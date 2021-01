Heineken, Hotmart, Natura, Stone e as vagas mais quentes da semana

Conseguir um emprego é uma das metas mais comuns para o Ano Novo. Pensando nisso, a EXAME selecionou as principais vagas em aberto da semana.

Se você já se imaginou trabalhando em empresas como a Hotmart, a Heineken, Avon e Natura, prepare o seu currículo – todas essas empresas (e mais algumas) estão em busca do profissional ideal para diversas posições.

Não é só de cerveja que a Heineken é feita: o grupo está com 81 vagas abertas em todo o Brasil, principalmente para as áreas Supply Chain e comercial. Há oportunidades para as cidades como Jacareí (SP), São José dos Campos (SP), Itu (SP), Florinápolis (SC) e Recife (PE).

Para se candidatar, é preciso criar um perfil no site de carreiras da companhia. Até o momento, as principais vagas em aberto são vendedor, auxiliar de veículos e analista de logística.

Inscrições: veja as vagas abertas neste link.

Hotmart: empresa oferece home office para sempre

A empresa de ensino por meio da tecnologia está com 400 vagas abertas até o momento – e todas com home office vitalício.

A nova modalidade de trabalho vale para as sedes no Brasil, em São Paulo e em Belo Horizonte, e nos escritórios no exterior, na Holanda, Espanha, Estados Unidos, México, Colômbia e França.

Confira as vagas pelo site de carreiras.

Natura: companhia busca jovens em vulnerabilidade social

As gigantes do setor de beleza estão com o processo seletivo aberto para o programa de Jovem Aprendiz, com foco em pessoas em vulnerabilidade social.

O processo será totalmente digital e a companhia espera que mais de 50% dos contratados sejam negros e que morem em comunidades próximas às unidades da empresa, que tem escritórios nas cidades de São Paulo, Cabreúva, Fortaleza, Salvador, Cajamar, Benevides e Itupeva.

Inscrições: até 15 de fevereiro, no site.

Stone: requisito para inscrição é não ter nenhum pré-requisito

A empresa de tecnologia para meios de pagamentos Stone também quer contratar – e abriu o seu programa para a entrada de jovens no mercado de trabalho. Para participar do processo seletivo, não é preciso ter nenhum pré-requisito.

As inscrições ficam abertas até o dia 4 de março pelo site.

BTG: banco de investimentos quer contratar jovens

O BTG Pactual, banco de investimentos do mesmo grupo que controla a EXAME, também está com vagas abertas, com inscrições abertas até o dia 31 de janeiro.

As posições são para diversas áreas do banco, como BoostLAB, BTG Pactual digital, BTG+ e BTG+ business, compliance, auditoria interna, decode, unidade de varejo digital, eventos, finanças, fundos, marketing, jurídico, operações, RH, tecnologia, entre outros.

Para participar do processo seletivo, o candidato precisa atender ter se formado de 2018 a janeiro de 2021 e também é desejável inglês fluente. Inscrições: até 31 de janeiro pelo site.

Entrevista de emprego: mais de cem vagas estão abertas em empresas de diversos setores

Além das gigantes citadas acima, outras companhias estão em busca de profissionais, com mais de 100 vagas abertas no Brasil inteiro.

Entre as empresas estão a fintech Creditas, a Cobre Fácil, o Grupo Nexxees, entre outras.

Para saber como se inscrever, clique aqui.