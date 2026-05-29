Faculdade, curso e salário: o que realmente importa para uma carreira de sucesso?

A pressão pelo ingresso em uma faculdade com nome de peso e a busca incessante por um alto salário inicial estão entre as maiores fontes de ansiedade para quem está cruzando a fronteira entre a universidade e o mercado de trabalho.

O estudo The long game: How college rankings change over the career lifecycle, publicado pelo Burning Glass Institute, mostra que a trajetória profissional não é uma corrida de 100 metros, mas sim uma maratona de longo prazo.

Os dados do relatório trazem um consolo aos jovens que acreditam que a escolha da graduação e o primeiro contrato assinado são o veredito sobre o sucesso ou o fracasso profissional. Eles indicam que o ponto de partida, embora relevante, não determina a linha de chegada.

A miopia dos rankings iniciais

Os rankings universitários tradicionais e as pesquisas de empregabilidade costumam medir o valor de uma instituição de ensino superior com base nos ganhos financeiros dos formados nos primeiros três anos após a colação de grau, o que gera uma visão distorcida do mercado.

Nos anos iniciais, os recrutadores de grandes empresas utilizam a reputação da universidade como um filtro rápido para selecionar candidatos em meio a uma multidão de currículos sem histórico profissional.

Esse viés de contratação infla temporariamente os salários iniciais de instituições de elite, criando a falsa impressão de que essa vantagem competitiva será permanente.

Recuperação das ciências humanas

Um dos pontos do relatório diz respeito à evolução salarial por áreas de conhecimento. Recém-formados em áreas técnicas, como as disciplinas CTEM (Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática) e Negócios, entram no mercado de trabalho com remunerações mais altas.

A demanda imediata por competências técnicas específicas garante esse prêmio salarial de largada. Contudo, os dados mostram que os graduados em Artes Liberais e Ciências Humanas apresentam uma aceleração salarial muito maior ao longo do tempo.

Conforme os profissionais acumulam dez ou mais anos de experiência, a disparidade de renda observada no início da vida profissional cai. Esse comportamento das curvas de rendimento ocorre porque os profissionais de Humanas demonstram uma maior mobilidade profissional e capacidade de adaptabilidade, permitindo que migrem para funções mais complexas e de maior valor agregado ao longo da década.

Preparação define oportunidades

Se o ponto de partida não define sozinho a trajetória profissional, a forma como o jovem se apresenta ao mercado pode fazer diferença desde as primeiras oportunidades. É nesse contexto que entra o curso gratuito de Processo Seletivo do Na Prática, voltado a quem busca estágio, trainee ou vagas de início de carreira e precisa entender, com mais clareza, como funcionam as etapas de recrutamento.

A formação aborda pontos centrais da candidatura, como currículo, LinkedIn, leitura de vagas, entrevistas, dinâmicas e construção de uma narrativa profissional consistente. A proposta é ajudar o candidato a traduzir experiências acadêmicas, projetos, interesses e competências em argumentos mais objetivos diante dos recrutadores.

Se a carreira é uma maratona, comece melhor preparado. Inscreva-se gratuitamente no curso de Processo Seletivo do Na Prática