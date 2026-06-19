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O passaporte para a liderança: o que são e como funcionam os programas de trainee

Programas de trainee se consolidam como uma das principais portas de entrada para jovens profissionais em grandes empresas

O passaporte para a liderança: o que são e como funcionam os programas de trainee

O passaporte para a liderança: o que são e como funcionam os programas de trainee

Victoria Rodrigues
Victoria Rodrigues

Estagiária

Publicado em 19 de junho de 2026 às 06h00.

O período que envolve o ano de conclusão do ensino superior e os primeiros anos após a formatura costuma ser marcado por incertezas profissionais. Em meio à busca por colocação no mercado, os programas de trainee se destacam como uma das rotas mais competitivas e cobiçadas por recém-formados. 

Considerados canais estratégicos para a formação acelerada de lideranças, esses programas oferecem remuneração atrativa e planos de carreira estruturados em grandes corporações. 

No entanto, o ingresso exige a compreensão de um processo seletivo complexo e de características que diferenciam essa modalidade de outras portas de entrada no mercado corporativo.

Trainee ou estágio

Existe uma diferença entre o estágio e o programa de trainee, embora ambos possuam caráter formativo. O estágio é voltado exclusivamente para estudantes universitários, possui carga horária reduzida e tem como objetivo principal o aprendizado prático supervisionado, complementando a grade acadêmica.

Por outro lado, o programa de trainee é direcionado a profissionais já graduados ou no fim da formação. O vínculo empregatício ocorre sob o regime da CLT, com jornada integral e atribuições de alta responsabilidade. 

Enquanto o estagiário busca entender a rotina de uma área específica, o trainee é preparado para assumir posições de gestão em médio prazo.

Prepare-se para dar o próximo passo rumo aos programas de trainee com o curso gratuito do Na Prática 

Os programas geralmente se dividem em dois formatos principais:

  • Rodízio de áreas: O profissional passa períodos determinados em diferentes departamentos da empresa (como Marketing, Finanças e Operações) para adquirir uma visão completa do negócio antes de assumir uma função fixa.

 

  • Trainee corporativo ou específico: O candidato já ingressa direcionado para uma área de atuação predefinida, como Engenharia ou Tecnologia, para se aprofundar nas demandas técnicas daquele setor desde o início do programa.

O profissional desejado

O critério de seleção das grandes empresas passou por transformações nos últimos anos. Anteriormente focado em competências técnicas rígidas, o mercado atual prioriza as chamadas soft skills, que são as habilidades comportamentais e inteligência emocional dos candidatos.

Entre os atributos mais valorizados, ganham destaque a adaptabilidade para lidar com mudanças constantes, a resiliência diante de desafios complexos e a capacidade de exercer liderança.

Quanto ao tempo de formação, a maioria das empresas aceita candidatos formados em um período que varia de dois a cinco anos, ampliando o leque de oportunidades para quem já possui alguma experiência no mercado.

Como se preparar para avançar nas etapas

Diante da concorrência por vagas de trainee, entender a lógica dos processos seletivos passou a fazer parte da preparação de quem busca entrar em grandes empresas. As etapas costumam avaliar não só currículo e formação acadêmica, mas também clareza na comunicação, capacidade de resolver problemas, aderência cultural e repertório comportamental.

Para apoiar candidatos nesse percurso, o Na Prática oferece o curso gratuito Processo Seletivo, voltado a pessoas que querem se preparar melhor para vagas de estágio, trainee e analista. 

A formação é online, e em 5 horas reúne 8 módulos estratégicos que abordam temas como interpretação de vagas, construção de narrativa profissional, currículo, LinkedIn, testes, dinâmicas e entrevistas, incluindo o uso de inteligência artificial como ferramenta de preparação.

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