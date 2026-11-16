Aos 54 anos, ele pediu demissão sem ter outro emprego. Em um mês, tinha três ofertas

Redatora de Carreira e Negócios
Publicado em 16 de novembro de 2026 às 15h48.
O americano Dave Posey passou 30 anos em manufatura, distribuição e vendas por canais. Em maio, aos 54 anos, pediu demissão por princípio, sem outro emprego e sem perspectiva de conseguir um. Era a primeira vez que isso acontecia na carreira dele. Em junho, depois de receber três ofertas em um mês, aceitou o cargo de gerente geral e vice-presidente da divisão de inteligência espacial da Sanborn.
Posey, que acaba de completar 55 anos e mora em Parker, no Colorado, contou a história à jornalista Robin Madell, do Business Insider.
Segundo ele, o que fez diferença foram quatro estratégias aprendidas com uma consultora de carreira, contratada dois meses antes de sair, quando ainda estava empregado e nem procurava vaga. Com o trabalho feito por ela, foi um recrutador que o procurou.
Saiba como se destacar em cada etapa de uma seleção. Comece agora o curso gratuito
Ninguém o forçou a sair. Posey diz que via para onde a empresa caminhava, e não era para onde ele queria ir.
O mercado que encontrou foi duro. Segundo ele, ninguém se importou com as três décadas no setor. As empresas queriam saber como o candidato resolveria o problema delas naquele momento, e não o que tinha resolvido em 2014. Em cada processo, era preciso provar o próprio valor do zero, logo na primeira hora de entrevista.
“O seu currículo garante uma conversa e, depois disso, vira peso morto”, diz Posey.
Antes da consultoria, Posey sabia listar tudo o que tinha feito, mas não conseguia dizer em uma linha o que tinha a oferecer. A consultora o fez responder a essa pergunta do ponto de vista do empregador: menos “quem eu fui” e mais “quem eu sou e o que posso fazer pela sua empresa”.
A mudança apareceu primeiro no LinkedIn. Até então, ele publicava quase só provas de credibilidade: o que construiu, as metas que bateu, a trajetória. Para Posey, é o caminho mais seguro e o que menos gera resposta, porque repete o currículo com outra roupa.
Com a consultora, passou a escrever sobre como pensa. Os posts seguiam uma sequência: um problema que o leitor provavelmente tem, a leitura dele sobre esse problema, as evidências e o que aquilo significa para quem lê. Foram três sessões por semana para chegar a esse formato.
Durante a carreira, Posey nunca tinha precisado fazer entrevista ou preencher um currículo. A próxima oportunidade sempre aparecia. Segundo ele, quem fica confortável perde a rede de contatos, para de publicar, deixa de se expor e, de repente, desaparece. Foi o que aconteceu com ele.
Muita gente nessa fase, observa, faz o mesmo: coloca o aviso de disponível no LinkedIn, conversa com algumas pessoas e procura alguns recrutadores. Sem uma rede ampla, ninguém é de fato visto. A diferença, no caso dele, foi voltar a ser.
Aprenda a usar o LinkedIn e o networking a seu favor. Garanta sua inscrição gratuita
Posey revisou o que tinha feito em todos os empregos e procurou o que se repetia. A pergunta era qual conjunto de experiências descrevia quem ele é e como isso ajudaria o empregador que ele queria conquistar.
O padrão estava em diagnosticar sistemas de vendas, encontrar onde havia perdas e corrigi-las até as vendas voltarem a crescer. A partir daí, ele parou de dizer “eu fiz isso” e passou a dizer “isso é o que eu faço”.
Na prática, a frase “trabalhei três anos na última empresa e aumentei as vendas em 25%” virou “sei diagnosticar sistemas de CRM e estancar perdas de margem”. O currículo continuou lá, como prova de que ele já tinha feito aquilo.
Com o padrão definido, Posey repetiu o discurso até dominá-lo. Gravou frases sobre os US$ 10 milhões em perdas que ajudou a recuperar e sobre compressão de margem e ouvia as gravações no banho, dirigindo à noite e antes de dormir.
Assim, conseguia dizer a mesma frase em qualquer situação: numa conversa com a rede de contatos, num café ou numa entrevista. Segundo ele, isso acelerou a passagem do primeiro contato para a etapa seguinte, porque estava claro o que ele era e o que fazia.
A mesma linguagem foi para o LinkedIn, o currículo e a carta de apresentação. Em vez de mais um líder de vendas genérico, ele passou a se apresentar como alguém que resolve um conjunto específico de problemas. Os 30 anos de prova continuaram ali, mas a serviço da marca.
Para Posey, profissionais com carreiras longas acham que deveriam se sentir seguros, e o mercado atual derruba essa confiança. Muitos não têm quem os ajude a recuperá-la e a lembrar o que têm de único. Ele diz que agora gostaria de ajudar outras pessoas a passar por isso.
O raciocínio vale para qualquer idade. Quem está no primeiro emprego também precisa explicar, em poucas palavras, que problema sabe resolver.
O Processo Seletivo Na Prática é um curso online e gratuito, dividido em oito módulos, que acompanha o candidato da leitura da vaga até a entrevista final. As aulas tratam de currículo, otimização do perfil no LinkedIn, método STAR e treino de entrevista, inclusive com inteligência artificial.
O currículo conta o que você fez. A entrevista quer saber o que você vai fazer.