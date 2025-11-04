O poder da administração para quem quer mudar de área ou começar do zero

Mais do que uma formação técnica, a administração ensina como pensar estrategicamente — uma habilidade que facilita qualquer processo de recomeço profissional. (Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 4 de novembro de 2025 às 05h04.
Mudar de área é um dos movimentos mais desafiadores da vida profissional. Segundo uma pesquisa da Michael Page (2024), 63% dos brasileiros afirmam querer trocar de carreira nos próximos dois anos, seja por insatisfação, busca por propósito ou pela necessidade de adaptação às transformações do mercado.
Nesse contexto, a graduação em administração surge como um dos caminhos mais seguros e versáteis para quem deseja começar do zero — oferecendo uma base que permite transitar entre setores, compreender diferentes modelos de negócio e desenvolver competências que o mercado valoriza cada vez mais.
Diferente da percepção de que o curso é “genérico”, a administração é, na verdade, uma formação ampla e estratégica, que prepara o estudante para entender o funcionamento completo de uma organização. Isso é essencial para quem está em transição profissional e precisa construir uma nova visão de mercado.
Além disso, o curso é ideal para quem busca:
Mudar de área sem precisar começar do zero absoluto, aproveitando experiências anteriores;
Desenvolver competências transversais, como comunicação, tomada de decisão, análise de dados e gestão de projetos;
Obter empregabilidade em diferentes setores, de startups a empresas multinacionais.
Quem decide mudar de área e ingressar em uma graduação em administração encontra uma formação prática e voltada à realidade do mercado. O conteúdo programático de cursos modernos inclui temas como inovação, gestão de dados, estratégia corporativa, sustentabilidade e transformação digital, o que amplia as possibilidades de atuação e prepara o profissional para contextos diversos.
Mais do que técnicas, o curso forma profissionais com mentalidade de resolução de problemas — característica essencial para quem busca se reinventar. Essa capacidade é desenvolvida em disciplinas voltadas à estratégia, gestão de pessoas e finanças, mas também em projetos reais, parcerias com empresas e desafios práticos.
A decisão de mudar de área muitas vezes é motivada pela busca de propósito e autonomia. Nesse sentido, a formação em administração oferece o ferramental necessário para compreender negócios, liderar equipes e até empreender, abrindo caminhos para quem quer se reposicionar profissionalmente.
A capacidade de entender indicadores, planejar estratégias e tomar decisões embasadas em dados é o que diferencia administradores em qualquer cenário — seja dentro de uma corporação ou ao abrir o próprio negócio.
Mudar de área exige planejamento. Além de escolher uma graduação que ofereça conhecimento aplicado, é importante adotar uma postura ativa de aprendizado e networking. Especialistas recomendam que o profissional que está em transição:
Aproveite projetos e estudos de caso durante a graduação para se aproximar do novo setor.
Construa um portfólio de experiências reais, mesmo que acadêmicas, para demonstrar conhecimento prático.
Busque certificações complementares em temas como finanças, marketing digital, inovação ou gestão de projetos.
Essas ações aumentam as chances de conseguir emprego e mostram ao mercado que o profissional está comprometido com o processo de mudança.
