Por que este curso de graduação é a escolha de quem não quer ter chefe?

Em um cenário de crescente busca por autonomia profissional, a graduação em Administração se destaca como uma das principais escolhas para quem deseja empreender e não depender de um chefe.

Com uma formação abrangente, o curso prepara o aluno para atuar em diversas áreas, desenvolvendo habilidades essenciais para gerir negócios próprios com eficiência e inovação.

Optar por uma graduação em Administração proporciona uma base sólida para quem almeja abrir seu próprio negócio.

A formação abrange disciplinas como gestão financeira, marketing, recursos humanos e planejamento estratégico, capacitando o profissional a identificar oportunidades de mercado e a tomar decisões fundamentadas. Além disso, o curso estimula o desenvolvimento de competências empreendedoras, como liderança, criatividade e resiliência, fundamentais para o sucesso no mundo dos negócios.

Alta empregabilidade e versatilidade no mercado de trabalho

A graduação em Administração é reconhecida por sua alta empregabilidade. Segundo dados do Ministério da Educação, é o segundo curso superior com o maior número de matrículas no Brasil, evidenciando a demanda por profissionais capacitados nessa área.

Além disso, a versatilidade da formação permite que o profissional atue em diversos setores, como finanças, marketing, recursos humanos e logística, tanto em empresas privadas quanto no setor público.

Durante o curso, o aluno desenvolve habilidades estratégicas que são essenciais para a gestão de negócios próprios. A capacidade de elaborar planos de negócios, analisar o mercado e implementar estratégias eficazes são competências adquiridas ao longo da graduação. Essas habilidades são fundamentais para quem deseja empreender com sucesso e alcançar resultados positivos em suas iniciativas.

A graduação em Administração é uma escolha estratégica para quem deseja empreender e não depender de um chefe.

Com uma formação abrangente e desenvolvimento de habilidades essenciais, o curso prepara o profissional para atuar com autonomia e sucesso no mundo dos negócios.

Estão abertas as inscrições para o processo de admissão da turma de 2026 da Graduação em Administração da Saint Paul. As candidaturas devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site oficial da Saint Paul, entre 30 de setembro e 27 de outubro de 2025.

O candidato precisa informar e-mail e número de celular ativos e escolher a forma de ingresso no momento da inscrição.

A taxa é de R$ 300, com isenção para quem já participou do programa NextGen, desde que tenha cumprido ao menos 16 horas de carga horária. O valor não é reembolsável.

Após a confirmação, o candidato receberá um link para envio dos documentos exigidos, do portfólio e do vídeo de apresentação, dentro do prazo definido no cronograma.

