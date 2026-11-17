Na aula inaugural do MBA Executivo em Liderança e Gestão da Saint Paul Escola de Negócios, José Cláudio Securato disse à turma que quem estava ali queria crescer, evoluir profissionalmente e já pensava na próxima empresa ou no próximo cargo. Eduardo Tonidandel olhou para o lado e discordou mentalmente.

"Eu pensei: mas eu só queria afiar minha faca, eu só queria melhorar como profissional. Não estava pensando no próximo passo", conta. Dois meses depois, segundo ele, estava promovido a CFO.

Hoje CFO e diretor administrativo e financeiro da Pinus Brasil, empresa que vai da manutenção de florestas e comercialização de madeira à industrialização e geração de resinas naturais, Tonidandel chegou ao MBA Executivo da Saint Paul quando recursos humanos se somou às áreas que já comandava. Do curso, diz ter levado ferramentas para identificar o próprio estilo de liderança e o das pessoas ao redor.

Dos computadores à controladoria

Tonidandel define a própria carreira como "um pouco atípica". Quando começou, há 25 anos, não imaginava trabalhar com finanças. Passou por manutenção de computadores, suporte técnico, sistemas de gestão e business intelligence antes de migrar para a controladoria.

Foi nessa transição que entendeu que podia juntar os dados confiáveis da TI à tomada de decisão. "Eu acho que achei um nicho bacana, onde eu posso transformar dados em tomada de decisão", diz.

Na Agabê, onde ficou 18 anos e 8 meses, foi gerente de TI, controller e CFO. Em março de 2025, assumiu o cargo atual na Pinus Brasil, em Buri (SP), com reporte aos sócios e ao conselho.

‘Acho que eu estou com um desafio aqui’, diz

Ao longo do caminho, as áreas sob sua gestão se multiplicaram. À controladoria somaram-se financeiro, fiscal, comércio exterior e logística. Quando recursos humanos entrou na lista, ele percebeu que o desafio era de outra natureza.

"Eu falei: opa, TI, financeiro, recursos humanos, acho que eu estou com um desafio aqui", lembra.

Por recomendação de um amigo da área educacional, matriculou-se no MBA Executivo da Saint Paul. A escolha seguia um hábito antigo de unir o desafio do trabalho ao estudo. "Sempre estudando e sempre em programas para tentar agregar mais valor ao meu trabalho", afirma.

Que tipo de líder você é

Tonidandel não lembra o nome do módulo que mais o marcou, mas lembra o que aprendeu nele: ferramentas para se reconhecer como líder e para entender quais são os drivers de cada pessoa.

"Ele fazia você se identificar que tipo de líder você era, e isso me ajudou muito a entender quais pontos eu podia melhorar, quais eram os pontos em que eu já tinha um certo destaque, mas principalmente quais são os pontos que eu deixo a desejar" Eduardo Tonidandel, CFO da Pinus Brasil

O exercício, segundo ele, também serviu para a relação com sócios e clientes. Ajudou a entender como se posicionar de maneira adequada diante de cada stakeholder.

Quando ninguém achou a solução

Perguntado sobre as habilidades que um líder precisa ter, ele responde olhando para si mesmo: escuta ativa e inteligência emocional.

"Geralmente a gente não busca o líder para falar 'deu tudo certo'. Um líder é buscado quando ninguém achou a solução. Seja de cima, seja de baixo, sejam os seus pares", afirma.

Como o tempo é escasso e os problemas costumam chegar com pressa, diz, é preciso ouvir bem o caso, absorvê-lo rápido e decidir "sem muita emoção".

Um cardápio de ferramentas

Para Tonidandel, cada etapa da carreira somou repertório. Ele cita implantações de sistemas, processos de incorporação e fusão, a pandemia de covid-19 e a instabilidade trazida pelas guerras.

"Um gestor precisa ter um cardápio de ferramentas e de soluções bem completo", diz. Na avaliação dele, os desafios estão cada vez mais dinâmicos e complexos e exigem conhecer coisas diferentes.

O network formado na Saint Paul segue em uso. "Até hoje eu utilizo para o meu dia a dia. Se troca uma figurinha, se troca experiências profissionais, ou necessidade de um terceiro", conta. Hoje, ele também atua como mentor no Programa de Mentoria EXAME | Saint Paul.

Ele não foi ao MBA atrás de um cargo. A promoção, na leitura dele, veio do mesmo princípio que guiou a trajetória inteira.

"Sempre foi tentar unir a necessidade da companhia com a minha posição profissional, equalizando o estudo com experiência profissional e entregando o resultado", diz. "Isso fez com que, naturalmente, eu conseguisse evoluir”, complementa.

Na trajetória dele, afiar a faca acabou sendo o próximo passo.

O autoconhecimento como líder que Tonidandel levou da sala de aula está na base do MBA Executivo em Liderança e Gestão da Saint Paul, que trabalha as habilidades interpessoais de líderes, com módulos como Liderança estratégica e Carreira e desenvolvimento de soft skills. Conheça o programa