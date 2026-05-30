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Você sabe como comunicar erros sem perder credibilidade? Essas dicas valem ouro para profissionais

Em vez de esconder erros, líderes e equipes podem usar narrativas estratégicas para transformar deslizes em credibilidade e aprendizado

Como comunicar erros sem perder credibilidade? | freepik

Como comunicar erros sem perder credibilidade? | freepik

Victoria Rodrigues
Victoria Rodrigues

Estagiária

Publicado em 30 de maio de 2026 às 08h00.

No ambiente corporativo tradicional, a falha muitas vezes foi tratada como algo a ser escondido. No entanto, o mercado atual exige transparência, e a forma como um profissional comunica um deslize pode definir o futuro de sua reputação. 

É nesse cenário que o storytelling surge como uma ferramenta estratégica de liderança. Em vez de focar apenas no prejuízo, uma narrativa bem construída é capaz de humanizar profissionais, engajar equipes e, acima de tudo, resgatar a confiança perdida.

Para que a comunicação de uma falha seja eficaz, é preciso abandonar as justificativas evasivas e adotar a estrutura clássica da jornada do herói. 

Uma narrativa eficiente divide-se em três partes essenciais:

Desenvolva a habilidade de comunicar falhas com clareza, responsabilidade e impacto

1. Contexto 

O cenário inicial e as intenções originais do projeto.

2. Incidente

A admissão clara e direta do que deu errado, sem terceirização de culpas.

3. Aprendizado

As medidas tomadas para corrigir a rota e o que a organização absorveu daquela experiência.

Quando um profissional assume a responsabilidade por um cronograma estourado ou por uma meta não batida utilizando essa linha cronológica, os ouvintes, sejam clientes ou lideranças, tendem a demonstrar maior empatia, pois compreende o processo por trás do resultado negativo.

Como transformar erros 

Para profissionais que querem desenvolver essa habilidade, o Na Prática oferece o curso online e gratuito Storytelling de Impacto, voltado ao uso de narrativas para mobilizar pessoas, fortalecer discursos e gerar engajamento em diferentes contextos profissionais.

A formação reúne 3 horas de conteúdo online, certificado e técnicas baseadas na metodologia de Narrativa Pública, de Marshall Ganz, professor da Universidade de Harvard, com foco em construir mensagens mais claras, humanas e estratégicas.

Conheça o curso gratuito do Na Prática e aprenda a comunicar decisões, desafios e viradas com mais estratégia

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