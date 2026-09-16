O segredo do luxo centenário e da liderança de alto impacto: Daniela Gontijo fala à Comunidade HIPs

O debate sobre o que sustenta uma marca desejada por mais de um século e quais atributos definem uma liderança duradoura ganhou destaque no encontro exclusivo "Líderes de Alto Impacto", promovido pela Comunidade HIPs na Saint Paul Escola de Negócios. O evento ocorreu na sede da instituição, localizada na Rua da Consolação, nº 1601, em São Paulo, das 18h às 20h.

Em formato de entrevista aberta e sem roteiro pré-definido, a sabatina proporcionou um espaço de troca direta entre a convidada central e a audiência. A condução da conversa foi feita por José Cláudio Securato, ao lado de jornalistas, Diretores de Programa, alumni do programa HIPs e executivos presentes no auditório.

Quem é Daniela Gontijo

O ponto central da noite foi a participação de Daniela Gontijo, General Manager da Louis Vuitton na América do Sul. Com uma trajetória de dez anos na prestigiada Maison francesa, Daniela é a primeira mulher e também a primeira executiva sul-americana a ocupar o cargo máximo da operação na região.

Sua trajetória dentro da companhia abrange toda a cadeia de liderança: iniciou na gestão do varejo, passou por posições corporativas estratégicas e assumiu a liderança geral das operações sul-americanas. Sob sua gestão, a operação regional consolidou-se como uma das principais plataformas de desenvolvimento executivo do setor de luxo no continente.

Reconhecida por transformar metas estratégicas em iniciativas autorais de alto impacto, Daniela atua com base em uma cultura de alta confiança e elevado engajamento. Sua premissa de liderança estabelece que equipes alcançam seu desempenho máximo quando percebem que seu próprio desenvolvimento é tratado como prioridade corporativa genuína.

Três eixos que orientam o debate

A entrevista com a executiva esteve alinhada a três pilares estratégicos:

Liderança centrada em pessoas e cultura: Métodos para estruturar e gerir equipes de alta performance em ambientes regionais e multiculturais.

A arte da relevância no mercado de luxo: Como dosar tradição e inovação para preservar o apelo e a atratividade de uma marca global por mais de cem anos.

Excelência na execução e experiência do cliente: Estratégias para converter ambições corporativas em projetos multidisciplinares que aprimoram a jornada do consumidor e geram valor concreto para a organização.

Intuição, dados e desenvolvimento de pessoas

Ao falar sobre sua forma de tomar decisões, Daniela destacou a combinação entre percepção pessoal e análise de informações. Para a executiva, os dados têm papel importante na validação das hipóteses, mas não necessariamente são o ponto de partida de uma decisão.

Sua abordagem começa pela intuição, que funciona como uma primeira leitura sobre determinado cenário. Em seguida, ela busca evidências e dados que permitam testar e aprofundar essa percepção. O processo, portanto, combina experiência e análise antes da tomada de decisão.

A mesma lógica aparece na maneira como Daniela enxerga a formação de equipes. Em vez de concentrar a gestão apenas na ocupação dos cargos atuais, a executiva afirma que procura desenvolver profissionais para que estejam preparados para assumir novas posições no futuro.

Esse modelo coloca o desenvolvimento de pessoas como parte da própria estratégia de liderança. A preparação de talentos passa a estar relacionada não apenas às necessidades imediatas da operação, mas também à construção de uma estrutura capaz de sustentar a organização no longo prazo.

O papel da cultura brasileira no luxo

Outro ponto abordado por Daniela foi a relação entre a atuação global da Louis Vuitton e a cultura brasileira. Para a executiva, liderar uma operação no país envolve mais do que reproduzir estratégias desenvolvidas em outros mercados.

Ela vê na valorização de artistas e da cultura brasileira uma possibilidade de contribuir para o desenvolvimento do país e, ao mesmo tempo, ampliar a presença dessa produção no cenário internacional. Essa visão faz parte de uma missão que, segundo Daniela, ultrapassa os resultados da própria marca.

A executiva entende que uma operação de luxo também pode funcionar como uma plataforma para desenvolver talentos e apresentar a produção cultural brasileira ao mundo. Nesse sentido, a atuação da empresa no país se conecta a um contexto mais amplo, no qual marca, cultura e desenvolvimento de artistas se relacionam.

Por que o luxo vai além do produto

Na avaliação de Daniela, o valor percebido no mercado de luxo não está restrito ao objeto comercializado. O preço de um produto incorpora não apenas as horas de trabalho e os materiais envolvidos em sua produção, mas também a história construída pela marca ao longo de décadas.

No caso da Louis Vuitton, essa dimensão histórica é parte do valor associado à Maison. A tradição acumulada ao longo de mais de um século ajuda a explicar por que o produto de luxo é apresentado ao consumidor como algo que ultrapassa sua função prática.

Essa combinação entre produto, trabalho artesanal, história e identidade da marca também impõe um desafio de gestão: preservar elementos reconhecidos pelo público sem deixar de construir relevância no presente.

A experiência como parte do valor da marca

A relação com o consumidor foi outro ponto central da conversa. Para Daniela, a experiência proporcionada pela marca não termina na aquisição do produto. O objetivo é fazer com que o cliente tenha uma jornada completa dentro da loja e saia dela com uma percepção positiva da experiência.

Essa visão amplia o papel do varejo no mercado de luxo. O espaço físico deixa de ser apenas um ponto de venda e passa a integrar a construção de valor da marca, reunindo atendimento, ambiente, relacionamento e contato com os produtos.

A experiência, portanto, é tratada como uma extensão da própria proposta de luxo. Cada interação contribui para a forma como o consumidor percebe a marca e sua história.

Liderança entre pessoas, cultura e negócio

As reflexões apresentadas por Daniela Gontijo mostram como decisões de liderança podem estar conectadas a diferentes dimensões de uma organização: desenvolvimento de talentos, análise de dados, cultura, experiência do consumidor e construção de marca.

Ao discutir sua trajetória à frente da Louis Vuitton na América do Sul, a executiva também apresentou uma visão de liderança que combina desenvolvimento de pessoas e responsabilidade sobre os resultados da operação.

Para a Comunidade HIPs, o encontro serviu como espaço para discutir esses desafios a partir da experiência de uma executiva que atua em um setor marcado pela combinação entre tradição, escala global e adaptação aos mercados locais.