer um milhão de bolsas de estudo para profissionais que estão desempregados, procurando seu primeiro emprego ou desejam mudar de empresa. Se inscreva aqui.

Os jovens de ensino médio do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina ganham uma possibilidade de ampliar a perspectiva de jovens em relação à sua realidade. O Instituto PROA, de São Paulo, passa a atuar nos dois estados com o objetivo de capacitar jovens de baixa renda para o seu primeiro emprego. As inscrições podem ser feitas no site.

A Simpress, empresa que fornece equipamentos e soluções de TI, abriu um programa de Jovem Aprendiz com 15 vagas.

Para participar, é preciso ter entre 18 e 23 anos, ensino médio completo, estar à procura de uma oportunidade no mercado de trabalho e almejar desenvolver uma carreira dentro de uma grande empresa. As inscrições vão até a terça-feira, 30, pelo site.

Para quem está na graduação ou é recém-graduado, diversas empresas têm programas abertos. Confira abaixo mais companhias que abriram programas de estágio e trainee.

Novembro

H.B. FULLER - estágio

A H.B. Fuller, multinacional de adesivos de alta performance, está com seu mais novo programa de estágio com inscrições abertas. O Programa de Talentos H.B. Fuller 2022 tem duração de 18 meses, período em que os 10 estagiários terão treinamentos focados em seu desenvolvimento profissional, com feedbacks constantes visando sua capacitação e sucesso.

A empresa busca novos talentos com paixão e atitude positiva, comprometidos com o resultado, que tenham espírito de equipe e gosto por inovar. Além disso, para participar é necessário ter formação em 2023, disponibilidade para trabalhar 30 horas semanais e ter interesse nas áreas de Supply Chain,

Sourcing, Comercial, Manufatura, Engenharia, P&D, Qualidade, Finanças e RH. As vagas são Curitiba, Campinas e Guarulhos.

Inscrições: até 29 de novembro pelo site.

Grupo Águas do Brasil – estágio



O Grupo Águas do Brasil recruta talentos para seu programa de estágio 2022 em 11 cidades do país como Niterói, Araçoiaba da Serra, Jaú, Votorantim, entre outras. São oportunidades para estudantes dos cursos de Ciências Biológicas, Engenharia Civil, Engenharia Ambiental, Engenharia de Produção, Engenharia Mecânica, Engenharia Química, Gestão Ambiental e Técnico em Química. Para participar, é necessário estar cursando os últimos 2 anos e possuir declaração de matrícula atualizada.

Inscrições: até 30 de novembro pelo link

Rech – Trainee

A Rech, a maior empresa de peças para máquinas pesadas e agrícolas do Brasil, anuncia o período de inscrições para o Programa de Trainee para Gerente de Loja 2022, que vai até o dia 30 de novembro.

O programa conta com 10 vagas para gerentes de loja em unidades Rech por todo o país, as vagas são destinadas para jovens com superior completo, sem restrições de curso e que tenham afinidade com gestão de pessoas e experiência em vendas.

Inscrições: até 30 de novembro pelo site

Afya – trainee

São 12 vagas para recém-formados entre dezembro de 2018 e dezembro de 2021 em qualquer curso bacharelado. É necessário ter inglês entre o nível intermediário e avançado, disponibilidade para mudanças e viagens nacionais frequentes e residência em São Paulo (SP) ou Belo Horizonte (MG).

Salário: não informado

Inscrições: até 30 de novembro pelo site

brMalls – estágio e jovem aprendiz

São mais de 20 vagas em sete estados: São Paulo, Goiás, Paraná, Mato Grosso, Minas Gerais, Espírito Santo e Maranhão. As vagas são para início em 2021 em áreas como: Operações, Governança, Marketing e Comercial, serão contempladas como os novos talentos.

Para as vagas de estágio, os candidatos precisam estar cursando o Ensino Superior, com no mínimo um ano para sua formação. Já para as posições de jovem aprendiz, precisam ter Ensino Médio completo.

Salário: além da bolsa-auxílio, a empresa oferece vale-transporte, vale alimentação e/ou refeição, seguro de vida, auxílio academia e outros.

Inscrições: até o dia 30 de novembro pelo site

Dezembro

Hurb – estágio de verão

O programa de verão é voltado para estudantes brasileiros cursando universidade no exterior. Além da imersão profissional no Rio de Janeiro, a empresa oferece hospedagem e passagem aérea para os estagiários. É necessário ter disponibilidade para estagiar de oito a 12 semanas, entre junho e agosto (verão no Hemisfério Norte). Qualquer curso será aceito no processo.

Salário: não informado, mas a empresa oferece passagem e hospedagem aos estagiários

Inscrições: até 1 de dezembro pelos links listados acima

Andrade Gutierrez – estágio

O Programa de Estágio Andrade Gutierrez 2022 busca atrair 23 talentos que apoiem um crescimento sustentável e que estejam dispostos a desenvolver projetos para um futuro melhor. O programa terá a duração de 18 a 24 meses e oferecerá oportunidades de potencializar competências técnicas e comportamentais, através de temas estruturados, de prática em atividades com supervisão de gestores experientes.

A multinacional brasileira de negócios busca estudantes do Ensino Superior com conclusão prevista para Junho ou Dezembro de 2023, que tenham disponibilidade para atuar 30 horas semanais, possuam inglês ou espanhol intermediário e possam atuar em São Paulo ou Belo Horizonte.

Inscrições: até 3 de dezembro pelo site

Ipiranga – trainee

O programa tem vagas no Rio de Janeiro para as áreas Comercial; Tecnologia, Inovação e Novos Negócios; Planejamento e Finanças e Operações e Sustentabilidade. A empresa procura por candidatos(as) de todo o país com formação entre janeiro de 2016 e dezembro de 2021. A disponibilidade para residir no Rio de Janeiro e para viajar é um pré-requisito. O inglês não é obrigatório, mas será considerado um diferencial.

Salário: R$ 7.600 e benefícios, como PLR, planos de saúde e odontológico, horário flexível e home office parcial

Inscrições: até 5 de dezembro pelo site

Cielo – estágio

São dez vagas na área de estratégia e finanças, exclusivas para estudantes de graduação ou tecnólogo dos cursos de Ciências Exatas, Engenharias, Administração ou Economia

Salário: bolsa auxílio de R$ 1.800 se estiverem no penúltimo ano do curso e R$ 2.000 se cursarem o último ano.

Inscrições: até 5 de dezembro pelo site

COMERC Energia – estágio

O programa tem 30 vagas em São Paulo e Florianópolis. Como pré-requisitos para a candidatura, são aceitos profissionais que estejam cursando Administração, Economia, Contabilidade, Marketing, Publicidade, Jornalismo, Engenharias, Matemática, Física, Estatística, Relações Internacionais, Relações Públicas, Energia, Mecânica, Automação, Ciência da Computação, Sistema de Informação ou Análise e Desenvolvimento de Sistemas.

Salário: não informado

Inscrições: até 5 de dezembro pelo site

Clariant – Estágio

A multinacional suíça de especialidades químicas, Clariant, está lançando seu mais novo Programa de Estágio Clariant 2022. São 13 vagas disponíveis e para participar, o estudante deve estudar Química, Engenharia Química, Administração, Finanças e Logística, além de ter inglês avançado e disponibilidade para estagiar em Suzano (SP), Santo Amaro (SP) e Rio das Ostras (RJ). Além de oferecer trilha de desenvolvimento e aprendizado, os estagiários terão acesso a uma série de benefícios, como vale refeição, vale transporte, assistência odontológica e médica e seguro de vida.

Inscrições: até 6 de dezembro pelo site

Coca-Cola Femsa – estágio e trainee

As vagas de estágio são para estudantes cursando ensino superior com formação prevista para dezembro de 2023. É necessário ter conhecimento de Excel.

Para o trainee, é necessário ter até dois anos de formação em qualquer curso. É necessário ter inglês avançado, e o conhecimento de espanhol será um diferencial. A pessoa precisa ter conhecimento avançado de Excel e disponibilidade para atuar em qualquer lugar do Brasil.

Salário: bolsa auxílio, com vale transporte, vale refeição ou restaurante e kit de Natal

Inscrições: até 6 de dezembro pelo site da Bettha com as vagas de estágio e por esse link para as vagas de trainee.

Mosaic Fertilizantes – estágio

A empresa abre vagas focadas na contratação de pessoas negras e mulheres. São 33 oportunidades distribuídas por São Paulo e Cajati (SP); Araxá, Patrocínio, Uberaba e Tapira (MG); Rosário do Catete (SE); Catalão (GO); e Paranaguá (PR).

Para se inscrever, o candidato deve estar cursando o penúltimo ou último ano da graduação, nos cursos de Administração, Ciência da Computação, Ciências Contábeis, Comércio Exterior, Comunicação Social, Economia, Enfermagem, Engenharias, Estatística, Geologia, Gestão de RH, Direito, Marketing, Matemática, Publicidade e Propaganda, Química, Relações Internacionais e Sistemas de Informação.

Salário: Bolsa auxílio e benefícios competitivos com o mercado

Inscrições: até 8 de dezembro pelo site

Instituto D'Or e Rede D'Or – estágio

Ao todo, são 124 vagas disponíveis para atuação nos hospitais da Rede D'Or São Luiz no Rio de Janeiro. As provas do processo de seleção, que serão online por meio de uma plataforma tecnológica especializada, estão marcadas para o dia 12 de dezembro.

Salário: não informado

Inscrições: até o dia 8 de dezembro pelo site

Logicalis – estágio

São 42 vagas abertas para jovens que estejam cursando Administração, Psicologia, Direito, Segurança da Informação, Ciências da Computação, Ciências Econômicas, Engenharia de Telecomunicação, Engenharia da Computação, Engenharia Elétrica, Engenharia de Produção, Matemática, Estatística e Sistemas da Informação.

A empresa abre a possibilidade do estagiário atuar de forma totalmente remota.

Salário: até 1.800 reais

Inscrições: até 10 de dezembro pelo site

CNH Industrial - estágio

A CNH Industrial, multinacional que atua na fabricação de equipamentos de construção, agrícolas e veículos comerciais, equipamentos marítimos e motores, está buscando 50 pessoas apaixonadas por inovação e que estejam dispostas a aprender para participar do Programa de Estágio CNH Industrial 2021. As áreas de atuação são: Administrativo, Controladoria, Engenharias, Jurídico, Manutenção, Projetos e Segurança. Para participar, basta estar cursando graduação superior ou tecnólogo, ter o conhecimento de uma língua estrangeira e ter disponibilidade para estagiar em Contagem, Curitiba, Nova Lima, Piracicaba, Sete Lagoas e Sorocaba.

Os estudantes terão vários desafios em um ambiente dinâmico no qual poderão se desenvolver. Além disso, seguro de vida, assistência médica, vale-transporte, auxílio-funeral e convênio com empresas parceiras são alguns dos benefícios oferecidos pela empresa.

Inscrições: até 10 de dezembro pelo link

Marisa – estágio

A Marisa, rede de moda feminina e lingerie, anuncia o seu Programa de Estágio 2022. Intitulado de “Você é o Presente e o Futuro da Nossa Marisa”, o processo conta com 37 novas vagas para estudantes de São Paulo a partir do 3º ano, com conclusão do curso prevista de julho a dezembro de 2023. É necessária a disponibilidade para carga horária de seis horas por dia.

Inscrições: até 13 de dezembro. Mais informações por este site

VTEX – estágio de inverno

A empresa abriu um novo programa global de estágio de inverno voltado a engenheiros de software. Universitários de cursos de tecnologia (Ciência da Computação, Engenharia da Computação, Engenharia de Software e Sistemas de Informação), de qualquer parte do mundo, que falem português ou inglês, sem necessidade de fluência, podem se inscrever no programa,

Salário: não informado

Inscrições: até 14 de dezembro pelo site

BRF – trainee

São 45 vagas no programa de Trainee Supply. Os interessados devem ter concluído a graduação entre julho de 2019 e julho de 2021, além de disponibilidade para mudanças de cidade ou estado e viagens. As vagas são para as áreas de indústria, manutenção, agropecuária, garantia de qualidade e laboratório. Serão aceitos estudantes dos cursos de bacharelado ou tecnólogo de agronomia, engenharias (diversas especializações), medicina veterinária, zootecnia, biologia, biotecnologia, química, farmácia, administração e economia.

Salário: não informado

Inscrições: até 15 de dezembro pelo site

ESAB – estágio

São 13 vagas em Belo Horizonte para estudantes com previsão de conclusão do curso para o 2° semestre de 2022, em Engenharia Mecânica, Engenharia Metalúrgica, Engenharia Química, Engenharia Materiais, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica/Eletrônica e Administração. Além disso, o estudante tem que ter disponibilidade para estagiar 30 horas semanais na Região Metropolitana de Belo Horizonte/MG e apresentar conhecimentos em inglês e espanhol.

Salário: R$ 2.300,00

Inscrições: até 22 de dezembro pelo site

SuperVia – estágio

A SuperVia, concessionária dos trens do Rio de Janeiro, está em busca de novos talentos. Nesta semana, a empresa lançou o seu Programa de Estágio, com 50 vagas para estudantes do Ensino Superior, com previsão de formatura em 2023.

Podem participar do processo alunos de graduação em todos os cursos de Administração, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Arquitetura, Ciências Contábeis, Comunicação Social, Design, Direito, Economia, Engenharias, Marketing e Psicologia.

As oportunidades estão disponíveis em diversas áreas da empresa e, de acordo com o curso, os candidatos poderão escolher aquela que mais se identificam.

Inscrições: até dia 16 de dezembro pelo site.

Klabin – estágio

O Geração K: Programa de Estágio Klabin 2022 está em busca de estudantes diversos, determinados, que queiram crescer e ampliar seus horizontes, que sejam donos da sua jornada e topem transformar o futuro.

Para participar o estudante precisa estar cursando a partir do 2° ano, com disponibilidade de no mínimo 6 horas diárias ou 30 horas por semana em Betim - MG, Correia Pinto - SC, Escritório Sede - SP, Feira de Santana - BA, Goiana - PE, Jundiaí - SP, Jundiaí - SP, Lages - SC, Monte Alegre Florestal - PR, Monte Alegre Indústria - PR, Ortigueira - PR, Otacílio Costa Florestal - SC, Otacílio Costa, Indústria - SC, Paulínia - SP, Piracicaba - SP, Rio Negro - PR ou Suzano - SP.

São 43 vagas e os estudantes terão direito a diversos benefícios, como: Vale-refeição ou refeitório, Vale-transporte, Fretado ou estacionamento, Gympass, Assistência médica, Assistência odontológica, Seguro de vida e Apoio psicológico, financeiro e jurídico.

Inscrições: até 23 de dezembro pelo site

PetroRio – estágio

O programa oferece vagas no Rio de Janeiro para áreas relacionadas à operação da companhia como também para áreas administrativas e de backoffice. Para concorrer, os estudantes precisam ter previsão de formatura entre dezembro de 2022 e junho de 2024, além de possuir inglês avançado.

A empresa procura por estudantes de todas as Engenharias, Administração, Direito, Economia, Geologia, Tecnologia, Ciências Contábeis, Publicidade e Propaganda, Jornalismo e Design.

Salário: bolsa-auxílio de R$ 2.500,00; vale-refeição de R$ 1.300,00; vale-transporte e seguro de vida

Inscrições: até 29 de dezembro pelo site

Grupo Movile – estágio

O grupo composto de empresas como iFood, Sympla, PlayKids, Afterverse, MovilePay está com inscrições abertas para um programa inédito de estágio com foco no recrutamento de estudantes de MBA nos Estados Unidos.

Não há limite para o número de vagas ou para a nacionalidade dos estudantes. O grupo pede apenas que o candidato esteja cursando um MBA nos Estados Unidos em 2022 e tenha conhecimento avançado ou fluente de português ou espanhol.

Salário: não informado

Inscrições: até o dia 31 de dezembro pelo site

Otis – estágio

Estão abertas as inscrições para o Rota Escola 2022, programa de estágio técnico da Otis. As 51 vagas são destinadas para os seguintes cursos técnicos: elétrica, eletrônica, eletrotécnica, eletroeletrônica, mecatrônica, mecânica ou automação, e áreas correlatas.

Inscrições: até o dia 31 de dezembro pelo link

Janeiro

Vivo – estágio

Com 750 vagas, essa é a maior edição do programa de estágio que a empresa já realizou. Para participar, só é necessário estar cursando o penúltimo ou último ano de formação, com graduação entre dezembro de 2022 e dezembro de 2023. A empresa não colocou requisitos como inglês, idade ou restrição de cursos.

Salário: além de receber bolsa-auxílio, os estudantes contratados vão receber um pacote de benefícios flexíveis, com vale-refeição e transporte, plano de saúde e Gympass. A empresa também oferecerá programa de idiomas, folga de aniversário e smartphone com plano de voz e dados ilimitados.

Inscrições: até 3 de janeiro pelo site do 99jobs

Leroy Merlin – estágio

A LEROY MERLIN anuncia vagas abertas para o seu Programa de Estágio 2022. Para o processo serão aceitos todos os cursos de graduação com formação prevista entre julho de 2023 a dezembro de 2025.

Todo o processo promove a valorização da diversidade e, por isso, todas as vagas são extensivas a Pessoas com Deficiência (PCD).

Inscrições: até 3 de janeiro pelo site.

Yara – estágio

São 50 vagas em diversas áreas e unidades da empresa. As vagas para estágios de nível superior são para quem cursa as áreas de Administração, Direito, Engenharia, Desenvolvimento de Sistemas, Sistemas da Informação, Ciências da Computação, Comunicação Social, Marketing, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas e outros, com conclusão de curso entre o 1º e 2º semestre de 2023.

Já as posições para estágios de nível técnico são para estudantes dos cursos de Química, Elétrica, Eletromecânica, Elétrico Instrumentista, Logística, Mecânica, Automação, Informática, Computação, Mecatrônica e Civil e outros, com formação prevista para o 1º semestre de 2023.

Salário: até R$ 1.600 e benefícios como convênio médico e Gympass

Inscrições: até 7 de janeiro pelo site da Cia de Estágios

Alcoa – estágio e trainee

A Alcoa, produtora de bauxita, alumina e alumínio busca 70 jovens talentos para integrar o seu time. Com as vagas localizadas em Juriti (PA), São Luis, Poços de Calda (MG) e São Paulo, os estudantes terão uma grande oportunidade de desenvolvimento profissional.

Para participar do processo de estágio, os candidatos precisam ter formação prevista até dezembro de 2024.

Inscrições: até 10 de janeiro pelo site

Marisa – trainee

O processo tem vagas exclusivas para pessoas que se identificam com o gênero feminino. Serão oferecidas cerca de oito a dez vagas para São Paulo, com possibilidade de atuação também em outras localidades durante um período determinado. O programa é voltado para profissionais formadas em qualquer curso de licenciatura ou bacharelado entre 2019 e dezembro de 2021.

Salário: salário compatível com o mercado, benefícios como folga de aniversário, home office, Assistência Médica, Assistência Odontológica, TotalPass e descontos na rede Marisa;

Inscrições: até 10 de janeiro pelo site

Sem data definida

Tata Consultancy Services (TCS) – estágio

A empresa 170 vagas de estágio nas regiões sul e sudeste para estudantes dos cursos de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Gestão da Tecnologia da Informação, Sistemas de Informação, Engenharia de Software, Ciências da Computação, Engenharia de Controle e Automação, Sistemas para Internet, Engenharia da Computação, Redes de Computadores, Engenharia de Software, entre outros.

Salário: Além do salário e benefícios, os selecionados contarão com uma monitoria para capacitá-los na área de programação e desenvolvimento durante os seis meses de contrato.

Inscrições: pelo LinkedIn

EY – trainee

A EY está recrutando jovens talentos para seu Programa de Trainees 2021. As oportunidades são destinadas a estudantes universitários e recém-formados (até dois anos).

Entre os benefícios estão subsídio de graduação, ticket-refeição/alimentação, vale-transporte, assistência médica, participação nos resultados, seguro de vida, previdência privada e treinamentos in company em uma das melhores universidades corporativas do país.

Inscrições: por este link

SoluCX – estágio

A startup tem sete vagas de estágio nas áreas de tecnologia, comercial, marketing e operações.

Salário: não informado

Inscrições: pelo site de carreiras

ADP – estágio

A ADP terá 21 vagas e os candidatos selecionados poderão atuar em diferentes áreas da empresa, como tecnologia, RH, jurídico e vendas. Podem candidatar-se estudantes universitários de todos os cursos, que tenham conclusão prevista para o segundo semestre de 2023. Os contratados atuarão em São Paulo e Porto Alegre.

Salário: bolsa-auxílio, com benefícios com vale-transporte, vale-refeição (alimentação na empresa, quando as atividades presenciais retomarem), assistência médica e seguro de vida.

Inscrições: pelo site

Eurofarma – estágio

A farmacêutica brasileira está com vagas abertas para estagiários, analistas, pesquisadores e farmacotécnicos. Todas elas são para reforçar a área de inovação.

Salário: não informado

Inscrições: pelo site

Neoenergia – estágio

O novo processo terá vagas constantemente e o recrutamento será realizado com foco em cada uma delas. Além de inscrever o currículo nas vagas, os estudantes universitários de diversas áreas podem criar alertas para as áreas desejadas.

O estudante que se inscrever no Programa de Estágio estará disponibilizando o seu currículo para mais de 20 recrutadores espalhados em todo o país e com vagas em diversas áreas.

Salário: além da bolsa auxílio, os benefícios incluem programa de idiomas, programa de desenvolvimento e auxílio para atividade física

Inscrições: o ano todo pelo site

Estagilize – estágio

São 60 vagas em São José do Rio Preto. As oportunidades de estágios são para os cursos de ensino médio, ensino técnico e superior nas áreas de: administração, enfermagem, desenvolvimento de sistemas, web designer, engenharia de produção, engenharia civil, pedagogia, marketing e publicidade.

Salário: não informado

Inscrições: pelo link

Basf – estágio

As vagas são para atuar nos segmentos automotivo, agronegócio, químico, tintas Suvinil e na área corporativa. A empresa tem programas para alunos do ensino superior, ensino técnico e focados na área de agronomia e engenharia agrônoma.

Salário: não informado

Inscrições: pelo site da Cia de Talentos

KPMG – trainee

Para se candidatar, é necessário ter graduação de junho de 2019 a dezembro de 2024. O processo também pede por inglês intermediário. São vagas em diversas cidades do Brasil.

Salário: não informado

Inscrições: pelo site da Cia de Talentos

Nestlé – estágio

O programa aceita estudantes de todos os cursos de graduação com formação prevista entre dezembro de 2020 a julho de 2021; é necessário ter inglês a partir do intermediário e ter bons conhecimentos no pacote Office.

Salário: não informado

Inscrições: pelo site da Cia de Talentos

Amazon – estágio

Com ambiente de trabalho dinâmico e estímulo à inovação, a Amazon têm neste momento 13 vagas abertas para diferentes áreas de atuação, em São Paulo, Barueri e Campinas.

Salário: 2.300 reais

Inscrições: pelo site da Cia de Estágios

EY – trainee

São 250 vagas para estudantes universitário e recém-formados (até três anos). Para os cursos de ciências contábeis e de TI, é exigido o nível básico de inglês. O inglês intermediário é pré-requisito para os demais cursos de administração de empresas, ciências atuariais, economia, relações internacionais, comércio exterior, direito, engenharia (todas), estatística, física, matemática, psicologia, marketing, publicidade e propaganda, design.

Salário: não informado.

Inscrições: o ano todo pelo site do programa

IBM – estágio

A empresa publica vagas em seu site de oportunidades. Para o programa de 2020, a IBM aceita estudantes de qualquer curso com graduação prevista a partir de dezembro de 2021. É desejável ter conhecimento de inglês.

Salário: não informado

Inscrições: o ano todo pelo site

Ternium – trainee

As vagas oferecidas são para diferentes formações, sendo a maioria voltada para a área de engenheira. Podem se candidatar pessoas com até dois anos de formadas.

Salário: não informado

Inscrições: o ano inteiro pelo site Vagas

Itaú Unibanco e Itaú BBA – estágio

Durante todo o ano, há oportunidades para atuar na área corporativa do banco, na rede de agências. Estudantes a partir do terceiro semestre de cursos da área de exatas ou de humanas interessados em trabalhar na sede do banco em São Paulo podem se candidatar às vagas de estágio corporativo. Para o estágio em agências, estudantes a partir do terceiro semestre dos cursos de administração, economia e ciências contábeis.

Salário: não informado

Inscrições: o ano todo pelo site do Itaú Unibanco

Fapes – estágio

O programa tem vagas para estudantes do Rio de Janeiro nas áreas de administração, comunicação, contabilidade, direito, economia e sistemas de informação, entre outras. As inscrições ficam abertas em caráter permanente e as seleções ocorrem conforme a disponibilidade de vagas.

Salário: bolsa-auxílio compatível com o mercado, vale-refeição e vale-transporte

Inscrições: o ano todo é possível cadastrar currículo pelo site do Vagas

Ipiranga – estágio

O programa de estágio acontece durante todo o ano, conforme o surgimento de oportunidades. As inscrições estão sempre abertas, com oportunidades para estudantes do penúltimo ou último ano do ensino superior e último ano do curso técnico.

Salário: não informado

Inscrições: o ano todo pelo site da Ipiranga

