O raio-X do RH moderno: o que as melhores empresas em gestão de pessoas estão fazendo em 2026

O papel da liderança corporativa passa por uma de suas transformações mais profundas da década. Em um mercado de trabalho impactado por disrupções tecnológicas e pela quebra de paradigmas tradicionais, formar gestores capazes de lidar com a mudança constante deixou de ser uma meta de Recursos Humanos para se tornar uma prioridade de sobrevivência do negócio.

Dados inéditos do Workmonitor 2026, estudo global conduzido pela Randstad, acendem um alerta para as organizações: a confiança nas lideranças seniores (C-Level e diretoria) apresenta sinais de queda globalmente.

Em contrapartida, o peso da liderança imediata disparou. Em um cenário macroeconômico e corporativo repleto de incertezas, 60% dos trabalhadores afirmam que buscam maior segurança diretamente na relação com seus gestores diretos. O vínculo diário virou o principal fator de engajamento e retenção de talentos.

A mudança não é apenas comportamental, mas estrutural. O conceito de ascensão corporativa tradicional faliu: de acordo com a pesquisa, apenas 41% dos profissionais ainda desejam seguir uma carreira linear. A maioria absoluta do mercado agora busca trajetórias flexíveis, baseadas em experiências diversas e no desenvolvimento ágil de novas habilidades.

Esse cenário é o protagonista da 3ª edição do Prêmio EXAME Melhores em Gestão de Pessoas 2026.

Como alinhar a sua empresa ao novo cenário?

Mapear e reconhecer as organizações que já conseguiram decifrar esse novo código de gestão é o objetivo central do Prêmio EXAME Melhores em Gestão de Pessoas 2026.

Realizado em parceria com a Mercer e com o apoio da Slik, a premiação utiliza a metodologia global de Prosperidade e Engajamento da Mercer para auditar o impacto real das práticas de RH no cotidiano operacional dos colaboradores.

As inscrições para a premiação já estão abertas e são gratuitas. O evento presencial de entrega acontecerá em São Paulo, em outubro de 2026. Além de abrir as portas para que as empresas vencedoras ganhem destaque em uma edição especial da revista EXAME (nos formatos impresso e digital) em agosto, o prêmio funciona como uma poderosa ferramenta de diagnóstico gratuito de mercado, permitindo comparar a experiência dos funcionários com a de outros grandes players do setor.

É justamente essa capacidade de mapear sobrecargas, assédios e falta de suporte que o Prêmio EXAME Melhores em Gestão de Pessoas 2026 passará a medir.

Na edição anterior, realizada em 2025, centenas de empresas participaram do levantamento, que selecionou um grupo final de organizações com melhor desempenho nas duas frentes de avaliação. Veja o site especial com as histórias das empresas selecionadas.

Agora, a nova edição amplia o alcance do estudo e busca refletir as mudanças recentes no mundo do trabalho.

Em 2026, uma atenção especial será dada ao grau de preparação das empresas participantes às mudanças da NR-1, a norma do Ministério do Trabalho que abrange cuidados com saúde mental nas companhias brasileiras.

Quem pode participar

Empresas de qualquer segmento podem concorrer ao prêmio, com exceção de bancos, ONGs, órgãos públicos e veículos de comunicação. Para participar, é necessário:

Ter mais de 100 colaboradores elegíveis

Estar em operação no Brasil há pelo menos dois anos

Como funciona a inscrição

As empresas interessadas devem acessar a página oficial do prêmio e preencher o cadastro inicial. Após essa etapa, recebem por e-mail o Kit do Participante, que inclui:

Termo de adesão

Regulamento completo

Cronograma

Template de comunicação interna

Questionário teste

Link para o formulário oficial

Duas frentes de avaliação

O estudo é dividido em duas etapas complementares:

Questionário do RH: reúne informações sobre práticas, políticas e estrutura de gestão de pessoas

reúne informações sobre práticas, políticas e estrutura de gestão de pessoas Pesquisa com colaboradores: mede a percepção dos funcionários sobre o ambiente de trabalho

A quantidade mínima de respostas varia conforme o tamanho da empresa e está detalhada no regulamento.

Prazo de inscrição

As inscrições para o Prêmio EXAME Melhores em Gestão de Pessoas 2026 vão até 31 de julho. Como o processo envolve etapas paralelas, a recomendação é iniciar o quanto antes.

Visibilidade e resultados

Os dados coletados serão analisados pela consultoria Mercer, uma empresa da Marsh, que gera relatórios com base nas respostas.

As empresas com melhor desempenho serão apresentadas em evento de premiação em São Paulo, com a presença de lideranças de RH e executivos.

Os destaques também ganham visibilidade nos canais da EXAME, incluindo site, redes sociais e conteúdos editoriais.

Como se inscrever

Mais informações sobre o prêmio e o processo de inscrição estão disponíveis na página oficial.