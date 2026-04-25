Com novas lojas e 25 farmácias, Assaí prevê abrir 2.500 vagas e aposta em profissionais 50+

Neste ano, o Assaí Atacadista, a maior rede de atacado do Brasil, com faturamento de R$ 84,7 bilhões em 2025, vai fazer um verdadeiro “atacado” de talentos, com um diferencial: a aposta em profissionais com mais de 50 anos.

A companhia prevê abrir cerca de 2.500 vagas ao longo de 2026, impulsionadas pela abertura de 5 novas lojas, expansão no digital e a entrada no segmento de farmácias no segundo semestre, e nesta onda de expansão, a companhia prevê ter muitos profissionais experientes fazendo parte dessa nova onda de expansão.

“Quando a gente começou a contratar profissionais 50+, percebemos rapidamente o impacto positivo que eles traziam para o time: mais maturidade, mais serenidade e muita troca com os mais jovens”, afirma Sandra Vicari, VP de Gestão de Gente do Assaí Atacadista, que traz com exclusividade à EXAME o número de lojas e farmácias da companhia neste ano.

Em um mercado ainda marcado por barreiras etárias, a varejista tem seguido na direção oposta, e transformado o tema em estratégia de negócio.

Com presença em 24 estados e no Distrito Federal, 313 lojas e mais de 40 milhões de clientes por mês, o Assaí se movimento com um plano de crescimento mais amplo, que considera um país que envelhece e que acelera com a diversidade de pessoas e do negócio – e com o digital.

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Profissionais 60+ ganham protagonismo

O movimento começou de forma prática. Ao expandir serviços como açougue e padaria nas lojas, a empresa identificou que os profissionais mais qualificados nessas funções estavam majoritariamente acima dos 50 anos.

“Esses profissionais ajudaram muito na formação dos times e trouxeram uma maturidade importante para a operação”, diz Vicari.

A partir daí, nasceu em 2022 o Programa 50+, que inclui banco de talentos exclusivo, parcerias com instituições especializadas e trilhas de desenvolvimento voltadas a esse público.

Os resultados vieram rápido. Em 2025, a companhia registrou crescimento de 12% na base de profissionais 50+. Mais do que isso: entre os 3 mil contratados no período, 17% tinham mais de 60 anos.

O avanço foi tão relevante que já provoca uma mudança de mentalidade interna.

“Os profissionais 50+ já viraram padrão. A discussão agora é ampliar ainda mais para 60+”, afirma a executiva.

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Sandra Vicari, VP de Gestão de Gente do Assaí Atacadista: “Hoje a gente já tem um programa desenhado para a NR-1” (Assaí/Divulgação)

Desenvolvimento e inclusão no centro da estratégia

Mais do que contratar, o desafio está em desenvolver. A empresa criou trilhas específicas dentro da universidade corporativa, com foco em:

letramento digital

saúde e bem-estar

capacitação técnica

formação de lideranças para gestão de equipes diversas

“Mais do que oferecer a oportunidade, a gente quer garantir que essas pessoas cresçam dentro da companhia”, diz Vicari.

Para apoiar a integração, a empresa também adotou um modelo de “padrinhos” nas lojas, promovendo troca entre gerações, uma estratégia que tem funcionado como via de mão dupla.

Um retrato do quadro atual

Os dados internos ajudam a dimensionar o tamanho da operação e o perfil da força de trabalho: com mais de 90 mil funcionários, entre os profissionais com mais de 50 anos, há equilíbrio de gênero: 49,56% mulheres e 50,44% homens.

“A maior concentração está na operação: os operadores de caixa representam 27,58% desse público”, afirma a executiva que reforça que 80% dos funcionários trabalham nas lojas do Assaí.

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Plano 2026: expansão com o digital e farmácias

O plano de crescimento para 2026 deve acelerar ainda mais as contratações.

Além de cinco novas lojas previstas para o ano, a companhia prepara a abertura de 25 farmácias dentro das unidades do Assaí e reforça investimentos no digital, frentes que demandam perfis variados, de funções operacionais a cargos técnicos, como farmacêuticos.

“Temos crescimento em várias frentes, não só nas lojas. Isso amplia bastante o volume de oportunidades”, afirma a VP.

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Benefícios e saúde ganham peso na atração

No ano em que a NR-1 entrará em vigor, pressionando empresas a olhar com mais atenção para a saúde não apenas física, mas emocional dos funcionários, a VP de Gente do Assaí diz que a empresa já se preparou há alguns anos para atender a nova norma e as exigências dos candidatos que buscam trabalhar em companhias que tenham propósito e apostam no bem-estar.

“Hoje a gente já tem um programa desenhado para a NR-1”, diz a executiva.

Entre os benefícios que a empresa oferece, que vão além do VR e vale transporte, Vicari cita:

plano de saúde gratuito, extensivo a dependentes

programa de saúde integral com foco preventivo

apoio psicológico disponível 100% aos funcionários

atendimento médico presencial e por teleconsulta

universidade corporativa com mais de 3 mil cursos

“Hoje, as pessoas querem desenvolvimento, flexibilidade e trabalhar em empresas que tenham um compromisso real com diversidade”, diz Vicari, que informa que a escala de trabalho segue 6x1, formato que está alinhado à CLT e às convenções coletivas.

Sobre possíveis mudanças na escala, a executiva afirma que a companhia aguarda definições do governo sobre o tema.

O Assaí já entendeu o Brasil que vem aí. Em um país que envelhece e exige mais bem-estar no trabalho, integrar diferentes gerações deixa de ser agenda de RH, e passa a ser, assim como o investimento no digital e em novas frentes de negócio, uma estratégia de crescimento.

Como encontrar as vagas 50+?

Para quem tem mais de 50 anos e deseja participar do processo seletivo do Assaí Atacadista, basta acessar essa página exclusiva para o Programa 50+.