Estudo mostra as competências que serão mais importantes para líderes nos próximos anos

O mercado de trabalho deve passar por mudanças importantes nos próximos anos, impulsionadas por avanços tecnológicos, transformações econômicas e novas formas de organização das empresas. Nesse cenário, liderar pessoas tende a exigir um conjunto mais amplo de competências.

O Future of Jobs Report 2025, do Fórum Econômico Mundial, aponta liderança e influência social entre as habilidades que devem ganhar importância até 2030. O relatório ouviu mais de 1.000 empregadores, que representam mais de 14 milhões de trabalhadores em 55 economias.

1. Pensamento analítico

O pensamento analítico aparece como a principal competência considerada essencial pelos empregadores. A habilidade envolve interpretar informações, identificar problemas e avaliar diferentes alternativas antes de tomar uma decisão.

Para líderes, isso pode significar analisar indicadores de desempenho, entender cenários de mercado e separar informações relevantes de dados que não contribuem para uma decisão.

2. Resiliência e adaptabilidade

Resiliência, flexibilidade e agilidade também estão entre as competências mais relevantes. A capacidade de lidar com mudanças ganha importância em ambientes nos quais estratégias, ferramentas e prioridades podem ser alteradas rapidamente.

Na prática, um líder precisa conseguir reorganizar planos sem perder de vista os objetivos da equipe e da empresa.

3. Liderança e influência social

O relatório também coloca liderança e influência social entre as habilidades que mais devem crescer em relevância.

A competência está relacionada à capacidade de mobilizar pessoas, construir relações profissionais e conduzir equipes em torno de objetivos comuns. Não se trata apenas de ocupar uma posição hierárquica, mas de conseguir influenciar decisões e comportamentos.

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4. Pensamento criativo

A criatividade também aparece entre as habilidades em ascensão. Para líderes, ela pode ser aplicada na busca por novas soluções, na revisão de processos e na identificação de oportunidades.

O relatório indica que pensamento criativo, resiliência e aprendizagem contínua devem ganhar espaço junto às competências tecnológicas.

5. Gestão de talentos

Outra habilidade destacada é a gestão de talentos. O papel do líder envolve cada vez mais identificar competências, desenvolver profissionais e distribuir responsabilidades de acordo com as necessidades da organização.

Esse desafio também aparece no Global Human Capital Trends 2025, da Deloitte. O estudo aponta que empresas reconhecem a necessidade de reinventar o papel dos gestores, embora poucas estejam avançando de forma significativa nessa mudança.

6. Curiosidade e aprendizagem contínua

A disposição para aprender também deve permanecer relevante. Novas tecnologias e mudanças nos modelos de negócio exigem que profissionais atualizem conhecimentos com frequência.

Para quem ocupa posições de liderança, isso significa acompanhar transformações do setor e, ao mesmo tempo, criar condições para que a equipe desenvolva novas capacidades.

Pensamento analítico, gestão de talentos e capacidade de adaptação estão entre as competências que ganham relevância no mercado. O MBA de Liderança da Saint Paul aborda esses desafios sob a perspectiva da gestão. Matricule-se aqui!

7. Capacidade de julgamento

Outro ponto relevante aparece no estudo da Deloitte sobre o futuro dos gestores. A organização destaca o julgamento profissional como uma capacidade importante para líderes em ambientes mais complexos.

A habilidade envolve tomar decisões quando não existem respostas prontas ou quando as informações disponíveis são incompletas. Nesse contexto, interpretar cenários e considerar diferentes consequências torna-se parte central da função.

As pesquisas indicam que a liderança dos próximos anos não dependerá de uma única habilidade. O profissional deverá combinar pensamento analítico, capacidade de adaptação, gestão de pessoas, criatividade e conhecimento tecnológico para lidar com mudanças no ambiente de trabalho.

O papel do líder está mudando junto com as empresas. No MBA de Liderança da Saint Paul, profissionais aprofundam conhecimentos para lidar com decisões complexas, equipes e novos desafios organizacionais. Garanta sua vaga!