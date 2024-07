5 modelos de texto para enviar currículo por e-mail

Ao buscar uma nova oportunidade de emprego, enviar o currículo por e-mail é um dos primeiros passos. No entanto, apenas anexar o currículo sem um texto de acompanhamento pode diminuir suas chances de causar uma boa impressão. Aqui estão cinco modelos de texto prontos para enviar seu currículo por e-mail, que podem ajudar a destacar sua candidatura.

Modelo 1: Candidatura a uma vaga específica

Assunto do e-mail: Candidatura para [Nome da Vaga] - [Seu Nome]

Corpo do e-mail:

Prezado(a) [Nome do Destinatário],

Meu nome é [Seu Nome], e estou escrevendo para expressar meu interesse pela vaga de [Nome da Vaga] anunciada em [Local onde viu a vaga]. Com [x anos] de experiência em [sua área de experiência], acredito que minhas habilidades e experiências são bem alinhadas com os requisitos da vaga.

Em anexo, você encontrará meu currículo para mais detalhes sobre minha trajetória profissional. Estou muito entusiasmado com a possibilidade de contribuir para [Nome da Empresa] e estou ansioso para a oportunidade de discutir como posso trazer valor para sua equipe.

Agradeço desde já pela consideração e espero poder discutir minha candidatura em mais detalhes.

Atenciosamente,

[Seu Nome]

[Seu Número de Telefone]

[Seu Endereço de E-mail]

Modelo 2: Envio de currículo para banco de talentos

Assunto do e-mail: Submissão de Currículo - [Seu Nome]

Corpo do e-mail:

Olá [Nome do Destinatário],

Meu nome é [Seu Nome], e estou interessado em oportunidades futuras na [Nome da Empresa]. Tenho formação em [sua formação] e experiência em [sua área de experiência], e estou buscando uma oportunidade onde possa utilizar e expandir essas habilidades.

Em anexo, segue meu currículo para sua consideração. Estou ansioso para a possibilidade de fazer parte da equipe da [Nome da Empresa] e contribuir para o sucesso contínuo.

Agradeço pela atenção e fico à disposição para um contato futuro.

Cordialmente,

[Seu Nome]

[Seu Número de Telefone]

[Seu Endereço de E-mail]

Modelo 3: Resposta a uma indicação

Assunto do e-mail: Indicação de [Nome do Indicador] - [Seu Nome]

Corpo do e-mail:

Caro(a) [Nome do Destinatário],

Fui indicado por [Nome de Quem Indicou] para entrar em contato com você a respeito da vaga de [Nome da Vaga] na [Nome da Empresa]. Com experiência significativa em [sua área de experiência], estou interessado em explorar como posso contribuir para a equipe.

Por favor, encontre em anexo o meu currículo para mais informações sobre minha experiência e qualificações. Estou animado com a oportunidade de possivelmente juntar-me a [Nome da Empresa] e espero poder discutir isso em mais detalhes.

Obrigado por considerar minha candidatura.

Atenciosamente,

[Seu Nome]

[Seu Número de Telefone]

[Seu Endereço de E-mail]

Modelo 4: Candidatura espontânea

Assunto do e-mail: Candidatura Espontânea - [Seu Nome]

Corpo do e-mail:

Prezado(a) [Nome do Destinatário],

Meu nome é [Seu Nome], e estou muito interessado em oportunidades na [Nome da Empresa], uma líder em [Indústria/Área]. Com [x anos] de experiência em [sua área de experiência], estou buscando uma posição que me permita contribuir com meu conhecimento e habilidades.

Anexei meu currículo para sua revisão. Estou particularmente interessado em [especificar áreas de interesse] e acredito que minhas habilidades seriam uma excelente adição à sua equipe.

Agradeço a oportunidade de enviar meu currículo e espero poder explorar como posso contribuir para o sucesso da [Nome da Empresa].

Atenciosamente,

[Seu Nome]

[Seu Número de Telefone]

[Seu Endereço de E-mail]

Modelo 5: Aplicação para um programa de estágio ou trainee

Assunto do e-mail: Candidatura para Programa de [Estágio/Trainee] - [Seu Nome]

Corpo do e-mail:

Olá [Nome do Destinatário],

Meu nome é [Seu Nome], e sou estudante de [sua área de estudo] na [Sua Universidade]. Estou aplicando para o programa de [Estágio/Trainee] na [Nome da Empresa], conforme anunciado em [Local do Anúncio]. Estou muito empolgado com a oportunidade de desenvolver minhas habilidades práticas e contribuir para [objetivos específicos da empresa].

Em anexo, está meu currículo, que fornece detalhes sobre minha formação acadêmica e experiência. Estou particularmente interessado em [descrever áreas de interesse relacionadas ao programa] e estou ansioso para a oportunidade de aprender e crescer dentro da [Nome da Empresa].

Agradeço sua consideração e espero ter a chance de discutir minha aplicação em mais detalhes.

Cordialmente,

[Seu Nome]

[Seu Número de Telefone]

[Seu Endereço de E-mail]

Estes modelos de texto para enviar seu currículo por e-mail são apenas sugestões para ajudá-lo a começar. Personalize cada mensagem para refletir sua personalidade, experiência e o que você pode oferecer à empresa. Lembre-se de manter a comunicação clara e profissional para maximizar suas chances de sucesso.