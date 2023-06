Nestlé, Daki, Cogna, Citrosuco e mais empresas com vagas de estágio, trainee e emprego em junho

Estudantes universitários que demonstram proatividade, boa comunicação e perfil colaborativo estão sendo mais valorizados pelas empresas na hora de contratar estagiários.

De acordo com a pesquisa Panorama do Mercado de Estágio no Brasil, realizada pela Companhia de Estágios, ser colaborativo é a principal característica buscada pelas empresas, sendo a escolha de 83% delas. Na sequência, está “demonstrar a busca por aprendizado constante”, com 82%.

Se você é universitário, e ainda está na saga de buscar um estágio para chamar de seu, saiba que há diversas empresas com oportunidades abertas.

Confira abaixo as companhias que abriram seus programas de estágio e trainee recentemente. Há ainda opções de vagas de emprego. Veja como se inscrever e boa sorte!

ESTÁGIO

A empresa de bilhetagem eletrônica do Brasil e responsável pelo desenvolvimento da Plataforma TOP, que tem transformado os meios de pagamento no transporte público brasileiro, lança seu Programa de Estágio 2023.

As oportunidades são para as áreas de Tecnologia, Customer Experience, Produtos e Jurídico. O modelo de trabalho é híbrido, com duas idas por semana ao escritório da empresa localizado em São Paulo (SP), no bairro Itaim Bibi.

Os estudantes devem cursar o penúltimo ou último ano de graduação, com disponibilidade para atuar das 9h às 16h ou das 10h às 17h.

Inscrições: pelo site

Citrosuco

A Citrosuco, uma das líderes mundiais em produção de suco de laranja, abre inscrições para o seu programa o estágio, #Semear. O programa faz parte da estratégia de crescimento da empresa e busca novos talentos que possam colaborar com o propósito sustentável da Citrosuco e continuar colaborando com o crescimento da empresa, além de desenvolver novas habilidades técnicas e comportamentais, que serão primordiais para seu desenvolvimento profissional.

Serão 23 vagas abertas para as seguintes áreas: Administrativa (DHO, Tributos, Supply Chain, Logística, Inteligência de Mercado entre outras), Agrícola (Estratégia Agrícola, Eficiência de Processos, Operações Agrícolas, Informação e Performance) e Indústrias (Operações Industriais, Planejamento e Controle de Manutenção, Segurança Industrial, Engenharia Industrial).

As inscrições podem ser feitas pelo site e podem participar alunos a partir do penúltimo ano do curso superior.

Serão aceitas inscrições até o dia 04 de julho e as vagas são para atuar nas unidades de: Matão (SP), Araras (SP), Catanduva (SP), Santos (SP) e fazenda Rio Pardo (SP).

Inscrições: pelo site

Nestlé

Estão abertas as inscrições para o novo Programa de Estágio 2023 da Nestlé.

Até dia 18 de junho, podem se inscrever estudantes de todos os cursos superiores (Bacharelado e Tecnólogos) e que estejam cursando entre o terceiro semestre e o penúltimo ano, independentemente da idade.

É necessário conhecer o pacote Office (Word, Excel e Power Point), ter disponibilidade para estagiar seis horas diárias — das 9h às 16h ou das 13h às 19h — e residir na Grande São Paulo, já que as vagas são para a sede da empresa, na capital paulista.

Prazo: até 18 de junho

Inscrições: pelo site

Sodexo On-site

A Sodexo On-site, empresa em serviços de alimentação sustentável e facility management, anuncia seu Programa de Estágio 2023.

Com previsão de início para setembro de 2023, o programa terá duração de um ano, contando, ao todo, com 56 vagas distribuídas entre 23 Porto Alegre (RS) e 33 em São Paulo (SP).

O modelo de trabalho será híbrido, com presença no escritório em dois dias na semana e três dias remoto.

Além da bolsa auxílio, estão inclusos benefícios como: assistência médica e odontológica, vale-transporte, ajuda de custo para o home office, Gympass, Apoio Pass, vale-refeição para os dias que trabalhar em casa e refeição no local (café da manhã e almoço) para os dias de trabalho no escritório.

No programa está contemplada uma jornada de desenvolvimento exclusiva, onde os novos talentos aprenderão a estruturar projetos, com base em metodologias de inovação, como Design Thinking, Lean e Agile.

Prazo: até 10 de julho

Inscrição: pelo site

VR

Termina neste domingo (18/06) o prazo para se inscrever no programa de estágio da VR, ecossistema de negócios em mobilidade, gerenciamento de capital humano e benefícios em alimentação. São 17 vagas híbridas, consolidadas em sua sede na cidade de São Paulo, no Brooklin, para as áreas como financeiro, recursos humanos, jurídico, comercial, logística, entre outras.

Para participar da seleção, os estudantes devem estar matriculados em cursos de bacharelado e licenciatura, cursando a partir do 2º ano de faculdade, com graduação prevista a partir de julho/2025, sendo necessário ter disponibilidade para estagiar por dois anos.

Prazo: até 18/6

Inscrições: pelo site

Wiz Co

A Wiz Co, corretora de seguros especialista em bancassurance e distribuidora de consórcios e crédito, lança esta semana o Programa de Estágio Start, destinado exclusivamente para pessoas negras. A previsão de início do estágio é 1º de agosto de 2023.

São 14 vagas disponibilizadas para estudantes em São Paulo e Brasília dos cursos de graduação em Administração, Psicologia, RH, Economia, Marketing, Estatística, Matemática, Engenharias, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Sistemas de Informação, Ciência da Computação e Engenharia de Software/Computação, dentre outras áreas correlatas.

Os estudantes interessados no estágio deverão ter a graduação do curso prevista para o segundo semestre de 2024, e disponibilidade de estagiar por 6 horas diárias. Os estudantes terão uma bolsa de estágio, e também contarão com benefícios como vale-transporte e vale-alimentação ou refeição, plano de saúde e acesso à Wizity, a universidade corporativa da companhia.

Prazo: até o dia 19 de junho

Inscrições: pelo site

EMPREGO

AeC

A AeC, maior empresa de contact center brasileira, está com 150 vagas presenciais para contratação imediata de atendente, em sua unidade de Mossoró (RN), e, até o fim do ano, serão mais 900 oportunidades. Além de remuneração compatível com o mercado, a empresa oferece outros benefícios, como plano de saúde e plano odontológico.

Para participar do processo seletivo, é necessário ter mais de 18 anos, Ensino Médio completo e noções básicas de Internet.

Inscrições: pelo site

Cogna

Maior grupo de educação do Brasil e um dos maiores do mundo, a Cogna Educação está com mais de 300 vagas abertas, as oportunidades estão disponíveis em diversas regiões do país, como por exemplo, Londrina, Cuiabá, Belo Horizonte e Salvador, e as do corporativo, localizadas na Av. Paulista e Valinhos, São Paulo. Os benefícios são elegíveis de acordo com a região de atuação.

As oportunidades são para os setores acadêmico, administrativo/financeiro, atendimento, comercial, comunicação e marketing, gente e cultura, inovação/produto, jurídico, planejamento financeiro, projetos/processos e tecnologia, sendo que todas são elegíveis para pessoas com deficiência.

Grande parte das vagas é direcionada para cargos efetivos, mas há também oportunidades para aprendizes, banco de talentos e estágio.

Inscrições: pelo site

Daki

A Daki, app de mercado 100% digital, está abrindo mais de 70 vagas de emprego em três estados: SP, RJ e MG.

As oportunidades são precisamente nas cidades de São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG), Campinas (SP), Santos (SP) e Barueri (SP), com faixa salarial entre R$ 1.300 e R$ 1.800.

Os postos disponíveis reforçam a operação verticalizada da Daki, que conta com toda uma inteligência de logística para garantir que a entrega chegue rápido aos clientes.

Todas as vagas da Daki são no regime de contratação CLT, sendo que os únicos requisitos são ter mais de 18 anos e já ter completado o Ensino Médio. Os benefícios são Vale Transporte, Vale Refeição, Plano Odontológico, TotalPass, Plano de Saúde com co-participação, Seguro de Vida, descontos nas compras Daki e créditos na plataforma.

Inscrições: pelo site

Viveo

A Viveo, ecossistema que reúne empresas especialistas que atuam desde a fabricação de produtos e distribuição de materiais e medicamentos até a gestão de estoque e serviços para seus clientes e consumidores finais, inicia o mês de junho com mais de 250 vagas abertas para diversas cidades dos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Brasília, Pernambuco e Tocantins. As oportunidades vão desde assistentes, auxiliares e ajudantes a Operador de Logística e estão abertas para todos os perfis de profissionais, inclusive pessoas com deficiência (PCD).

Inscrições: pelo site

TRAINEE

Grupo NC

Estão abertas as inscrições para o Programa Trainee 2023 do Grupo NC, conglomerado de 25 empresas e controlador da principal delas, a EMS – maior farmacêutica no Brasil.

Ao todo, serão recrutados 23 jovens, que irão participar de um amplo programa de treinamento, formação e capacitação em todas as unidades da empresa.

Os selecionados irão receber um pacote de remuneração e benefícios atrativos e alinhados com as práticas de mercado.

Alguns requisitos para os candidatos a futuro trainee envolvem ter cursado bacharelado e licenciatura – com formação entre janeiro de 2021 e julho de 2023 – em biologia, saúde, engenharia, negócios, TI e exatas, entre outras; ter inglês avançado e mobilidade nacional e internacional.

Inscrições: pelo site