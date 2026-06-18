Carreira

Guia de CarreiraFUTURO DO TRABALHOVAGAS DE EMPREGOCARREIRA INTERNACIONALCONCURSOSMUNDO RH

Grandes empresas lideram o cenário de contratações; veja como se preparar para processos seletivos

Relatório aponta crescimento nas contratações de grandes empresas e queda nas PMEs, reforçando a importância de uma busca por emprego mais planejada

Veja como se preparar para processos seletivos (Foto/Thinkstock)

Veja como se preparar para processos seletivos (Foto/Thinkstock)

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 18 de junho de 2026 às 06h00.

O cenário de recrutamento e seleção no Brasil apresenta novas configurações para quem busca recolocação ou transição de carreira. Dados recentes da plataforma Gupy revelam um mercado de trabalho assimétrico, no qual o porte da empresa contratante e a área de atuação ditam o ritmo das admissões

Entender essas tendências é o primeiro passo para tornar a busca por emprego mais estratégica e eficiente.

Grandes empresas lideram as contratações

O movimento de contratações tem sido impulsionado pelas grandes corporações. O relatório mostra que, ao contrário da tendência geral da economia, essas organizações registraram um crescimento superior a 30% no volume de vagas e admissões em relação a anos anteriores.

Esse fenômeno ocorre porque essas empresas possuem ecossistemas de recrutamento mais robustos e maior capacidade de investimento em novos talentos. 

Para quem está procurando emprego, direcionar os esforços para essas companhias aumenta as chances de sucesso, dado o fluxo contínuo de processos seletivos abertos.

Prepare-se para transformar candidaturas em oportunidades reais

O gargalo nas Pequenas Empresas

Na outra ponta do mercado, as Pequenas e Médias Empresas (PMEs) registraram uma queda de 2,1% nas taxas de contratação.

Essa retração não significa necessariamente falta de interesse em contratar, mas reflete um problema operacional: a sobrecarga das equipes de Recursos Humanos.Diante de equipes reduzidas, os processos seletivos em empresas menores tendem a ser mais lentos. 

Para acelerar o andamento, cabe ao profissional adotar uma postura proativa por meio do follow-up, ou seja, acompanhar o status da candidatura. Enviar uma mensagem ao recrutador após alguns dias da entrevista pode reativar o processo e destacar o interesse do profissional na vaga.

Preparação também é parte da estratégia

Em um mercado no qual grandes empresas concentram parte relevante das oportunidades e os processos seletivos se tornam cada vez mais estruturados, saber se candidatar deixou de ser apenas uma etapa burocrática. A preparação envolve interpretar a vaga, adaptar currículo e LinkedIn, organizar candidaturas, treinar entrevistas e compreender como recrutadores — e ferramentas de inteligência artificial — avaliam candidatos.

Para apoiar esse processo, o Na Prática oferece o curso gratuito Processos Seletivos, uma formação online com 8 módulos estratégicos, voltada a quem quer avançar com mais segurança em etapas como currículo, entrevistas, testes, dinâmicas e construção de narrativa profissional. A proposta é ajudar candidatos a transformar a busca por emprego em uma estratégia mais clara, consistente e orientada por método.

Inscreva-se gratuitamente e fortaleça sua estratégia para avançar em processos seletivos

Acompanhe tudo sobre:Branded MarketingNa PráticaCursos Online - Na PráticaNa Prática Processo Seletivo

Mais de Carreira

Mapeamento de habilidades é a saída para salvar empresas do apagão de talentos

Quanto custa uma decisão errada? Os erros mais comuns de gestores sem formação financeira

Tradição e algoritmo: a fórmula do Bandeirantes para dominar vestibulares nacionais e IA

Minerva Foods abre inscrições para programa de estágio com mais de 50 vagas

Mais na Exame

Brasil

Com 6x1 e Vorcaro, 78% das menções a Alcolumbre nas redes são negativas

Casual

Com 'Quinze Dias', cinema brasileiro vai atrás do público que o streaming já conquistou

ESG

A receita do iFood e CUFA para acelerar empreendedores das favelas com tecnologia

Mercados

Emprego nos EUA, juros na Inglaterra, petróleo e EUA-Irã: o que move os mercados