Em busca de emprego? Veja lista com mais de 100 vagas em todo o Brasil

Apesar da crise econômica causada pela pandemia do coronavírus, há setores contratando no país, principalmente para equipes de tecnologia. Veja uma lista abaixo de empresas com vagas abertas.

Creditas

A Creditas, plataforma de crédito online, tem mais de 60 vagas abertas para os estados de São Paulo e Porto Alegre. As oportunidades são para trabalho remoto e em áreas como produto, tecnologia, recursos humanos, relacionamento com o consumidor, financeiro, vendas, compliance, entre outras. Quem deseja se candidatar, basta acessar: https://careers.creditas.com

Tembici

A Tembici abriu vagas em tecnologia, comunicação, comercial, engenharia, entre outras áreas. Os interessados em fazer parte da revolução na mobilidade urbana podem se inscrever no site..

mLabs

A mLabs está com diversas vagas abertas para compor o seu quadro de mLabers. Algumas das oportunidades são para data analista sênior, product manager, UX designer e analista de atendimento e suporte. Para saber todas as vagas e se candidatar a uma delas, acesse: https://mlabs.gupy.io/

TopMed

A TopMed anuncia ampliação em seu quadro de funcionários e abre três vagas na área comercial. A empresa, que oferece soluções na área de saúde especializada em atendimento à distância há mais de 10 anos, está em busca de três profissionais para as vagas de gestor (a) de contas sênior, gestor (a) de canais e gestor (a) de contas jr. Os especialistas trabalharão presencialmente, na sede da empresa, em São José, Santa Catarina. Para se candidatar, acesse: http://www.topmed.com.br/

EmCasa

A EmCasa, startup de compra e venda de imóveis, tem posições abertas nas áreas de marketing, tecnologia e vendas. As oportunidades incluem vagas de analista de qualificação, estagiário em mídia de performance, e especialistas em vendas, praticamente uma profissão lançada pela EmCasa, com grande destaque na estrutura da empresa. O especialista de vendas realiza todo o processo com o cliente, desde o auxílio para encontrar o imóvel ideal, até toda a assessoria jurídica e ele é único para todos os imóveis de interesse do cliente. O candidato para este cargo tem o regime de contratação e salário fixo, além das comissões. Para essa e outras vagas, em São Paulo e Rio de Janeiro, os interessados podem se inscrever aqui.

IOUU

A IOUU, fintech de peer-to-peer ou P2P lending que propõe alternativas financeiras para empresas que necessitam de crédito, está contratando para cinco vagas. São quatro posições para tecnologia, sendo uma delas para estágio. A quinta vaga é para analista de marketing jr. A empresa reforça que, respeitando o isolamento social, o novo colaborador trabalhará em regime híbrido, pois após o período de isolamento, o local de trabalho será no escritório da empresa, em Sorocaba (SP). Os interessados devem se cadastrar no LinkedIn da IOUU pelo link.

Portal de Compras Públicas

O Portal de Compras Públicas, plataforma para internet que permite realizar compras de licitações públicas para aquisição de bens e serviços, tem duas vagas abertas para os cargos de desenvolvedor júnior e pleno. A dupla irá reforçar o time que atua no escritório da empresa em Brasília. Para os interessados, basta enviar currículo com o nome da vaga no assunto do e-mail e pretensão salarial para o endereço comunicacao@portaldecompraspublicas.com.br.

Ahgora Sistemas

A Ahgora Sistemas tem 34 vagas abertas, sendo a maioria para a região de Florianópolis (SC). A empresa está com diversas posições para desenvolvedor e está com oportunidades também para gerente de customer Success, especialista em gestão do conhecimento e analista de service desk, por exemplo. Há também uma oportunidade para São Paulo, para presales solution, além de duas vagas para estágio na área de marketing e uma de gestão da qualidade. Os interessados devem acessar https://vempraahgora.gupy.io e cadastrar currículo.

Vórtx

A Vórtx, fintech de infraestrutura para o mercado financeiro, está com 07 vagas abertas com foco em corporate trust, employee experience, found trust, legal e tecnologia. As oportunidades incluem cargos de advogado de mercado de capitais, analista de recrutamento e seleção, analista de real estate, analista jurídico, desenvolvedor full stack, desenvolvedor full stack java (vorasys) e team leader (agile coach). Para se inscrever, é necessário acessar o perfil do Kenoby da empresa, por meio do link https://jobs.kenoby.com/vortx, e submeter o currículo.

InVideo

A InVideo, empresa indiana de edição de vídeos, começou sua operação no Brasil no final de 2020 e conta com diversas vagas, com destaque para freelancer de link building e analista de marketing para YouTube. Mande seu currículo para andre@invideo.io.

Agilize

A Agilize está com 30 vagas abertas entre os cargos de assistente comercial, auxiliar fiscal, assistente fiscal-júnior, assistente contábil, assistente de departamento pessoal, assistente fiscal pleno e jovens talentos. A Agilize é a empresa pioneira em Contabilidade online no Brasil. Somente em 2020, cresceu 500% nas vendas de suas soluções e serviços. Para se candidatar a uma das vagas abertas, que são para as cidades de Salvador e São Paulo, basta acessar: https://jobs.solides.com/agilizecontabilidade#

Delivery Much

A Delivery Much abriu diversas vagas para compor o seu time. As oportunidades são para as áreas de administrativo/financeiro, engenharia de software, expansão, logística, marketing, operações, pessoas e culturas e relacionamento com o cliente. Para se candidatar, acesse: https://boards.greenhouse.io/deliverymuch

Vhsys

A Vhsys, empresa de tecnologia que oferece sistema de gestão descomplicado para micro, pequenas e médias empresas, está com vagas abertas para os cargos de analista de CRM pleno, analista de departamento pessoal pleno e sênior, analista de redes sênior, head de field sales e inside sales – executivo de vendas internas. Para se candidatar a uma das vagas na Vhsys, que está no ranking de melhores empresas para se trabalhar no Paraná, basta acessar: https://vhsys.gupy.io/

Consolide

A Consolide, startup de registro de marcas, está com vagas abertas para os cargos de Analista de Employer Branding, Analista de Performance Digital, Analista de Suporte Comercial, Analista Inbound Marketing, Coordenador de Outbound, Desenvolvedor Python (Pleno/Sênior), Designer de Interface UX (Júnior), DEV PHP (Júnior/Pleno), DEV PHP (Sênior), Estagiário(a) de Engenharia da Computação, Sales Enablement, Tester de Software e Vendedor(a) Interno. Para se candidatar, acesse lo site da Consolide: consolide.gupy.io

Cobre Fácil

A Cobre Fácil, plataforma de gestão de cobranças e pagamentos recorrentes, está com vagas abertas para Desenvolvedor PHP. Os candidatos devem possuir experiência com orientação a objetos, bancos de dados relacionais (MySQL), controle de versão (GIT), Composer e utilização de Frameworks PHP. Para se candidatar, basta enviar o currículo para emiliane@cobrefacil.com.br

Coalize

A Coalize, solução tecnológica que auxilia o RH das empresas, está com uma vaga de estágio aberta para auxiliar no agendamento e apresentação de ‘solução’ para outras empresas. A solução consiste em um software de ponto, folha e banco de horas para gestão de RH. A empresa também está contratando profissionais para o cargo de Front-End Developer (Pleno). Os interessados podem se inscrever pelo e-mail ou site da empresa: barbara@coalize.com.br

http://www.coalize.com.br/trabalhe-conosco

Linker

O Linker, fintech para contas PJ, está com vagas abertas para DevOps Sênior (AWS), Front End Sênior (React), Engenheiro de Dados Sênior (Python) e um Engenheiro Mobile iOS (Swift). No momento, a empresa opera de maneira remota e não tem previsões para voltar ao escritório, porém os candidatos devem residir em São Paulo. Os interessados devem encaminhar o CV pelo e-mail vagas@linker.com.br

Acordo Certo

A Acordo Certo, maior empresa de renegociação de dívidas online do Brasil, está com vagas abertas para a seguintes posições: Desenvolvedor(a) Java Jr/Pl/Sr, Desenvolvedor(a) Front-end Pl, Analista / Dev QA, Arquiteto de Sistemas Sr, Engenheiro de Dados, Cientista de Dados, UI Designer, Especialista de SEO, Analista de SEO Jr, Analista de Performance, Analista de Conteúdo / Redes Sociais, Analista de CRM Sr e Analista de Customer Experience. Para se inscrever basta enviar um e-mail para talentos@acordocerto.com.br

Grupo Nexxees

O Grupo Nexxees, principal gateway de transações financeiras do país, está com vagas abertas para: Analista de BI, Assistente de Pré Vendas, Analista de Pré Vendas, Analista de Marketing, Analista de Sistemas Python, Analista de Sistemas PHP, Analista de Sistema JAVA, Operador e Analista de Implantação, Analista de Sistemas .Net, Programador, Arquiteto de Software, Desenvolvedor Python, Analista de Segurança da Informação e DevOps Engineer SRE. Além disso, Pessoas com Deficiência (PCD) também podem enviar seu currículo para o banco de dados, as inscrições podem ser realizadas no site https://gruponexxees.gupy.io/