5 conceitos de finanças que ajudam profissionais de negócios a tomar melhores decisões

Para quem trabalha em áreas como administração, estratégia, vendas, operações ou gestão, entender o mercado financeiro não significa necessariamente saber operar ativos. O conhecimento também ajuda a interpretar decisões empresariais e seus impactos.

Juros, crédito, risco e custo de capital aparecem em decisões como tomar empréstimos, investir em um projeto, expandir operações ou avaliar o desempenho de uma empresa.

A própria Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais (Anbima) inclui esses conceitos entre os conhecimentos fundamentais para profissionais do setor.

1. Taxa Selic

A taxa Selic é a principal referência de juros da economia brasileira e é definida pelo Comitê de Política Monetária (Copom). Ela influencia outras taxas cobradas no sistema financeiro.

Para uma empresa, isso pode afetar o custo de empréstimos, financiamentos e outras formas de captação. Quando os juros sobem, por exemplo, projetos financiados por dívida podem ficar mais caros.

O Banco Central aponta que mudanças na Selic são transmitidas para as taxas de crédito das empresas.

Para o profissional: acompanhar juros ajuda a entender o momento de financiar, investir ou preservar caixa.

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2. Custo de capital

O custo de capital representa quanto uma empresa precisa pagar para obter recursos utilizados em suas operações e investimentos.

Uma das referências é o Custo Médio Ponderado de Capital (CMPC), que considera diferentes fontes de financiamento, como dívida e capital próprio.

Na prática, uma empresa pode comparar o retorno esperado de um projeto com seu custo de financiamento para avaliar se determinado investimento faz sentido financeiramente.

3. Risco de crédito

O risco de crédito é a possibilidade de uma parte não cumprir suas obrigações financeiras.

Esse conceito aparece tanto na análise de empresas que concedem crédito quanto na avaliação de investimentos em títulos de dívida.

Um profissional pode encontrar essa análise ao avaliar um fornecedor, cliente ou empresa que pretende captar recursos. Quanto maior a percepção de risco, maior pode ser o retorno exigido pelos investidores ou o custo da dívida.

4. Liquidez

Liquidez indica a facilidade com que um ativo pode ser convertido em dinheiro sem uma perda relevante de valor.

Para empresas, o conceito vai além dos investimentos. Ter recursos disponíveis para pagar fornecedores, salários e outras obrigações é parte da gestão financeira.

Uma companhia pode apresentar crescimento e ainda enfrentar dificuldades se não conseguir transformar seus ativos em caixa no momento necessário.

5. Custo de oportunidade

O custo de oportunidade representa aquilo que se deixa de ganhar ao escolher uma alternativa em vez de outra.

Imagine uma empresa com R$ 1 milhão disponível. O recurso pode financiar uma expansão, reduzir uma dívida ou permanecer aplicado.

A comparação não deve considerar apenas o retorno de cada alternativa, mas também o que a empresa deixa de obter ao escolher uma delas.

Dominar esses conceitos ajuda profissionais de diferentes áreas a interpretar indicadores, participar de decisões e compreender melhor os efeitos do cenário econômico sobre as empresas.

O conhecimento também pode ser aprofundado por meio de formação específica em finanças, especialmente para profissionais que precisam lidar com decisões de investimento, crédito, capital e risco.

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