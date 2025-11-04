O poder da administração para quem quer mudar de área ou começar do zero

Mudar de área é um dos movimentos mais desafiadores da vida profissional. Segundo uma pesquisa da Michael Page (2024), 63% dos brasileiros afirmam querer trocar de carreira nos próximos dois anos, seja por insatisfação, busca por propósito ou pela necessidade de adaptação às transformações do mercado.

Nesse contexto, a graduação em administração surge como um dos caminhos mais seguros e versáteis para quem deseja começar do zero — oferecendo uma base que permite transitar entre setores, compreender diferentes modelos de negócio e desenvolver competências que o mercado valoriza cada vez mais.

Diferente da percepção de que o curso é “genérico”, a administração é, na verdade, uma formação ampla e estratégica, que prepara o estudante para entender o funcionamento completo de uma organização. Isso é essencial para quem está em transição profissional e precisa construir uma nova visão de mercado.

Além disso, o curso é ideal para quem busca:

Mudar de área sem precisar começar do zero absoluto, aproveitando experiências anteriores;

Desenvolver competências transversais , como comunicação, tomada de decisão, análise de dados e gestão de projetos;

Obter empregabilidade em diferentes setores, de startups a empresas multinacionais.

Quem decide mudar de área e ingressar em uma graduação em administração encontra uma formação prática e voltada à realidade do mercado. O conteúdo programático de cursos modernos inclui temas como inovação, gestão de dados, estratégia corporativa, sustentabilidade e transformação digital, o que amplia as possibilidades de atuação e prepara o profissional para contextos diversos.

Mais do que técnicas, o curso forma profissionais com mentalidade de resolução de problemas — característica essencial para quem busca se reinventar. Essa capacidade é desenvolvida em disciplinas voltadas à estratégia, gestão de pessoas e finanças, mas também em projetos reais, parcerias com empresas e desafios práticos.

A decisão de mudar de área muitas vezes é motivada pela busca de propósito e autonomia. Nesse sentido, a formação em administração oferece o ferramental necessário para compreender negócios, liderar equipes e até empreender, abrindo caminhos para quem quer se reposicionar profissionalmente.

A capacidade de entender indicadores, planejar estratégias e tomar decisões embasadas em dados é o que diferencia administradores em qualquer cenário — seja dentro de uma corporação ou ao abrir o próprio negócio.

Mudar de área exige planejamento. Além de escolher uma graduação que ofereça conhecimento aplicado, é importante adotar uma postura ativa de aprendizado e networking. Especialistas recomendam que o profissional que está em transição:

Aproveite projetos e estudos de caso durante a graduação para se aproximar do novo setor.

Construa um portfólio de experiências reais , mesmo que acadêmicas, para demonstrar conhecimento prático.

Busque certificações complementares em temas como finanças, marketing digital, inovação ou gestão de projetos.

Essas ações aumentam as chances de conseguir emprego e mostram ao mercado que o profissional está comprometido com o processo de mudança.

Estão abertas as inscrições para o processo de admissão da turma de 2026 da Graduação em Administração da Saint Paul. As candidaturas devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site oficial da Saint Paul.

O candidato precisa informar e-mail e número de celular ativos e escolher a forma de ingresso no momento da inscrição.

A taxa é de R$ 300, com isenção para quem já participou do programa NextGen, desde que tenha cumprido ao menos 16 horas de carga horária. O valor não é reembolsável.

Após a confirmação, o candidato receberá um link para envio dos documentos exigidos, do portfólio e do vídeo de apresentação, dentro do prazo definido no cronograma. Inscreva-se aqui.

