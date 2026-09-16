Só 45% das empresas brasileiras têm plano completo contra ataques de IA, diz pesquisa

RESUMO | O quinto relatório anual de resiliência cibernética da Cohesity, realizado em julho de 2026, mostra que 99% das organizações usam IA, mas só 39% no mundo e 45% no Brasil têm planos abrangentes de recuperação para ataques a esses sistemas. No Brasil, 51% das empresas não mantêm inventário centralizado das IAs em uso.

A inteligência artificial (IA) já dominou o ambiente corporativo, mas as empresas ainda enfrentam desafios quando a própria tecnologia é atacada ou falha. É o que revela o quinto relatório anual de resiliência cibernética global da Cohesity, empresa de segurança de dados com IA.

Segundo o levantamento, que foi enviado à EXAME, embora 99% das organizações utilizem sistemas de IA, apenas 39% globalmente — e 45% no Brasil — têm planos de recuperação compreensivos que contemplam cenários de ataques direcionados especificamente a sistemas e aplicações de IA.

O estudo, que ouviu 3.200 líderes de TI e segurança em 11 países, mostra que 64% das empresas no Brasil, e 63% no mundo, admitiram ter enfrentado lacunas significativas ou moderadas em como seus planos cobriam modelos, pipelines e ferramentas de IA quando um ataque cibernético material de fato aconteceu nos últimos 12 meses.

Os dados expõem um problema estrutural: 51% das empresas do Brasil sequer possuem um inventário centralizado das IAs em uso dentro da própria organização.

Além disso, 46% das empresas brasileiras (59% globalmente) não têm plena confiança de que conseguem verificar a integridade de modelos de IA depois de um ataque — ou seja, mesmo detectando uma invasão, boa parte das empresas não sabe dizer com segurança se o modelo continua confiável.

Despreparo diante de agentes autônomos

O relatório também mostra que mais da metade das empresas, tanto globais (56%) quanto brasileiras (51%), não se consideram bem preparadas para conter ações incorretas ou não intencionais tomadas por agentes de IA ou copilotos — um risco que cresce à medida que esses sistemas ganham mais autonomia dentro das operações corporativas.

Diante desse cenário, 97% dos líderes globais admitem que precisarão alterar seus planos de resposta para lidar com a nova ameaça de IA avançada (frontier AI). No Brasil, o número sobe para 99%.

"Os dados apontam para um problema que não pode ser adiado. É algo que precisa ser enfrentado agora", diz Gustavo Leite, vice-presidente da Cohesity para a América Latina. "As empresas precisam ampliar os planos de resiliência para abranger sistemas, modelos e agentes de IA, e não apenas a infraestrutura tradicional, além de testar sua recuperação em condições realistas, não apenas na teoria."

O relatório recomenda a priorização do mapeamento de dependências, especialmente na gestão de identidades e acessos, e a avaliação das capacidades de resiliência usando uma estrutura organizada — a própria Cohesity sugere seu modelo de "5 Passos para a Ciber-resiliência" como referência.

O alerta do caso Hugging Face e OpenAI

Segundo a Cohesity, os dados do estudo ganham relevância diante do incidente de julho de 2026 envolvendo a Hugging Face e a OpenAI, no qual um agente de IA comprometeu outra organização e expôs a diferença de comportamento entre atacantes autônomos e suas contrapartes humanas. "O perigo não é somente que a IA consiga realizar invasões mais rápido do que um humano, mas que ela pode continuar invadindo, em toda parte, de forma simultânea", afirma Leite.

Segundo ele, o caso é um alerta sobre ciberresiliência. "A prevenção continua sendo importante, mas já não é suficiente. Os conselhos de segurança precisam saber se a organização consegue manter suas operações quando uma violação se desenrola mais rápido do que a capacidade de resposta humana", diz.

Metodologia do estudo

A quinta edição anual do relatório global de ciberresiliência da Cohesity foi realizada em julho de 2026 pela empresa de pesquisa independente Vanson Bourne, a pedido da Cohesity. O estudo ouviu 3.200 líderes de TI e segurança no Brasil, Austrália, França, Alemanha, Índia, Japão, Singapura, Coreia do Sul, Emirados Árabes Unidos, Reino Unido e Estados Unidos. Para os fins da pesquisa, o impacto material foi definido como aquele que gera impacto mensurável, de natureza financeira, reputacional, operacional e/ou relacionado à perda de clientes, na organização.

Quantas empresas estão preparadas para recuperar sistemas de IA após um ataque?

Segundo o relatório da Cohesity, apenas 39% das organizações globalmente e 45% no Brasil têm planos abrangentes de recuperação que contemplam ataques direcionados a sistemas e aplicações de IA.

Quais lacunas as empresas enfrentaram após ataques cibernéticos?

De acordo com a Cohesity, 64% das empresas brasileiras e 63% das organizações no mundo identificaram lacunas significativas ou moderadas na cobertura de modelos, pipelines e ferramentas de IA após um ataque cibernético material nos últimos 12 meses.

As empresas brasileiras conseguem verificar a integridade de modelos de IA após ataques?

Nem todas: segundo o levantamento da Cohesity, 46% das empresas brasileiras não têm plena confiança de que conseguem verificar a integridade dos modelos de IA depois de um ataque. Além disso, 51% não possuem um inventário centralizado das IAs utilizadas na organização.

As empresas estão preparadas para conter ações incorretas de agentes de IA?

Mais da metade não está bem preparada, segundo a Cohesity: essa é a avaliação de 51% das empresas brasileiras e 56% das organizações globalmente em relação a ações incorretas ou não intencionais de agentes de IA e copilotos.

As empresas pretendem mudar seus planos de resposta por causa da IA avançada?

Sim. De acordo com o relatório da Cohesity, 99% dos líderes brasileiros e 97% dos líderes globais reconhecem que precisarão alterar seus planos de resposta para enfrentar ameaças relacionadas à IA avançada.

Como foi realizada a pesquisa global de ciberresiliência da Cohesity?

A pesquisa foi realizada em julho de 2026 pela Vanson Bourne, a pedido da Cohesity, com 3.200 líderes de TI e segurança de 11 países. O estudo considerou material o ataque com impacto mensurável de natureza financeira, reputacional, operacional ou relacionado à perda de clientes.