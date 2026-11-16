Hiperinflação, juros altos e crises: o que explica tantos brasileiros no topo das multinacionais

Uma onda de brasileiros está chegando ao topo de grandes multinacionais. Em março deste ano, Henrique Braun, foi nomeado como o primeiro brasileiro a ser CEO global da Coca-Cola em 140 anos de história da companhia; três meses depois, em junho, o mercado anunciou Rafael Oliveira como CEO global da Heineken. Antes deles, em 2023, Tadeu Marroco, já havia chegado à presidência global da British American Tobacco (BAT).

A presença brasileira também se estende aos comandos regionais que foram anunciados também neste ano. Eduardo Mello assumiu a liderança do Grupo Electrolux na América Latina em 2026, enquanto Juliana Bonamin foi anunciada, em outubro do mesmo ano, como a nova CEO da Mondelēz Ibéria, responsável pelas operações na Espanha e em Portugal, com posse prevista para janeiro de 2027.

Mas o que esses profissionais aprenderam no Brasil que pode ser tão valioso para o mercado internacional?

Para Lúcia Jennings, diretora da Golden State Foods e fundadora da Câmara de Comércio Brasileiro-Americana do Sudeste dos Estados Unidos, em Atlanta, a resposta está em uma habilidade que ela chama de "brasilianismo": a capacidade de encontrar soluções, adaptar-se às mudanças e enxergar oportunidades mesmo quando tudo parece dar errado.

"Nós temos uma soft skill que faz diferença quando você compara uma pessoa que foi criada nos Estados Unidos, numa estrutura em que tudo dá certo, com um brasileiro que foi criado e trabalhou numa estrutura em que todo dia dá errado", afirma Jennings, que foi diretora da Coca-Cola por 27 anos, em entrevista à EXAME.

A brasileira, que vive nos Estados Unidos desde 1975, acompanhou de perto a ascensão de executivos dentro da Coca-Cola. Entre eles está Henrique Braun, que conheceu em 1996, quando ele ainda trabalhava na área de engenharia de embalagens da companhia.

Três décadas depois, Braun chegou ao comando global da fabricante de bebidas. Para Jennings, trajetórias como essa ajudam a ilustrar como a experiência adquirida no mercado brasileiro pode contribuir para a formação de líderes capazes de atuar em diferentes culturas e ambientes de negócios.

"Temos jogo de cintura, temos flexibilidade e também um lado positivo de enxergar as oportunidades que aparecem", afirma.

Da hiperinflação ao comando de multinacionais

A percepção é compartilhada por Lara Bezerra, ex-CEO da Bayer na Venezuela e da Roche na Índia, que acumulou 14 anos no comando de operações internacionais.

"Muitos dos CEOs e executivos que hoje ocupam posições de alta liderança viveram um Brasil de hiperinflação, mudanças políticas e momentos de maior ou menor instabilidade e violência social", afirma.

O cenário mencionado pela executiva marcou especialmente o final dos anos 1980 e o início dos anos 1990. Em 1993, a inflação brasileira chegou a 2.477%, enquanto os juros nominais da série Overnight/Selic registraram média anual de aproximadamente 3.060%, segundo dados históricos do IBGE e do Banco Central.

Às vésperas do Plano Real, em junho de 1994, a inflação acumulada em 12 meses atingiu 4.922%. Era um ambiente em que empresas precisavam rever preços, custos e estratégias constantemente, enquanto a população convivia com a rápida perda do poder de compra.

Para Bezerra, crescer em um país onde os planos precisavam ser constantemente revistos pode representar uma vantagem na hora de liderar empresas em um cenário global cada vez mais imprevisível.

"A tomada de decisão em momentos de crise se assemelha a muitas situações que nós, brasileiros, vivenciamos no dia a dia. Adaptar planos às mudanças de cenário não é algo novo para nós."

Lara Bezerra, ex-CEO da Bayer na Venezuela e da Roche na Índia: "O grande diferencial do líder brasileiro é sua capacidade de navegar pela complexidade sem perder a conexão humana" (Lara Bezerra /Divulgação)

A própria trajetória da executiva reflete essa capacidade de adaptação. Bezerra deixou o Brasil em 1999, depois de quatro anos na operação brasileira da Bayer, e construiu uma carreira que passou por Portugal, Alemanha, Hungria, Venezuela e Índia.

Ao longo desse percurso, ocupou posições de CEO durante 14 anos, liderando operações em mercados com diferentes realidades econômicas, políticas e culturais.

Na avaliação dela, a familiaridade dos brasileiros com a instabilidade pode ganhar ainda mais importância diante das transformações que afetam os negócios internacionais.

"Para executivos que cresceram em países mais estáveis, as mudanças e incertezas que vivemos hoje representam uma realidade nova e, muitas vezes, difícil de administrar."

Mas o diferencial não está apenas na capacidade de enfrentar crises. Há também uma maneira particular de lidar com as dificuldades sem perder o otimismo.

"Existe ainda uma característica muito brasileira que considero especialmente valiosa: nossa capacidade de fazer de tudo uma festa, de enfrentar a complexidade com humor e leveza."

O networking começa antes da carreira

Se a instabilidade econômica pode ensinar a mudar de estratégia, as relações sociais também podem contribuir para a formação dos líderes brasileiros.

Para Bezerra, o networking não começa necessariamente em eventos corporativos, reuniões de negócios ou plataformas profissionais. Ele pode ser desenvolvido muito antes, na convivência familiar e nas relações em comunidade.

"Os brasileiros são criados em comunidade, com famílias grandes e redes de apoio desde a infância, aprendendo a navegar por diferentes ambientes e a fazer amizades com pessoas de diversas esferas sociais."

Essa facilidade de relacionamento, segundo a executiva, pode ajudar profissionais brasileiros a conquistar espaço em equipes internacionais, construir redes de confiança e liderar pessoas de diferentes culturas.

"Essa é uma habilidade fundamental para a ascensão corporativa e que não é facilmente desenvolvida."

As competências mencionadas pelas executivas também estão entre as valorizadas pelo mercado de trabalho. O relatório Future of Jobs 2025, do Fórum Econômico Mundial, identifica resiliência, flexibilidade, agilidade, liderança e influência social entre as habilidades consideradas importantes pelas empresas.

Embora essas características não sejam exclusivas de uma nacionalidade, Bezerra acredita que a experiência de viver e trabalhar em um país marcado por contrastes pode contribuir para desenvolvê-las.

Mar calmo não faz bom marinheiro

Em um mundo corporativo cada vez mais exposto a transformações tecnológicas, tensões geopolíticas e incertezas econômicas, a capacidade de mudar de direção sem perder a conexão com as pessoas pode se tornar um diferencial na liderança.

"O grande diferencial do líder brasileiro é sua capacidade de navegar pela complexidade sem perder a conexão humana", afirma Bezerra.

No fim, o chamado "brasilianismo" parece traduzir, no mundo dos negócios, um velho ditado popular: "Mar calmo nunca fez bom marinheiro."