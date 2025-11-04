Chief Growth Officer (CGO): o novo cargo que une gestão, marketing e inovação

Cada vez mais empresas buscam profissionais capazes de conectar estratégia, dados e criatividade — e o Chief Growth Officer surge como a liderança que traduz crescimento em todas as frentes do negócio. (Getty Images)
Redação Exame
Publicado em 4 de novembro de 2025 às 05h05.
Se antes a expansão de uma empresa dependia do departamento comercial ou do marketing, hoje o crescimento sustentável exige uma figura que transite entre as duas áreas — e vá além delas. É nesse cenário que surge o Chief Growth Officer (CGO), um cargo cada vez mais presente em multinacionais e startups de alto desempenho.
Mais do que um título da moda, o Chief Growth Officer representa uma nova mentalidade de gestão, focada em crescimento escalável e orientado por dados.
Em comum, esses profissionais combinam visão estratégica, domínio de dados, criatividade e capacidade de execução, unindo competências tradicionalmente separadas entre o marketing e a administração.
O Chief Growth Officer é o responsável por integrar todas as áreas que impactam o crescimento da empresa — marketing, vendas, produto, experiência do cliente e inovação. Seu papel é romper silos organizacionais e garantir que as decisões estratégicas estejam conectadas ao objetivo final: gerar valor e expandir receita de forma sustentável.
Em linhas gerais, o trabalho do CGO inclui:
Definir estratégias de crescimento com base em dados e métricas claras.
Integrar equipes de marketing, vendas e tecnologia sob uma visão única.
Identificar novas oportunidades de mercado e modelos de negócio.
Fomentar uma cultura interna voltada à experimentação e inovação contínua.
Ou seja, o Chief Growth Officer atua como um elo entre a gestão e a execução, conectando o olhar analítico da administração ao dinamismo das áreas criativas.
Com a aceleração digital, o comportamento do consumidor mudou radicalmente. É nesse ponto que o Chief Growth Officer se diferencia. Ele enxerga o negócio como um ecossistema interligado e usa inteligência de dados e análise preditiva para antecipar tendências, ajustar estratégias em tempo real e identificar gargalos de crescimento.
Enquanto o Chief Marketing Officer (CMO) foca na comunicação e o Chief Revenue Officer (CRO) nas vendas, o CGO está um nível acima da operação, atuando com uma visão holística de crescimento — algo que combina gestão de negócios, liderança estratégica e inovação orientada por resultados.
O cargo de Chief Growth Officer exige uma formação multidisciplinar. Profissionais com base sólida em administração têm saído na frente porque dominam a linguagem das finanças, da estratégia e da gestão de pessoas — competências fundamentais para atuar nessa intersecção entre áreas.
Durante a graduação, o aluno desenvolve competências essenciais para a função, como:
Análise de dados e tomada de decisão estratégica, aplicadas em disciplinas de gestão e economia.
Compreensão sistêmica de negócios, que ajuda a integrar diferentes áreas da empresa.
Liderança e pensamento crítico, fundamentais para gerenciar equipes multidisciplinares.
Inovação e transformação digital, por meio de projetos e estudos de caso que simulam desafios reais de mercado.
Essas habilidades tornam o administrador mais preparado para atuar como Chief Growth Officer, cargo que demanda tanto o raciocínio analítico de um gestor quanto a criatividade de um estrategista.
Estão abertas as inscrições para o processo de admissão da turma de 2026 da Graduação em Administração da Saint Paul. As candidaturas devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site oficial da Saint Paul.
O candidato precisa informar e-mail e número de celular ativos e escolher a forma de ingresso no momento da inscrição.
A taxa é de R$ 300, com isenção para quem já participou do programa NextGen, desde que tenha cumprido ao menos 16 horas de carga horária. O valor não é reembolsável.
Após a confirmação, o candidato receberá um link para envio dos documentos exigidos, do portfólio e do vídeo de apresentação, dentro do prazo definido no cronograma. Inscreva-se aqui.
Conheça a nova graduação em Administração da Saint Paul, que forma líderes preparados para o futuro dos negócios.