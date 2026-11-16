Aos 54 anos, ele pediu demissão sem ter outro emprego. Em um mês, tinha três ofertas

O americano Dave Posey passou 30 anos em manufatura, distribuição e vendas por canais. Em maio, aos 54 anos, pediu demissão por princípio, sem outro emprego e sem perspectiva de conseguir um. Era a primeira vez que isso acontecia na carreira dele. Em junho, depois de receber três ofertas em um mês, aceitou o cargo de gerente geral e vice-presidente da divisão de inteligência espacial da Sanborn.

Posey, que acaba de completar 55 anos e mora em Parker, no Colorado, contou a história à jornalista Robin Madell, do Business Insider.

Segundo ele, o que fez diferença foram quatro estratégias aprendidas com uma consultora de carreira, contratada dois meses antes de sair, quando ainda estava empregado e nem procurava vaga. Com o trabalho feito por ela, foi um recrutador que o procurou.

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Por que 30 anos de experiência não bastaram

Ninguém o forçou a sair. Posey diz que via para onde a empresa caminhava, e não era para onde ele queria ir.

O mercado que encontrou foi duro. Segundo ele, ninguém se importou com as três décadas no setor. As empresas queriam saber como o candidato resolveria o problema delas naquele momento, e não o que tinha resolvido em 2014. Em cada processo, era preciso provar o próprio valor do zero, logo na primeira hora de entrevista.

“O seu currículo garante uma conversa e, depois disso, vira peso morto”, diz Posey.

1. Apresente-se nos termos de quem contrata

Antes da consultoria, Posey sabia listar tudo o que tinha feito, mas não conseguia dizer em uma linha o que tinha a oferecer. A consultora o fez responder a essa pergunta do ponto de vista do empregador: menos “quem eu fui” e mais “quem eu sou e o que posso fazer pela sua empresa”.

A mudança apareceu primeiro no LinkedIn. Até então, ele publicava quase só provas de credibilidade: o que construiu, as metas que bateu, a trajetória. Para Posey, é o caminho mais seguro e o que menos gera resposta, porque repete o currículo com outra roupa.

Com a consultora, passou a escrever sobre como pensa. Os posts seguiam uma sequência: um problema que o leitor provavelmente tem, a leitura dele sobre esse problema, as evidências e o que aquilo significa para quem lê. Foram três sessões por semana para chegar a esse formato.

2. Volte a ser visto

Durante a carreira, Posey nunca tinha precisado fazer entrevista ou preencher um currículo. A próxima oportunidade sempre aparecia. Segundo ele, quem fica confortável perde a rede de contatos, para de publicar, deixa de se expor e, de repente, desaparece. Foi o que aconteceu com ele.

Muita gente nessa fase, observa, faz o mesmo: coloca o aviso de disponível no LinkedIn, conversa com algumas pessoas e procura alguns recrutadores. Sem uma rede ampla, ninguém é de fato visto. A diferença, no caso dele, foi voltar a ser.

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3. Encontre o padrão por trás das conquistas

Posey revisou o que tinha feito em todos os empregos e procurou o que se repetia. A pergunta era qual conjunto de experiências descrevia quem ele é e como isso ajudaria o empregador que ele queria conquistar.

O padrão estava em diagnosticar sistemas de vendas, encontrar onde havia perdas e corrigi-las até as vendas voltarem a crescer. A partir daí, ele parou de dizer “eu fiz isso” e passou a dizer “isso é o que eu faço”.

Na prática, a frase “trabalhei três anos na última empresa e aumentei as vendas em 25%” virou “sei diagnosticar sistemas de CRM e estancar perdas de margem”. O currículo continuou lá, como prova de que ele já tinha feito aquilo.

4. Repita até saber de cor

Com o padrão definido, Posey repetiu o discurso até dominá-lo. Gravou frases sobre os US$ 10 milhões em perdas que ajudou a recuperar e sobre compressão de margem e ouvia as gravações no banho, dirigindo à noite e antes de dormir.

Assim, conseguia dizer a mesma frase em qualquer situação: numa conversa com a rede de contatos, num café ou numa entrevista. Segundo ele, isso acelerou a passagem do primeiro contato para a etapa seguinte, porque estava claro o que ele era e o que fazia.

A mesma linguagem foi para o LinkedIn, o currículo e a carta de apresentação. Em vez de mais um líder de vendas genérico, ele passou a se apresentar como alguém que resolve um conjunto específico de problemas. Os 30 anos de prova continuaram ali, mas a serviço da marca.

A confiança que o mercado tira

Para Posey, profissionais com carreiras longas acham que deveriam se sentir seguros, e o mercado atual derruba essa confiança. Muitos não têm quem os ajude a recuperá-la e a lembrar o que têm de único. Ele diz que agora gostaria de ajudar outras pessoas a passar por isso.

O raciocínio vale para qualquer idade. Quem está no primeiro emprego também precisa explicar, em poucas palavras, que problema sabe resolver.

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O currículo conta o que você fez. A entrevista quer saber o que você vai fazer.