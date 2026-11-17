A câmera desliga, a reunião acaba e a mensagem já está pronta no grupo dos colegas: “vocês viram o que ele falou?”. Desabafar parece o jeito mais natural de esvaziar a raiva. A ciência discorda.

Pesquisadores da Universidade Estadual de Ohio, nos Estados Unidos, analisaram 154 estudos sobre raiva, com 10.189 participantes de idades, culturas e origens diferentes.

A conclusão, publicada em 2024 na revista Clinical Psychology Review, é que desabafar não reduz a raiva. O que funciona é baixar a agitação do corpo.

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A panela de pressão que não existe

A ideia de que é preciso “pôr para fora” tem nome antigo: teoria da catarse. A raiva seria como vapor numa panela de pressão, e soltar um pouco evitaria a explosão. A imagem é boa. O problema é que os dados não confirmam.

“Desabafar pode até parecer uma boa ideia, mas não há um pingo de evidência científica que sustente a teoria da catarse”, diz Brad Bushman, professor de comunicação da Universidade Estadual de Ohio e autor sênior do estudo.

A primeira autora, Sophie Kjærvik, conta que a pesquisa nasceu em parte da moda das salas de quebrar objetos, onde as pessoas pagam para destruir pratos e eletrônicos e aliviar a raiva.

Para entender o que de fato acalma, a equipe partiu de uma teoria da psicologia segundo a qual toda emoção tem duas partes: o que acontece no corpo e o significado que a mente dá a isso. Revisões anteriores já tinham mostrado que mexer no significado, com terapia cognitivo-comportamental, funciona. Faltava olhar para o corpo.

Correr depois da briga pode piorar

A revisão comparou atividades que aceleram o corpo, como correr, pedalar, nadar e bater num saco de pancada, com outras que desaceleram.

As que aceleram não reduziram a raiva no conjunto, e algumas pioraram. A corrida foi a mais associada a aumento da raiva. A exceção foram as aulas de educação física e os esportes com bola, que tiveram efeito calmante. Os pesquisadores levantam a hipótese de que o componente de brincadeira ajude a trazer emoções positivas.

Isso não transforma exercício em vilão. Segundo Bushman, atividades que aceleram o coração podem fazer bem à saúde, só não são o melhor caminho para desfazer a raiva no momento.

O que funciona, de verdade

As técnicas que baixaram a raiva de forma consistente foram respiração profunda e diafragmática, relaxamento muscular progressivo, mindfulness, meditação, yoga em ritmo lento e simplesmente fazer uma pausa.

Funcionaram no laboratório e na vida real, em grupo ou individualmente, com orientação presencial ou por aplicativo. Para Kjærvik, a vantagem é que quase todas são gratuitas e acessíveis: um aplicativo no celular ou um vídeo na internet bastam para começar.

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Da reunião ruim ao e-mail que você não mandou

No trabalho, a lição é prática. O momento mais perigoso da raiva costuma ser o primeiro: a resposta atravessada no chat, o e-mail escrito em letras maiúsculas, a reunião que vira discussão.

Algumas respirações lentas antes de responder, levantar da cadeira por cinco minutos ou deixar a mensagem no rascunho até depois do almoço são versões de escritório do que a revisão mostrou funcionar. O desabafo no grupo pode esperar, e talvez nem seja mais necessário.

Calma não significa engolir a irritação. Com o corpo menos agitado, fica mais fácil entender o que provocou a raiva e decidir se vale uma conversa franca com quem a causou.

Perceber a raiva chegando, segurar a reação no calor do momento e escolher a hora de tratar o conflito são habilidades de autogestão, um dos pilares da inteligência emocional.

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A raiva chega rápido. A resposta pode esperar três respirações.

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