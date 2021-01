Heineken tem mais de 80 vagas de emprego; veja como concorrer

Apesar do desemprego em alta e da crise econômica causada pela pandemia, o Grupo Heineken está com 81 vagas abertas em todo o Brasil, principalmente para as áreas Supply Chain e comercial. Há oportunidades para as cidades como Jacareí (SP), São José dos Campos (SP), Itu (SP), Florinápolis (SC) e Recife (PE).

Nesta quinta-feira, o grupo divulgou que adotará o home office definitivo para todos os funcionários corporativos da empresa, que estão sediados na capital de São Paulo e na cidade de Itu.

Os funcionários administrativos das fábricas e centros de distribuição também terão direito ao home office, mas com limite de até duas vezes por semana.

Entre os diferenciais da empresa, está um programa de acompanhamento da saúde mental dos 13 mil funcionários, assunto que ganhou força no ano de 2020 com a pandemia da covid-19. No Brasil, o grupo Heineken produz a famosa cerveja de origem holandesa, mas também a Sol, Kaiser, Bavaria, Xingu e Amstel. Baden Baden e Eisenbahn também está na lista.

Para se candidatar a alguma das vagas oferecidas pela empresa, é necessário criar um perfil no site de carreiras da Heineken. Alguns exemplos de vagas abertas no momento são vendedor, auxiliar de veículos e analista de logística.

Inscrições: veja as vagas abertas neste link.