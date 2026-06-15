Como transformar fracassos em viradas de carreira, segundo a psicologia

Os seres humanos são contadores de histórias. Desde as pinturas rupestres até os feeds das redes sociais, a urgência em relatar acontecimentos molda a civilização. No entanto, a narrativa mais importante não está nos livros ou nas telas, mas na mente.

Segundo um estudo publicado no Journal of Personality and Social Psychology, a forma como organizamos o próprio passado, presente e futuro determina o sucesso profissional e pessoal.

Diante disso, é necessário entender essa dinâmica para analisar como a postura ativa ou passiva impacta o desenvolvimento de lideranças e a tomada de decisões no ambiente corporativo.

O que é a ‘Identidade narrativa’

A psicologia define a "identidade narrativa" como o mito pessoal que cada um constrói. Consiste no conjunto de memórias do passado, experiências do presente e projeções de futuro sintetizadas em uma história coerente.

Ela serve para dar sentido e propósito à existência. Dentro dessa construção mental, a ciência destaca dois padrões principais de interpretação: as narrativas de agência, nas quais o indivíduo se percebe como o ator principal, capaz de influenciar os acontecimentos e superar adversidades; e as narrativas de contaminação, nas quais um desfecho negativo anula as experiências positivas anteriores, fazendo com que o sujeito apague os aprendizados e foque no fracasso.

A escolha entre esses dois modelos de interpretação interfere diretamente no cotidiano e na tomada de decisões. Profissionais que operam sob a lógica da agência tendem a demonstrar maior resiliência diante de crises corporativas, transformando demissões ou projetos cancelados em oportunidades de pivô na carreira.

Por outro lado, o padrão de contaminação gera um ciclo de estagnação: o medo crônico de novos erros paralisa a iniciativa individual, limitando a capacidade de inovação e reduzindo a produtividade diária em decorrência do foco excessivo nos pontos vulneráveis.

Como ser o protagonista da sua história

Mudar a forma como se "edita" a própria trajetória exige prática intencionalidade. Abaixo, estão listadas as principais estratégias para assumir o papel principal na condução da carreira e da vida pessoal:

1. Identificar os ‘ Plot Twists ’

Em vez de encarar um erro, uma demissão ou um dia ruim como o fim da linha, adote a mentalidade de que o evento é apenas uma reviravolta conceitual — um obstáculo temporário que te prepara para o próximo capítulo.

2. Praticar o ‘filtro da agência’

Sempre que um plano falhar, a pergunta "por que isso sempre acontece comigo?" deve ser substituída pela postura: "O que é possível fazer a partir de agora com o que aconteceu?".

3. Evitar o ‘efeito contaminação’

Não permita que um enceramento negativo invalide todo o processo anterior. Se um projeto não atingiu a meta final, a recomendação é listar três aprendizados ou pontos positivos ocorridos durante a execução.

4. Manter um diário de bordo

O hábito de registrar os acontecimentos do dia ajuda a organizar a mente. O fechamento do relato diário deve focar em uma atitude que fez a diferença, demonstrando autonomia, por menor que tenha sido a ação.

Embora o controle sobre os fatos externos seja limitado, é possível gerir como serão interpretados. Ao reconhecer sua identidade narrativa, o indivíduo deixa de ser um espectador passivo e assume o controle da própria trajetória.

O papel das emoções na narrativa

Nesse processo de assumir uma postura mais ativa diante da própria trajetória, a inteligência emocional funciona como uma competência central. Afinal, reconhecer emoções, lidar com frustrações e agir com clareza em momentos de pressão são habilidades diretamente ligadas à capacidade de transformar experiências difíceis em aprendizado — em vez de permitir que elas contaminem toda a narrativa pessoal.

Para quem busca desenvolver essa habilidade de forma estruturada, o Na Prática oferece o curso online e gratuito Inteligência Emocional, com 6 horas de conteúdo, certificado e atividades voltadas à aplicação dos aprendizados no dia a dia.

O protagonismo profissional começa quando você entende suas emoções. Inscreva-se e aprenda a usá-las a favor da sua carreira