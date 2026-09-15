Estudo da PwC mostra que profissões expostas à IA exigem atualização. Veja como não ficar para trás

Profissionais que param de aprender podem perder espaço? A pergunta ganhou relevância com a velocidade das mudanças nas habilidades exigidas pelo mercado de trabalho. Estudos recentes mostram que manter os conhecimentos atualizados passou a ser uma preocupação especialmente importante em ocupações impactadas pela inteligência artificial.

Um dos principais dados vem do PwC 2026 Global AI Jobs Barometer, que analisou mais de 1 bilhão de anúncios de emprego em seis continentes. Segundo o estudo, as habilidades necessárias nas profissões mais expostas à IA estão mudando mais de duas vezes mais rápido do que nas ocupações menos expostas.

O dado não significa que profissionais que deixam de estudar perderão automaticamente seus empregos. Ele mostra, porém, que a distância entre as competências que uma pessoa possui e aquelas que o mercado demanda pode aumentar mais rapidamente em algumas áreas.

Por que as habilidades estão mudando

A inteligência artificial está alterando tarefas que antes exigiam trabalho manual ou repetitivo. Com isso, algumas funções passam a demandar conhecimentos diferentes.

Um analista financeiro, por exemplo, pode continuar precisando interpretar dados, mas também pode precisar entender ferramentas de IA, avaliar resultados produzidos por sistemas automatizados e tomar decisões a partir dessas informações.

O estudo da PwC também aponta que julgamento, liderança e criatividade ganham relevância em funções mais expostas à tecnologia.

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O que os estudos dizem sobre atualização profissional

O fenômeno não está restrito à inteligência artificial. O Future of Jobs Report 2025, do Fórum Econômico Mundial, estima que 39% das habilidades essenciais dos trabalhadores deverão ser transformadas ou ficar desatualizadas entre 2025 e 2030.

O levantamento também coloca pensamento analítico, criatividade, liderança, flexibilidade e aprendizagem contínua entre as competências relevantes para os próximos anos.

Outro levantamento reforça essa tendência. No Workplace Learning Report 2025, do LinkedIn, 91% dos profissionais de aprendizagem e desenvolvimento consultados afirmaram que a aprendizagem contínua é mais importante do que nunca para o sucesso profissional. A pesquisa ouviu 937 profissionais de L&D e RH e 679 pessoas em processo de aprendizagem.

Manter-se atualizado, portanto, não significa necessariamente voltar a estudar uma graduação ou fazer uma formação extensa. Para profissionais que já possuem experiência, a atualização pode envolver conhecimentos específicos relacionados às mudanças da própria área.

Entre os caminhos possíveis estão:

acompanhar novas ferramentas e tecnologias usadas na profissão;

identificar competências que passaram a aparecer nas vagas da área;

desenvolver conhecimentos complementares ao trabalho atual;

buscar formações de curta duração para atualizar conhecimentos específicos.

Experiência continua importante, mas pode precisar de atualização

A experiência acumulada continua sendo um ativo profissional, mas as mudanças nas tarefas podem exigir novos conhecimentos para que ela permaneça aplicável.

No estudo de 2026, a PwC identificou que funções mais expostas à IA estão incorporando competências tradicionalmente associadas a posições mais experientes, como liderança e pensamento estratégico.

Isso ajuda a explicar por que a atualização profissional não precisa ser vista apenas como uma resposta à possibilidade de perder o emprego. Ela também pode estar relacionada à capacidade de assumir novas responsabilidades, utilizar ferramentas que passaram a fazer parte da rotina e acompanhar transformações dentro da própria profissão.

A atualização em IA pode ser uma forma de complementar a experiência profissional com conhecimentos sobre tecnologias que já estão modificando diferentes funções.

No mercado de trabalho atual, o desafio não está apenas em acumular anos de experiência, mas em fazer com que esse conhecimento continue conectado às competências que as organizações procuram.

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