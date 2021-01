Natura e Avon abrem mais de 190 vagas para jovens em vulnerabilidade

A Avon e a Natura, duas gigantes do mercado de beleza que fazem parte do mesmo grupo, está com um processo seletivo aberto para seu programa de Jovem Aprendiz, com foco em pessoas em vulnerabilidade social. O processo será 100% digital e feito pela plataforma Taqe.

A seleção usará inteligência de dados, testes de fit cultural e gameficação para contratar os jovens. Os jovens finalistas que não forem contratados terão a possibilidade de participar de um programa de mentoria com colaboradores das empresas.

O grupo Natura & Co espera que mais de 50% dos contratados sejam pessoas que se autodeclaram negras e residam em comunidades entorno das unidades das empresas, nas cidades de São Paulo, Cabreúva, Fortaleza, Salvador, Cajamar, Benevides e Itupeva.

Inscrições: até 15 de fevereiro, no site