Startup oferece 1 milhão de bolsas para curso sobre empregabilidade

Está procurando emprego? O processo de preparar o currículo e fazer entrevistas pode ser complicado. E a Sólides, startup de tecnologia de recursos humanos focada em PMEs, quer ajudar.

A empresa lançou um curso online sobre Empregabilidade e vai oferecer um milhão de bolsas de estudo para profissionais que estão desempregados, procurando seu primeiro emprego ou desejam mudar de empresa.

Segundo Mônica Hauck, CEO da Sólides, o curso está alinhado com a missão de acabar com as dores dos pequenos negócios, que sofre com a falta de recursos para investir no RH.

“Na outra ponta, vemos que os profissionais que são melhor preparados para trilhar as jornadas dos processos seletivos tendem a ter mais sucesso nas entrevistas e conquistar a tão sonhada vaga. E a consequência direta disso é a otimização do trabalho dos profissionais de RH e por consequência o crescimento do mercado como um todo”, afirma.

Como será o curso e como se inscrever

As aulas online terão quatro módulos que abordam os temas:

Redes sociais e como montar um currículo. Professora: Jéssica Simões, co-fundadora da +Collective e especialista em estratégias no LinkedIn para vendas e captação de Leads

Networking. Professora: Dayane Mendes, psicóloga e recrutadora

Comunicação no processo seletivo. Professor: Edgar Caetano, especialista em comunicação e oratória

Entrevista de emprego. Professora: Anna Moreno Damico, especialista em talentos.

Para fechar o curso, a coordenadora de marketing em educação da Sólides, Camila Rocha, vai ensinar sobre gestão comportamental e autoconhecimento.

Faça sua inscrição nas bolsas pelo site.

Dicas de carreira, vagas e muito mais

Você já conhece a newsletter da Exame Academy? Você assina e recebe na sua caixa de entrada as principais notícias da semana sobre carreira e educação, assim como dicas dos nossos jornalistas e especialistas.

Toda terça-feira, leia as notícias mais quentes sobre o mercado de trabalho e fique por dentro das oportunidades em destaque de vagas, estágio, trainee e cursos. Já às quintas-feiras, você ainda pode acompanhar análises aprofundadas e receber conteúdos gratuitos como vídeos, cursos e e-books para ficar por dentro das tendências em carreira no Brasil e no mundo.

Inscreva-se e receba por e-mail dicas e conteúdos gratuitos sobre carreira, vagas, cursos, bolsas de estudos e mercado de trabalho.