Antes da demissão, o feedback: psicóloga diz que líder que evita conversa difícil prejudica a equipe

Adiar uma conversa difícil parece poupar todo mundo. Para Sandy Fiaschetti, psicóloga organizacional e fundadora da consultoria americana Lodestone People Consulting, o efeito é o contrário: líderes que fogem desse tipo de conversa prejudicam a própria equipe. Em vídeo publicado pela revista Inc., ela defende que até uma demissão siga uma ordem.

Primeiro vem o feedback claro, depois uma chance justa de melhorar. Se o problema continuar, a conversa deve ser direta e preservar a dignidade de quem sai.

O desconforto que leva ao adiamento é comum. Em pesquisa da Harris Poll para a consultoria Interact, feita com 616 gestores nos Estados Unidos, 69% disseram que algo no papel de líder os deixa desconfortáveis para se comunicar com os funcionários. Mais de um terço, 37%, afirmou ter desconforto em dar feedback direto ou críticas sobre desempenho quando acha que o funcionário pode reagir mal.

O silêncio também comunica

Quando o gestor deixa de falar sobre um problema, o funcionário perde a informação de que precisa para corrigir a rota. Pode passar meses repetindo o mesmo erro sem saber que ele pesa na avaliação.

A Interact resumiu o risco ao divulgar a pesquisa. “Os riscos são altos demais para que gestores evitem conversas difíceis com seus funcionários”, diz Lou Solomon, fundadora da consultoria. Segundo ela, sem feedback direto, seja negativo ou positivo, o líder perde eficácia e a comunicação da equipe se desfaz.

Feedback primeiro, demissão depois

A sequência que Fiaschetti propõe começa muito antes da decisão de desligar alguém. O primeiro passo é dizer com clareza o que não está funcionando. O segundo é dar à pessoa uma chance real de mudar, com tempo e condições para isso.

Só quando o problema persiste, mesmo depois das duas etapas, a demissão entra em cena. E aí, para a psicóloga, não cabe rodeio: a conversa deve ser direta, sem deixar de tratar o funcionário com dignidade.

A ordem tem um efeito prático. Quem recebeu feedback e teve a chance de melhorar não é pego de surpresa pela decisão.

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Direto e respeitoso ao mesmo tempo

Para quem conduz a conversa, o desafio é equilibrar duas coisas que costumam parecer opostas: franqueza e cuidado. Ao divulgar a pesquisa, a Interact recomendou que os líderes ouçam as preocupações dos funcionários, sejam diretos e gentis ao dar feedback e evitem explosões emocionais e comentários pessoais.

Esse equilíbrio passa por habilidades ligadas à inteligência emocional. Reconhecer o próprio desconforto, em vez de deixar que ele adie a conversa, é autoconsciência. Prever como a outra pessoa vai receber a notícia e escolher as palavras com isso em mente é empatia. Manter a calma se a reação vier com raiva ou choro é autogestão.

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A conversa difícil não fica mais fácil com o tempo. Só fica mais tarde.

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