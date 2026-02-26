Carreira

Guia de CarreiraFUTURO DO TRABALHOVAGAS DE EMPREGOCARREIRA INTERNACIONALCONCURSOSMUNDO RH

Sete frases que avós emocionalmente inteligentes dizem — e formam adultos mais seguros

Expressões simples constroem autoestima, autonomia e inteligência emocional desde cedo

(Cavan Images/Getty Images)

(Cavan Images/Getty Images)

Gabriella Uota
Gabriella Uota

Redatora

Publicado em 26 de fevereiro de 2026 às 05h00.

Existe algo diferente na forma como muitos avós falam com seus netos. Enquanto pais lidam com boletins, horários, tarefas e pressão por desempenho, avós costumam operar menos cobrança, mais presença. Menos urgência, mais escuta.

E essa diferença pode ser decisiva. Ao observar padrões de desenvolvimento emocional, é percebido que adultos mais seguros, empáticos e equilibrados frequentemente tiveram uma figura que validava sentimentos — alguém que enxergava a criança além do desempenho.

Abaixo, sete frases comuns entre avós emocionalmente inteligentes — e por que elas constroem bases sólidas para a vida adulta. As informações foram retiradas de Silicon Canals.

As emoções podem te travar ou te impulsionar. Em apenas 6 horas, aprenda a controlá-las e use-as a seu favor

1. ‘Me conta como você se sentiu’

Pais perguntam“Como foi a escola?”, mas avós perguntam “Como isso fez você se sentir?”

A diferença parece sutil, porém não é. Quando uma criança aprende a nomear emoções, ela desenvolve autorregulação, empatia e capacidade de comunicação — habilidades que, no futuro, serão determinantes em relacionamentos e liderança.

2. ‘Você me lembra de mim na sua idade’

Essa frase normaliza dúvidas e inseguranças. Ao compartilhar suas próprias incertezas do passado, avós transmitem uma mensagem poderosa: confusão faz parte do crescimento.

Para quem está construindo identidade, saber que a insegurança não é falha reduz ansiedade e fortalece resiliência.

3. ‘Eu adoro ver você se tornando quem você é’

Existe uma diferença profunda entre “tenho orgulho do que você fez” e “eu gosto de quem você está se tornando”.

Quando o valor não está condicionado apenas ao desempenho, a criança aprende que merece respeito independentemente do resultado. Essa base sustenta a autoestima adulta.

4. ‘Está tudo bem mudar de ideia’

Em um mundo que valoriza constância e determinação, essa permissão é libertadora.

Avós, com a perspectiva de quem já reinventou a própria vida, entendem que mudar não é fraqueza — é evolução. Essa mentalidade forma adultos mais adaptáveis, abertos a novos caminhos e menos rígidos diante de mudanças profissionais ou pessoais.

5. ‘O que você acha que deveria fazer?

Enquanto pais oferecem respostas, avós estimulam reflexão. Ao convidar a criança a pensar, fortalecem autonomia e senso crítico. Isso desenvolve autoconfiança — a base da tomada de decisão madura.

6. ‘Você não precisa ser bom em tudo’

A pressão por excelência em todas as áreas é uma das maiores fontes de ansiedade contemporânea. Avós trazem perspectiva de que ninguém é extraordinário em tudo — e não precisa ser.

Quer transformar suas emoções em força? Inscreva-se gratuitamente e descubra como agir com equilíbrio em qualquer situação

Reconhecer limites com naturalidade ajuda a criança a desenvolver autoconhecimento, foco e autocompaixão.

7. ‘Eu ainda estou aprendendo’

Quando um adulto mais velho admite que continua aprendendo, ele modela crescimento contínuo. Mostra que inteligência emocional não é um destino — é prática diária.

Essa humildade ensina que vulnerabilidade não enfraquece autoridade — fortalece conexão.

Aprenda sobre inteligência emocional com especialistas

No fim das contas, dominar a inteligência emocional é dominar a si mesmo. Esse curso é uma oportunidade gratuita para aprender a se automotivar diante de dificuldades, manter o equilíbrio em momentos de alta pressão e liderar com empatia e impacto. 

Se você quer transformar suas emoções em um diferencial competitivo, esta é a hora de dar o próximo passo. O curso online gratuito Inteligência Emocional é a oportunidade de desenvolver habilidades que podem transformar sua carreira. 

Inscreva-se agora e descubra como dominar suas emoções pode ser o diferencial que faltava para acelerar sua trajetória

Acompanhe tudo sobre:Branded MarketingCursos Online - Na PráticaNa PráticaInteligência emocionalNa Prática Inteligência Emocional

Mais de Carreira

Ele acumulou US$ 1 milhão — e descobriu que tempo vale mais que aposentadoria

‘Escolha o voo certo’: essa empresa de investimentos encontrou talentos fora do radar tradicional

‘Sem IA, jovens ficarão para trás’, diz CEO da DeepMind

Descubra o potencial oculto do Claude para usar na sua rotina profissional

Mais na Exame

Carreira

Ele acumulou US$ 1 milhão — e descobriu que tempo vale mais que aposentadoria

Brasil

Renovação de saneamento em BH deve sair nos próximos dias, diz CEO da Copasa

Mercados

Copasa registra lucro de R$ 337 milhões no 4º tri de 2025, alta de 23,9%

Inteligência Artificial

Após Nvidia lucrar US$ 39 bi, Huang diz que mercados 'erraram' ao ver a IA como ameaça