Casual

Guia de ViagensVINHOSTURISMOGASTRONOMIARELÓGIOSCARROSCEOs NO TEMPO LIVRE

Bvlgari anuncia butique em São Paulo com coleção de alta joalheria

Com isso, o Brasil entra no seleto grupo de mercados que concentram peças exclusivas e de edição limitada da marca

Serpenti Aeterna, peça da Bvulgari: entre elas, está a linha Serpenti, símbolo histórico da marca (Bvlgari/Divulgação)

Serpenti Aeterna, peça da Bvulgari: entre elas, está a linha Serpenti, símbolo histórico da marca (Bvlgari/Divulgação)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 26 de abril de 2026 às 18h01.

Última atualização em 26 de abril de 2026 às 18h05.

A Bvlgari anunciou São Paulo como o primeiro destino da América Latina a contar com um acervo permanente de peças de alta joalheria da marca.

A coleção passa a ficar disponível de forma fixa na boutique da marca no shopping JK Iguatemi.

A unidade, inaugurada em 2012, foi a primeira da marca na região e agora passa a integrar o circuito global de lojas que oferecem esse tipo de coleção, ao lado de cidades como Nova York, Paris e Milão.

Com isso, o Brasil entra no seleto grupo de mercados que concentram peças exclusivas e de edição limitada da marca.

A seleção inicial reúne mais de 20 criações de alta joalheria, incluindo modelos inéditos no país.

Entre os destaques estão peças das coleções Serpenti e Divas’ Dream, com composições que incluem diamantes, rubis, esmeraldas, safiras e outras gemas raras, além de materiais como ônix e madrepérola.

As peças são produzidas com ouro branco, rosé ou amarelo 18 quilates e apresentam diferentes técnicas de lapidação e combinações de pedras preciosas.

Entre elas, está a linha Serpenti, símbolo histórico da marca, e a interpretação Serpenti Dragoni, que combina referências de serpente e dragão em colares e pulseiras modulares.

Outro destaque é a coleção Divas’ Dream, inspirada nos mosaicos das Termas de Caracalla, em Roma. As peças incluem colares e brincos em ouro rosé com rubelitas, diamantes e pavê de diamantes, vendidos separadamente.

Segundo Elodie Thellier, presidente da Bvlgari para a América Latina e o Caribe, a decisão acompanha o crescimento da operação da marca no Brasil nos últimos quatro anos.

A executiva afirma que o mercado local tem apresentado maior interesse por peças de alto padrão e edição limitada.

A butique do JK Iguatemi foi reformulada para incorporar o novo conceito global da marca, com design inspirado na Roma contemporânea e referências à herança histórica da maison. O espaço reúne joias, relógios e acessórios de luxo.

Acompanhe tudo sobre:Shopping centersLuxo

Mais de Casual

Aberta a temporada de baleias em Ilhabela

Quais são os próximos lançamentos da chinesa Leapmotor no Brasil

Recordistas da Maratona de Londres usavam tênis ultraleve da Adidas

Mesmo sem três estrelas Michelin, mesa carioca vive fase de expansão

Mais na Exame

Mundo

Família alertou polícia minutos antes de ataque em jantar da Casa Branca

EXAME Agro

Alckmin anuncia R$ 10 bilhões para modernização de máquinas agrícolas

Esporte

Luciano supera Rogério Ceni e entra no top 3 de artilheiros do São Paulo

Pop

'O Diabo Veste Prada 2': diretor quase trouxe personagem polêmico de volta