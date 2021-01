BTG Pactual abre vagas em programa para recém-formados

O BTG Pactual, banco de investimentos do mesmo grupo que controla a EXAME, está com inscrições abertas para o programa Próxima Geração, dedicado a identificar, contratar e treinar jovens talentos que farão parte da próxima geração do time.

Os aprovados terão desenvolvimento e acompanhamento constante por parte dos líderes de suas respectivas áreas de atuação.

As inscrições para o Próxima Geração vão até 31 de janeiro, e há vagas para diversas áreas do banco, como BoostLAB, BTG Pactual digital, BTG+ e BTG+ business, compliance, auditoria interna, decode, unidade de varejo digital, eventos, finanças, fundos, marketing, jurídico, operações, RH, tecnologia, entre outros.

Para participar do processo seletivo, é necessário atender aos seguintes pré-requisitos: formação entre janeiro de 2018 a janeiro de 2021 e é desejável inglês fluente.

Inscrições: até 31 de janeiro pelo site.