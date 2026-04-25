Com novas lojas e 25 farmácias, Assaí prevê abrir 2.500 vagas e aposta em profissionais 50+

Além das novas unidades previstas para este ano, o Assaí Atacadista prepara a abertura de farmácias dentro das lojas e expansão no digital, frentes que irão demandar perfis variados, como operacionais, TI e farmacêuticos (Assaí/Divulgação)
Repórter
Publicado em 25 de abril de 2026 às 10h23.
Última atualização em 25 de abril de 2026 às 10h30.
Neste ano, o Assaí Atacadista, a maior rede de atacado do Brasil, com faturamento de R$ 84,7 bilhões em 2025, vai fazer um verdadeiro “atacado” de talentos, com um diferencial: a aposta em profissionais com mais de 50 anos.
A companhia prevê abrir cerca de 2.500 vagas ao longo de 2026, impulsionadas pela abertura de 5 novas lojas, expansão no digital e a entrada no segmento de farmácias no segundo semestre, e nesta onda de expansão, a companhia prevê ter muitos profissionais experientes fazendo parte dessa nova onda de expansão.
“Quando a gente começou a contratar profissionais 50+, percebemos rapidamente o impacto positivo que eles traziam para o time: mais maturidade, mais serenidade e muita troca com os mais jovens”, afirma Sandra Vicari, VP de Gestão de Gente do Assaí Atacadista, que traz com exclusividade à EXAME o número de lojas e farmácias da companhia neste ano.
Em um mercado ainda marcado por barreiras etárias, a varejista tem seguido na direção oposta, e transformado o tema em estratégia de negócio.
Com presença em 24 estados e no Distrito Federal, 313 lojas e mais de 40 milhões de clientes por mês, o Assaí se movimento com um plano de crescimento mais amplo, que considera um país que envelhece e que acelera com a diversidade de pessoas e do negócio – e com o digital.
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O movimento começou de forma prática. Ao expandir serviços como açougue e padaria nas lojas, a empresa identificou que os profissionais mais qualificados nessas funções estavam majoritariamente acima dos 50 anos.
“Esses profissionais ajudaram muito na formação dos times e trouxeram uma maturidade importante para a operação”, diz Vicari.
A partir daí, nasceu em 2022 o Programa 50+, que inclui banco de talentos exclusivo, parcerias com instituições especializadas e trilhas de desenvolvimento voltadas a esse público.
Os resultados vieram rápido. Em 2025, a companhia registrou crescimento de 12% na base de profissionais 50+. Mais do que isso: entre os 3 mil contratados no período, 17% tinham mais de 60 anos.
O avanço foi tão relevante que já provoca uma mudança de mentalidade interna.
“Os profissionais 50+ já viraram padrão. A discussão agora é ampliar ainda mais para 60+”, afirma a executiva.
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Mais do que contratar, o desafio está em desenvolver. A empresa criou trilhas específicas dentro da universidade corporativa, com foco em:
“Mais do que oferecer a oportunidade, a gente quer garantir que essas pessoas cresçam dentro da companhia”, diz Vicari.
Para apoiar a integração, a empresa também adotou um modelo de “padrinhos” nas lojas, promovendo troca entre gerações, uma estratégia que tem funcionado como via de mão dupla.
Os dados internos ajudam a dimensionar o tamanho da operação e o perfil da força de trabalho: com mais de 90 mil funcionários, entre os profissionais com mais de 50 anos, há equilíbrio de gênero: 49,56% mulheres e 50,44% homens.
“A maior concentração está na operação: os operadores de caixa representam 27,58% desse público”, afirma a executiva que reforça que 80% dos funcionários trabalham nas lojas do Assaí.
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O plano de crescimento para 2026 deve acelerar ainda mais as contratações.
Além de cinco novas lojas previstas para o ano, a companhia prepara a abertura de 25 farmácias dentro das unidades do Assaí e reforça investimentos no digital, frentes que demandam perfis variados, de funções operacionais a cargos técnicos, como farmacêuticos.
“Temos crescimento em várias frentes, não só nas lojas. Isso amplia bastante o volume de oportunidades”, afirma a VP.
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No ano em que a NR-1 entrará em vigor, pressionando empresas a olhar com mais atenção para a saúde não apenas física, mas emocional dos funcionários, a VP de Gente do Assaí diz que a empresa já se preparou há alguns anos para atender a nova norma e as exigências dos candidatos que buscam trabalhar em companhias que tenham propósito e apostam no bem-estar.
“Hoje a gente já tem um programa desenhado para a NR-1”, diz a executiva.
Entre os benefícios que a empresa oferece, que vão além do VR e vale transporte, Vicari cita:
“Hoje, as pessoas querem desenvolvimento, flexibilidade e trabalhar em empresas que tenham um compromisso real com diversidade”, diz Vicari, que informa que a escala de trabalho segue 6x1, formato que está alinhado à CLT e às convenções coletivas.
Sobre possíveis mudanças na escala, a executiva afirma que a companhia aguarda definições do governo sobre o tema.
O Assaí já entendeu o Brasil que vem aí. Em um país que envelhece e exige mais bem-estar no trabalho, integrar diferentes gerações deixa de ser agenda de RH, e passa a ser, assim como o investimento no digital e em novas frentes de negócio, uma estratégia de crescimento.
Para quem tem mais de 50 anos e deseja participar do processo seletivo do Assaí Atacadista, basta acessar essa página exclusiva para o Programa 50+.