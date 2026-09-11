Colégio implanta educação financeira e vê aluno de 8º ano investir na bolsa em um ano

Uma aluna do sétimo ano do Colégio COC Atibaia abriu uma loja online de bijuterias com o apoio dos pais. Um colega do oitavo ano já monta, sozinho, uma pequena carteira de ações na bolsa de valores.

Os dois são frutos do Gênio das Finanças, programa de educação financeira implantado em 2025 que hoje é aplicado nas oito unidades da rede, incluindo a matriz em Atibaia, interior de São Paulo.

A iniciativa nasceu de forma sistemática há um ano, com material didático próprio, mas o tema já rondava a escola havia mais tempo. Fundado em 1983 pela psicóloga Marli Arbex, o COC Atibaia foi ampliando as etapas de ensino ao longo de 43 anos até chegar ao ensino médio. Foi só recentemente, porém, que a educação financeira ganhou um programa formal, começando pelos anos iniciais do fundamental.

"O sucesso foi grande, os próprios alunos e pais pediram para que nós continuássemos", diz Marli sobre a decisão de estender o programa, que começou do primeiro ao quinto ano e hoje vai até o nono.

Quatro pilares, um objetivo: preparar para a vida

Para o professor Giovani Bartolomei da Silveira, engenheiro de produção de formação que migrou para a educação, o Gênio das Finanças não se resume a ensinar sobre dinheiro.

O programa se apoia em quatro pilares: economia comportamental, psicologia, pedagogia alinhada à BNCC e eixos temáticos que mudam a cada série, como moradia no sexto ano e trabalho e profissionalização no sétimo.

"A educação financeira permite trabalhar com autonomia, com a responsabilidade, com pensamento crítico e com tomada de decisões", diz Marli. Nos anos iniciais, a abordagem é lúdica, ligada ao cotidiano da criança. A partir do sexto ano, o conteúdo se aprofunda e passa a incluir projetos e visitas a empresas.

O efeito colateral: interesse por outras matérias

Segundo Giovani, o ganho mais evidente do programa não é financeiro, e sim pedagógico. "O que eu vejo como principal ponto de sucesso do Gênio das Finanças é o despertar do interesse dos alunos", diz o professor, que descreve o material como multidisciplinar: ele conecta economia a história, geografia e matemática, e amplia o repertório dos estudantes para além da sala de aula.

Foi esse tipo de conexão que levou a aluna do sétimo ano a transformar a produção de bijuterias em um pequeno negócio online e o colega do oitavo ano a começar, ainda na adolescência, a estudar e aplicar em ações.

Professor de exatas, treinamento de consultoria

A escola não formou os professores do zero. Giovani foi escolhido para lecionar o programa por vir da área de exatas, e passou por um treinamento presencial intensivo de dois a três dias aplicado pela equipe do Gênio das Finanças diretamente em Atibaia, além de encontros digitais ao longo do ano com suporte de uma consultoria dedicada.

Olhando para frente, a escola planeja ampliar os projetos práticos nos anos finais do fundamental, com mais visitas a empresas para aproximar os alunos da rotina do mercado financeiro antes mesmo de chegarem à vida adulta.