Chief Growth Officer (CGO): o novo cargo que une gestão, marketing e inovação

Se antes a expansão de uma empresa dependia do departamento comercial ou do marketing, hoje o crescimento sustentável exige uma figura que transite entre as duas áreas — e vá além delas. É nesse cenário que surge o Chief Growth Officer (CGO), um cargo cada vez mais presente em multinacionais e startups de alto desempenho.

Mais do que um título da moda, o Chief Growth Officer representa uma nova mentalidade de gestão, focada em crescimento escalável e orientado por dados.

Em comum, esses profissionais combinam visão estratégica, domínio de dados, criatividade e capacidade de execução, unindo competências tradicionalmente separadas entre o marketing e a administração.

O Chief Growth Officer é o responsável por integrar todas as áreas que impactam o crescimento da empresa — marketing, vendas, produto, experiência do cliente e inovação. Seu papel é romper silos organizacionais e garantir que as decisões estratégicas estejam conectadas ao objetivo final: gerar valor e expandir receita de forma sustentável.

Em linhas gerais, o trabalho do CGO inclui:

Definir estratégias de crescimento com base em dados e métricas claras.

Integrar equipes de marketing, vendas e tecnologia sob uma visão única.

Identificar novas oportunidades de mercado e modelos de negócio.

Fomentar uma cultura interna voltada à experimentação e inovação contínua.

Ou seja, o Chief Growth Officer atua como um elo entre a gestão e a execução, conectando o olhar analítico da administração ao dinamismo das áreas criativas.

Com a aceleração digital, o comportamento do consumidor mudou radicalmente. É nesse ponto que o Chief Growth Officer se diferencia. Ele enxerga o negócio como um ecossistema interligado e usa inteligência de dados e análise preditiva para antecipar tendências, ajustar estratégias em tempo real e identificar gargalos de crescimento.

Enquanto o Chief Marketing Officer (CMO) foca na comunicação e o Chief Revenue Officer (CRO) nas vendas, o CGO está um nível acima da operação, atuando com uma visão holística de crescimento — algo que combina gestão de negócios, liderança estratégica e inovação orientada por resultados.

O cargo de Chief Growth Officer exige uma formação multidisciplinar. Profissionais com base sólida em administração têm saído na frente porque dominam a linguagem das finanças, da estratégia e da gestão de pessoas — competências fundamentais para atuar nessa intersecção entre áreas.

Durante a graduação, o aluno desenvolve competências essenciais para a função, como:

Análise de dados e tomada de decisão estratégica , aplicadas em disciplinas de gestão e economia.

Compreensão sistêmica de negócios , que ajuda a integrar diferentes áreas da empresa.

Liderança e pensamento crítico , fundamentais para gerenciar equipes multidisciplinares.

Inovação e transformação digital, por meio de projetos e estudos de caso que simulam desafios reais de mercado.

Essas habilidades tornam o administrador mais preparado para atuar como Chief Growth Officer, cargo que demanda tanto o raciocínio analítico de um gestor quanto a criatividade de um estrategista.

Estão abertas as inscrições para o processo de admissão da turma de 2026 da Graduação em Administração da Saint Paul. As candidaturas devem ser feitas exclusivamente pela internet, no site oficial da Saint Paul.

O candidato precisa informar e-mail e número de celular ativos e escolher a forma de ingresso no momento da inscrição.

A taxa é de R$ 300, com isenção para quem já participou do programa NextGen, desde que tenha cumprido ao menos 16 horas de carga horária. O valor não é reembolsável.

Após a confirmação, o candidato receberá um link para envio dos documentos exigidos, do portfólio e do vídeo de apresentação, dentro do prazo definido no cronograma. Inscreva-se aqui.

