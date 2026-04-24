Ele trocou as redes sociais pelo LinkedIn, estagiou em finanças e virou o nº 1 do Draft da NFL

Fernando Mendoza acaba de se tornar a escolha número 1 do Draft da NFL, mas ele não encarou o processo como um atleta comum.

Enquanto a maioria dos jogadores foca apenas no desempenho físico, o novo quarterback do Las Vegas Raiders tratou a seleção como uma entrevista de emprego para um cargo de alto escalão em Wall Street.

Formado em negócios e assumidamente um "viciado em finanças", Mendoza passou os verões da faculdade estagiando em empresas de investimento e no setor imobiliário comercial.

Diferente de seus colegas, a única rede social que ele mantém ativa em seu celular é o LinkedIn.

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Mentalidade corporativa no campo

Essa visão moldou sua preparação para o Draft. Sabendo que os Raiders tinham interesse em sua contratação, Mendoza não esperou o anúncio oficial para comemorar.

Ele agiu como um executivo que antecipa as necessidades da empresa: começou a trabalhar por conta própria com o ex-quarterback Brian Griese para aprender o sistema ofensivo do time antes mesmo de ser contratado.

Mendoza já praticava as jogadas que o novo técnico, Klint Kubiak, traria de Seattle, garantindo uma vantagem competitiva que poucos novatos conseguem ter. "Neste momento, sou apenas um desempregado tentando fazer de tudo para ser contratado no dia 23 de abril", disse ele ao The Wall Street Journal durante os testes físicos da liga.

O "Contrato" assinado

A estratégia funcionou. No dia 23 de abril, o "candidato" Mendoza foi oficialmente admitido como o novo líder de ataque do Las Vegas Raiders.

Para ele, o futebol americano não é apenas um jogo de contato, mas uma carreira que exige gestão de dados, análise estratégica e uma postura profissional impecável — exatamente como no mercado financeiro onde buscou sua base.

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