De colegas de sala a sócias: aos 18 anos, elas criam startup com cliente já fechado

(Eduardo Frazão)
Redatora
Publicado em 14 de setembro de 2026 às 17h30.
Duas alunas de 18 anos da graduação em Administração da Escola de Negócios Saint Paul criaram um sensor que muda de cor quando a carne começa a estragar.
O projeto, batizado de Biotech Safe, venceu uma das categorias do Pitch Day Challenge da faculdade e já tem o primeiro cliente confirmado: o açougue da família de uma das fundadoras.
Livia Del Dottore Soares e Maria Clara Pêgas Abrantes se conheceram neste ano, nas aulas de empreendedorismo da Saint Paul. Maria Clara veio de Florianópolis para estudar em Santos e já havia vencido, no Sul do país, uma feira de ciências com uma versão mais científica do projeto, sem modelo de negócio estruturado.
Foi ao entrar na faculdade e se unir a Livia que a ideia ganhou forma de startup: juntas, as duas desenvolveram o plano de negócios apresentado no Pitch Day.
O projeto nasceu ainda no ensino médio, quando Maria Clara o levou a uma feira de ciências e venceu a etapa regional no Sul do Brasil. Na época, era uma iniciativa acadêmica, sem parceiro de negócios nem estrutura comercial. Maria Clara chegou a considerar transformar a ideia em startup, mas o vestibular tomou o lugar do projeto.
A virada veio na Saint Paul. Nas aulas de empreendedorismo, Livia e Maria Clara se aproximaram e decidiram retomar o projeto juntas, com um diferencial: enquanto a etapa científica já estava avançada, faltava o modelo de negócio, que as duas construíram do zero para o Pitch Day Challenge.
O produto central da Biotech Safe é um biossensor feito de materiais naturais que muda de cor conforme o alimento se deteriora, sem precisar encostar na carne. A tecnologia pode ser aplicada a outros alimentos, mas a startup concentrou o foco em carne por ser a categoria de maior valor agregado.
A dupla também desenvolveu um segundo produto, um biofilme que retarda o apodrecimento da carne agindo no ar, dentro da embalagem. Por ora, o desenvolvimento desse segundo produto ficou em segundo plano: como o biofilme costuma entrar em contato direto com o alimento, o processo regulatório é mais longo e caro do que o do biossensor.
A estratégia da startup foi priorizar o produto mais rápido de aprovar e deixar o biofilme para uma etapa posterior, já com a empresa estruturada.
O nome Biotech Safe veio dessa mesma lógica de negócio: biotecnologia aplicada à segurança alimentar.
Nenhuma das duas tinha experiência prévia com pitches de investimento. Para o Pitch Day Challenge, dividiram o roteiro por especialidade, uma explicando o produto, a outra o mercado de carnes, e ensaiaram até decorar a apresentação por completo, ao ponto de continuarem a fala de cor quando o slide travou durante uma das simulações.
A dupla também levou um MVP físico para o palco e demonstrou ao vivo, diante da banca, a mudança de cor do sensor. Entre os jurados estavam nomes como Erik Nybo, CEO da Bits Academy, e representantes de fundos como Caravela Capital e da rede Insper Angels.
A vitória acelerou o que era um projeto acadêmico. Nas semanas seguintes ao Pitch Day, as fundadoras passaram a negociar com fornecedores de matéria-prima, laboratórios, além de advogado e contador para formalizar a empresa. A startup está em processo de abrir CNPJ e depositar a patente do sensor, e já conta com um espaço para realizar testes.
A meta é começar a vender ainda neste ano. O primeiro cliente já está fechado: o açougue da família de Livia, que confirmou às fundadoras a dor real que o produto resolve. A urgência também é estratégica: as duas citam o risco de uma empresa maior lançar algo parecido antes que a Biotech Safe consiga se estruturar.
Para as fundadoras, o Pitch Day não rendeu só o troféu. A proximidade com jurados do mercado financeiro e de venture capital abriu uma rede de contatos que, segundo elas, vale tanto quanto o prêmio em si.
O sensor que começou como projeto de feira de ciências agora mira uma prateleira de açougue antes do fim do ano.