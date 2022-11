Wiz (WIZS3) muda de nome para Wiz Co e anuncia expansão no exterior

A Wiz (WIZS3) informou nesta terça-feira, 29, que realizou uma mudança da marca corporativa para Wiz Co.

Segundo a empresa do setor de seguros, "a atualização da marca visa reforçar o novo posicionamento estratégico e atuação dinâmica do conglomerado Wiz, que abrange desde a distribuição, gestão e operação de canais até a criação de soluções flexíveis e inovadoras para o segmento de negócios em seguros e produtos financeiros".

"Mudamos de nome para dar uma identidade e força diferentes. Esse é um símbolo de uma mudança de cultura, organização, modernidade e time novo", declarou à EXAME Invest Everton Peixoto, CEO da Wiz Co..

O executivo lembrou que hoje a empresa é um conglomerato, com 20 operações interdependentes. "Nos consideramos um organismo vivo", explicou, "Precisamos de uma identidade de conglomerado".

Wiz Co. (WIZS3) anuncia plano de expansão no exterior

Em entrevista exclusiva com a EXAME Invest, Peixoto anunciou que a Wiz Co. vai começar um plano de expansão no exterior.

"Temos uma ambição internacional. Agora estamos prontos para voos fora do Brasil. Enxergamos muitas oportunidades na América Latina e na Península Ibérica", explicou o CEO da Wiz.