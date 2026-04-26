Bvlgari anuncia butique em São Paulo com coleção de alta joalheria

A Bvlgari anunciou São Paulo como o primeiro destino da América Latina a contar com um acervo permanente de peças de alta joalheria da marca.

A coleção passa a ficar disponível de forma fixa na boutique da marca no shopping JK Iguatemi.

A unidade, inaugurada em 2012, foi a primeira da marca na região e agora passa a integrar o circuito global de lojas que oferecem esse tipo de coleção, ao lado de cidades como Nova York, Paris e Milão.

Com isso, o Brasil entra no seleto grupo de mercados que concentram peças exclusivas e de edição limitada da marca.

A seleção inicial reúne mais de 20 criações de alta joalheria, incluindo modelos inéditos no país.

Entre os destaques estão peças das coleções Serpenti e Divas’ Dream, com composições que incluem diamantes, rubis, esmeraldas, safiras e outras gemas raras, além de materiais como ônix e madrepérola.

As peças são produzidas com ouro branco, rosé ou amarelo 18 quilates e apresentam diferentes técnicas de lapidação e combinações de pedras preciosas.

Entre elas, está a linha Serpenti, símbolo histórico da marca, e a interpretação Serpenti Dragoni, que combina referências de serpente e dragão em colares e pulseiras modulares.

Outro destaque é a coleção Divas’ Dream, inspirada nos mosaicos das Termas de Caracalla, em Roma. As peças incluem colares e brincos em ouro rosé com rubelitas, diamantes e pavê de diamantes, vendidos separadamente.

Segundo Elodie Thellier, presidente da Bvlgari para a América Latina e o Caribe, a decisão acompanha o crescimento da operação da marca no Brasil nos últimos quatro anos.

A executiva afirma que o mercado local tem apresentado maior interesse por peças de alto padrão e edição limitada.

A butique do JK Iguatemi foi reformulada para incorporar o novo conceito global da marca, com design inspirado na Roma contemporânea e referências à herança histórica da maison. O espaço reúne joias, relógios e acessórios de luxo.