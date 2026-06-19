Vagas de Trainee: Stone e Ensina Brasil recrutam presencialmente em São Paulo

A empresa de tecnologia financeira Stone e a instituição social Ensina Brasil estão com inscrições abertas para selecionar novos trainees.

O recrutamento acontece de forma presencial na Conferência de Carreira Na Prática, que acontece em 10 de agosto, em São Paulo. A iniciativa é voltada jovens profissionais que buscam aceleração de carreira e o desenvolvimento de habilidades de liderança.

Trainee da Stone mira futuros líderes

Fundada em 2012, a Stone construiu sua trajetória focada em oferecer serviços financeiros transparentes, atendimentos humanizados e soluções de pagamentos. Hoje, de acordo com o balanço do primeiro trimestre da empresa, a fintech registra um lucro de R$ 549 milhões.

O perfil profissional valorizado pela empresa é norteado pelo conceito de "cabeça de dono", que significa agir de forma responsável e proativa diante de problemas, gerenciando os recursos da empresa com o mesmo comprometimento que se dedicaria a um negócio próprio.

Além disso, prezam pelo fortalecimento de uma cultura organizacional que prioriza o atendimento ao cliente e a autonomia nas decisões cotidianas.

Com isso, a Stone busca desenvolver profissionais para que se tornem os futuros diretores e presidentes da companhia.

Ensina Brasil busca talentos para transformar a educação

O Ensina Brasil atua desde 2017 recrutando profissionais de diferentes áreas para lecionar e gerir projetos em escolas vulneráveis. A instituição afirme que já gerou impacto direto na trajetória de mais de 330 mil estudantes da rede pública de ensino brasileira.

O perfil buscado para o programa de trainee exige do candidato a capacidade de assumir o protagonismo do próprio desenvolvimento e a competência de se adaptar rapidamente a cenários complexos.

"O Ensina Brasil busca jovens que apresentam o potencial para seguir carreiras em qualquer setor de mercado, mas escolhem direcionar seus esforços para gerar impacto social e transformar o sistema educacional do país", aponta o regulamento da instituição.

Como participar da seleção

Os interessados em disputar as oportunidades da Stone, do Ensina Brasil e de outras empresas devem se inscrever gratuitamente na Conferência de Carreira Na Prática, marcada para 10 de agosto de 2026, em São Paulo.

O evento reunirá mais de 20 processos seletivos em um único dia, com mais de 400 vagas de estágio, trainee, analista e posições efetivas em diferentes áreas. A seleção para participar inclui uma etapa de triagem de perfil.

Os candidatos aprovados também terão acesso a uma capacitação preparatória antes do encontro presencial, com orientações sobre currículo, entrevistas e posicionamento profissional.

Durante a conferência, os participantes poderão conversar diretamente com recrutadores, participar de painéis de conteúdo e se conectar com empresas alinhadas ao seu perfil de carreira.

As inscrições são abertas a universitários e recém-formados com até dois anos de formação, de qualquer curso ou instituição. Como as vagas são limitadas, a recomendação é preencher o formulário com atenção e acompanhar a confirmação por e-mail.

Dê um salto na sua carreira! Inscreva-se na Conferência de Carreira Na Prática