Shopper abre mais de 100 vagas de emprego em diversas áreas

A Shopper, supermercado online, anunciou a abertura de mais de 100 vagas de emprego em São Paulo, Osasco, Ribeirão Preto, Bertioga, Hortolândia, São José do Rio Preto e também em home office.

Veja também:

Dia do Trabalho: Catho faz evento gratuito para quem busca emprego

Tenha acesso agora a todos materiais gratuitos da EXAME para investimentos, educação e desenvolvimento pessoal.

Dez passos para não acelerar sua carreira – e ter sucesso mesmo assim

São oportunidades para diversas áreas da empresa e cargos, como analista de contratos, auxiliar de limpeza, aprendiz, coordenador de operações, desenvolvedor web (júnior, pleno e sênior), estagiário, entre outros.

O crescimento da equipe está alinhado com o crescimento da empresa em mais cidades. De 85 cidades em São Paulo, eles esperam chegar a 120 municípios ainda este ano. A startup também lançou uma nova frente de negócios, a Fresh, com envio semanal de produtos frescos, como frutas e verduras.

Fundada em 2014 por Bruna Vaz e Fábio Rodas, a empresa atualmente tem mais de mil funcionários e espera triplicar esse número até o final do ano.

As vagas estão disponíveis no site da Gupy.

Dicas de carreira, vagas e muito mais

Você já conhece a newsletter da Exame Academy? Você assina e recebe na sua caixa de entrada as principais notícias da semana sobre carreira e educação, assim como dicas dos nossos jornalistas e especialistas.

Toda terça-feira, leia as notícias mais quentes sobre o mercado de trabalho e fique por dentro das oportunidades em destaque de vagas, estágio, trainee e cursos. Já às quintas-feiras, você ainda pode acompanhar análises aprofundadas e receber conteúdos gratuitos como vídeos, cursos e e-books para ficar por dentro das tendências em carreira no Brasil e no mundo.

Inscreva-se e receba por e-mail dicas e conteúdos gratuitos sobre carreira, vagas, cursos, bolsas de estudos e mercado de trabalho.