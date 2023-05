O que faz a Nestlé ser considerada uma das empresas mais inovadoras do país, segundo ranking da PwC

Um fato que todos sabem é que a Nestlé é a líder mundial em alimentos e bebidas. Agora, um fato tão importante quanto esse — mas bem mais curioso — é que a empresa também foi eleita como líder em inovação no Brasil em 2022 pelo ranking auditado pela empresa de consultoria e auditoria PwC.

O prêmio reconhece as 253 companhias que mais se destacam em inovação no país, avaliando a capacidade de inovar em diferentes áreas, como pesquisa e desenvolvimento, estratégia, processos e cultura organizacional.

Quais são os focos da inovação dentro da Nestlé?

Não é à toa que a Nestlé foi escolhida como a líder do ranking, afinal, a empresa apresentou ações em todas as áreas avaliadas. Investindo em projetos de inovação aberta que envolvem a colaboração entre startups e iniciativa privada. A marca mantém uma estratégia clara e consistente dentro de sua área.

Um grande exemplo é o Panela Nestlé, uma plataforma de inovação aberta desenvolvida para cocriar o sistema alimentar regenerativo do futuro que faz conexão com startups, universidades e parceiros empresariais de todo o ecossistema brasileiro de inovação. O trabalho acontece de forma conjunta com a Nestlé para pilotos ou provas de conceito, aplicadas em ambiente comercial para verificar a aderência das soluções no mercado. Ao final do programa, as startups selecionadas podem ser contratadas como parceiras ou fornecedoras da companhia.

Pilares estratégicos para a inovação da Nestlé:

1. Crescimento: na jornada de inovação da Nestlé, cada vez mais existe um olhar voltado para a transformação do modelo de negócios para resolver desafios operacionais, otimizar custos, gerar crescimento e eficiência. Além de criar soluções e produtos viabilizados pelas novas tecnologias e para clientes. Um exemplo é o projeto "Vem de Bolo", um negócio testado para a venda de bolos e doces por confeiteiras e empreendedores de pequeno e médio porte. O projeto foi iniciado em 2018 como um marketplace, passou por algumas etapas como a internalização da operação.

2. Transformação de portfólio: para inovação de portfólio, a Nestlé conta com uma metodologia de inovação própria, batizada de I2L (Idea to Launch). Seu princípio fundamental é a liberdade dentro de um framework. Desse modo, as unidades de negócio têm liberdade e autonomia para conduzir inovações dentro de um framework simplificado e padrão, ou seja, existe um processo para facilitar e incentivar a inovação e não gerar processos complexos.

Com a transformação pautada pelo consumidor, a Nestlé também vem investindo em uma ampliação de seu portfólio com o lançamento de diversos itens orgânicos ou plant-based, feitos exclusivamente com ingredientes de origem vegetal. As inovações são uma resposta da companhia a uma tendência pela busca por produtos associados à uma alimentação equilibrada e completa e por uma produção com foco na sustentabilidade.

3. Eficiência: para a Indústria 4.0, a Nestlé possui um planejamento aplicado ao desenvolvimento de novas tecnologias para aumento de eficiência de novos processos. No ano passado, ocorreu uma evolução relevante na melhoria dos processos, que deram origem a linhas automatizadas, modernizadas e com maior capacidade de produção. Um dos grandes diferenciais para ocorrer essas evoluções e para a busca de eficiência nas diversas áreas da empresa foi o desenvolvimento interno do time que atua diretamente na customização dos processos e novas tecnologias por meio do Centro de Inovação Tecnológica (CIT) e áreas especializadas de engenharia, de acordo com a realidade e necessidade da empresa.

Panela: como a Nestlé abriu as portas da sua inovação

O Panela House é fruto do Panela Nestlé

Seguindo com sua jornada de fomentação de um ecossistema de colaboração interna e externa, o Panela House é um espaço, localizado na sede da empresa na capital paulista, para receber multistakeholders com o objetivo de cocriar soluções que auxiliem na evolução de um sistema alimentar do futuro e regenerativo. Para isso, promove para os parceiros e colaboradores uma programação de eventos, workshops e networking com a comunidade.

A Nestlé acredita que o futuro é colaborativo e que seu trabalho pode gerar novos negócios de impacto positivo para o sistema alimentar. Por isso, a iniciativa atua em avenidas estratégicas para a companhia, priorizando em seus programas desafios de crescimento, ESG e eficiência.

