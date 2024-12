Como trocar de carreira sem ter que começar tudo de novo?

A insatisfação com a carreira é algo bastante comum na vida de boa parte dos brasileiros. De acordo com um estudo realizado pela State of the Global Workplace 2024 e publicado no site Contábeis, 46% deles estão estressados, 25% tristes e 18% com raiva, um cenário não muito diferente do que foi visto no ano anterior. Essa realidade contribui para que os trabalhadores busquem outras carreiras com as quais tenham mais afinidade.

Felizmente, é possível fazer essa migração de maneira mais suave e eficiente, aproveitando os conhecimentos e experiências adquiridos ao longo da trajetória profissional. Entre as soluções viáveis, estão investir em cursos de pós-graduação em outras áreas ou cursos de especialização.

Um profissional graduado em Direito, por exemplo, pode escolher uma pós-graduação voltada para área da Administração se quiser atuar em outra frente.​ Além disso, existem diversos cursos profissionalizantes que podem ajudar no processo de migração de carreira.

Boa parte deles são voltados para o Marketing, como cursos de escrita com técnica de SEO, gestão de mídias sociais, copywriting, entre outros. Também existem opções para quem deseja se especializar em programação e dados, ESG, negócios e tecnologia.

Uma boa alternativa é escolher universidades online, como a Faculdade Exame que oferece MBAs e cursos de extensão com professores referências no mercado.

O que fazer quando se quer mudar de carreira?

Fazer a transição de profissão pode ser um pouco demorado, porém alguns passos ajudam a tornar esse processo mais rápido e bem-sucedido. Veja algumas dicas:

Identificar talentos e paixões : entender quais são as aptidões e no que gostaria de trabalhar;

Avaliar as experiências : analisar quais vivências profissionais anteriores podem ser úteis para a nova profissão desejada;

Estudar o mercado de trabalho : conversar com profissionais da área para alinhar suas expectativas dentro da realidade do mercado pode evitar frustrações;

Criar um plano de ação: definir objetivos, estabelecer metas e um cronograma para alcançá-las ajuda a tornar a transição mais palpável;

Adaptar o currículo : ajustar o documento de acordo com as vagas pretendidas é uma boa prática para conseguir se destacar nos processos seletivos;

Construir uma nova rede de contatos : participar de eventos, grupos online e comunidades relacionadas à nova área de interesse ajuda a conhecer possíveis colegas que podem trocar dicas e até indicações para vagas.

Também é importante ter um planejamento financeiro para o período de transição, a fim de evitar uma mudança drástica no padrão de vida. Isso porque as primeiras oportunidades em uma nova área costumam exigir menos experiência ao mesmo tempo que oferecem salários menores.

Como saber se é o momento certo para mudar de carreira?

Antes de se demitir e botar os planos em ação, é aconselhável que o funcionário reflita se este é o melhor momento para mudar de carreira. Caso ele esteja se sentindo insatisfeito, desvalorizado, sem perspectiva de crescimento futuro e sem ânimo para tentar novas posições na área em que já atua, pode ser interessante pensar na migração.

Além de estudar o novo mercado, é preciso avaliar também se o momento pessoal é propício para a mudança. Se estiver com dívidas ou se notar que há uma recessão no surgimento de novas vagas, convém esperar um tempo. Enquanto isso, a dica é investir em capacitação e em ampliar a rede de colegas.