Dia do Trabalho: Catho faz evento gratuito para quem busca emprego

A Catho, plataforma de recrutamento, vai realizar a quarta edição do Worktalks, uma série de palestras para ajudar quem está em busca de uma vaga de emprego. O evento terá debates a cada segunda-feira de maio por conta do Dia do Trabalho, em 1º de maio.

Serão encontros online e gratuitos com dicas para conseguir emprego, entrar no mercado de tecnologia, entrevistas de emprego, currículo e saúde emocional.

“Sabemos que o processo de busca por emprego pode ser algo solitário, que gera ansiedade, por isso o Worktalks da Catho foi pensado como uma ferramenta para falar com as pessoas que estão passando por este momento”, diz Fernanda Araújo, Head de Marketing B2C Catho.

Além do conteúdo das lives, o time da Catho está disponível durante o evento para sanar dúvidas. A empresa ainda disponibilizará legendas e intérpretes de libras em todos os vídeos.

As lives acontecerão no canal do YouTube da Catho.

Confira a agenda do evento:

02/05 às 18h

Tema - Mercado de trabalho: Como conseguir o emprego ideal pra você!

Convidados: Renata Rivetti, Diretora da Reconnect; Fernanda Araújo, Gerente Sr. de Marketing Catho e Marcelo Nobrega, Especialista em Inovação e Tecnologia da Falconi.

09/05 às 18h

Tema - Vagas em tecnologia: Dicas de uma headhunter para conseguir a sua!

Convidados: Marcela Azambuja, Diretora de Recursos Humanos da Let’s Code; Eber Duarte , Diretor de Tecnologia Catho e Sara Rocha, Gerente de Recrutamento em Tecnologia.

16/05 às 18h

Tema - Saúde emocional no trabalho: Aprenda como cuidar e manter.

Convidados: Andrea Ladislau, Dra. em Psicanálise; Rodrigo Silva, Co-Fundador do canal BlackPeople e Diretor da Brave.ag e Christiane Araújo, Gerente Sr. do Jurídico e Compliance Catho.

23/05 às 18h

Tema - Aprenda de vez a construir um currículo de sucesso e como se destacar.

Convidados: Patricia Suzuki, Diretora de Gente & Gestão Catho; e Gisele Silva, Líder de Recrutamento e Seleção Bayer.

30/05 às 18h

Tema - Conheça as “pegadinhas” das entrevistas de emprego e como ser aprovado.

Convidado: Clariana Marega, Headhunter e fundadora da LiBE; e Christiana Mello, Diretora de Crescimento da Unidade Recrutadores Catho.

