Estágio e trainee: Andrade Gutierrez, Gerdau e mais empresas com vagas

Quer reforçar as experiências no seu currículo para conseguir seu primeiro emprego? Cursos livres e online são uma ótima opção para isso.

A SumUp e a Generation selecionarão 40 pessoas para cursar, por três meses, um programa de capacitação gratuito de tecnologia, uma das área que mais contratam no momento. É possível se inscrever até o dia 18 de outubro.

E a segunda edição da Expo CIEE Virtual também está com inscrições abertas. A feira será realizada entre 8 e 12 de novembro das 8h às 20h. Serão mais de 100 palestras com emissão de certificado, contato com empresas e expositores e vagas de estágio e aprendizagem. Faça sua inscrição pelo site.

E falando em aprendiz: o Mercado Livre fez uma parceria com o CIEE para criar 154 vagas de jovem aprendiz. As oportunidades são direcionadas para cursos de formação em logística e administração.

Para se increver, é necessários que os candidatos sejam estudantes entre 18 a 22 anos, cursando ensino médio ou com ensino médio completo. As inscrições são por localidade e devem ser feitas até o dia 12 de outubro, confira:

Para quem está na graduação ou é recém-graduação, diversas empresas têm programas abertos. Confira abaixo mais empresas que abriram programas de estágio e trainee.

Outubro

DÜRR – estágio

São seis vagas abertas, para os cursos Engenharia Mecânica, Elétrica, de Produção, Administração, Ciências Contábeis e Tecnólogos correlatos. É necessário que faltem dois anos para a conclusão do curso e, para a vaga de Processos, que os candidatos tenham inglês técnico intermediário.

Salário: não informado

Inscrições: até o dia 11 de outubro pelo site

Grupo Ultra – estágio

As oportunidades do programa de estágio são para candidatos do penúltimo e último ano, que irão se graduar em Administração, Economia, Tecnologia da Informação, Engenharia, Contabilidade, Ciências Atuariais, Relações Internacionais, ou cursos relacionados. Os conhecimentos do pacote Office e inglês intermediário são requisitos não eliminatórios do processo. As vagas estão disponíveis para estudantes que residam em São Paulo e na região de Campinas.

Salário: bolsa-auxílio, home office, gympass, horário flexível, seguro de vida

Inscrições: até dia 12 de outubro pelo site da Cia de Estágios

Zendesk – estágio

A empresa está em busca de 11 jovens talentos para fazer parte do Programa de Estágio Zendesk 2021. Para participar, o estudante precisa ter previsão de conclusão do curso a partir de dezembro de 2023, nível de inglês a partir do intermediário e disponibilidade para estagiar em São Paulo, capital.

Salário: até 2 mil reais

Inscrições: até 13 de outubro pelo site da Cia de Estágios

Gerdau – trainees e trainees experts

O programa G.Future terá o importante papel de acelerar e aumentar a representatividade de pessoas negras, LGBTI+, mulheres e de PCDs (pessoas com diversidade funcional) em posições estratégicas. São mais de 200 oportunidades abertas, nos dois perfis do programa:

Trainee: profissionais recém-formados entre Dez/18 a Jun/21, ou com previsão de conclusão até dez/21

Trainee Experts: profissionais formados com experiência na área escolhida com formação entre Dez/16 e Dez/18, ou seja, de 3 a 5 anos após a conclusão da graduação.

Salário: não informado

Inscrições: até dia 13 de outubro pelo site

Invillia – estágio

A Invillia, multinacional brasileira que desenvolve produtos e serviços digitais para game-changers globais, abre inscrições para um programa que dá a oportunidade para que estagiárias saiam de estagiários a efetivados em seis meses. O processo é totalmente online, para que estudantes de qualquer cidade do país possam participar.

Todos os universitários que estejam cursando até o penúltimo período dos cursos de engenharia da computação, sistemas de informação, análise e desenvolvimento de sistemas ou de áreas correlatas à tecnologia da informação, como mecatrônica, podem participar.

Inscrições: última turma de 2021 com inscrições abertas até o dia 13 de outubro neste site

Motorola – estágio

Com vagas voltadas para os escritórios de São Paulo e de Jaguariúna, interior do Estado, as áreas disponíveis são para os times de pesquisa e desenvolvimento, serviços, supply chain, TI, finanças, jurídico, marketing, vendas e produtos.

Entre os pré-requisitos, é necessário ter nível intermediário de inglês e estar cursando em 2022 o penúltimo ou último ano da faculdade.

Salário: não informado

Inscrições: até o dia 15 de outubro enviando o currículo para o e-mail estagiomoto@motorola.com

Suzano – estágio

A Suzano, empresa que produz bioprodutos a partir do cultivo de eucalipto, prorrogou as inscrições para o Programa de Estágio 2022. Conhecido como “Raízes do Futuro”, o programa será voltado para estudantes de Ensino Superior com graduação prevista entre dezembro de 2022 e dezembro de 2023.

Ao todo, serão mais de 200 vagas para atuar nas áreas Florestal, Industrial e Corporativa da companhia, nas cidades de Campinas, São Paulo, Jacareí, Itapetininga, Limeira, Suzano e Santos, todas no estado de São Paulo; Aparecida do Taboado, Três Lagoas e Ribas do Rio Pardo, no Mato Grosso do Sul; Aracruz e Cachoeiro de Itapemirim, ambas no Espírito Santo; Açailândia e Imperatriz, no Maranhão; Belém, no Pará; Maracanaú, no Ceará; e Mucuri, na Bahia.

Salário: não informado

Inscrições: até 15 de outubro pelo site.

Tigre – estágio

O Grupo Tigre, multinacional brasileira líder em soluções para construção civil e cuidado com a água, acaba de lançar o programa de estágio Jovens Feras Tigre.

O programa oferece interface com diferentes áreas de negócios, mentores para auxiliar nos desafios, contato com a liderança, ambiente acolhedor que promove as relações interpessoais e desenvolvimento pessoal e profissional.

Inscrições: até 15 de outubro pelo site

Reckitt – estágio

Para participar, é necessário que o candidato esteja matriculado em um curso de ensino superior bacharelado, licenciatura ou tecnólogo correlacionado com as áreas disponíveis e tenha formação prevista entre julho de 2023 e dezembro de 2024.

No programa de estágio Grupo Reckitt 2022 serão ofertadas 17 vagas para São Paulo em sete áreas diferentes da empresa. São elas: Marketing, Finanças, Regulatórios, Manufatura, Trade Marketing, Qualidade e Recursos Humanos. O conhecimento da língua inglesa não é obrigatório, mas desejável. Não há limitações de elegibilidade e é preciso ter disponibilidade para estagiar 30 horas semanais, de segunda a sexta-feira.

As inscrições para o segundo ciclo do Programa de Estágio 2021 do Grupo Reckitt iniciaram em 16 de setembro e vão até o dia 15 de outubro. Nos meses de outubro e novembro ocorrem as dinâmicas com o RH e gestores da empresa. A contratação está prevista para janeiro de 2022.

Inscrições: até 15 de outubro pelo site.

Zé Delivery – estágio

O Zé Delivery, aplicativo de entrega de bebidas, abre as inscrições nesta segunda-feira, 13, para a segunda edição do seu programa de estágio, o ZÉstagio. O programa é focado na contratação de estudantes negros para preencher cerca de 30 vagas nas áreas de Tecnologia, Marketing, Dados, Produtos, Pessoas, Operações, Financeiro, entre outras.

Para se inscrever, é necessário ter mais de 18 anos e se autodeclarar como uma pessoa preta ou parda. O programa não pede por inglês; os candidatos só precisam ter formação prevista entre dezembro de 2022 e 2023 em qualquer curso de graduação, técnico ou tecnológico.

O trabalho será no modelo flexível, mas os estudantes também precisam ter mobilidade para trabalhar em São Paulo após a pandemia.

Inscrições: até o dia 15 de outubro pelo site.

Populos – estágio

O programa de estágios, exclusivo para mulheres, vai selecionar 10 estudantes. Serão consideradas candidatas a partir de 18 anos, regularmente matriculadas no ensino superior (Bacharelado ou Tecnologia), em áreas relacionadas à Tecnologia da Informação, com disponibilidade para estagiar seis horas por dia de forma presencial. Os principais critérios de avaliação serão o nível de envolvimento das candidatas com Tecnologia da Informação, iniciativa, vontade de aprender, sinergia com os valores corporativos da Populos e aderência ao compliance da empresa.

Salário: bolsa-auxílio, padrão em programas de estágio, o Geração Tech for Gilrls oferece outros benefícios, que incluem vale-refeição, assistência médica e odontológica, bolsa de estudo complementar de até 50% do valor da mensalidade escolar, cartão aniversário e notebook free a partir do primeiro ano de estágio

Inscrições: até 15 de outubro pelo site

CNH – estágio

São 50 vagas para áreas de atuação: Administrativo, Controladoria, Engenharias, Jurídico, Manutenção, Projetos e Segurança. Para participar, basta estar cursando graduação superior ou tecnólogo, ter o conhecimento de uma língua estrangeira e ter disponibilidade para estagiar em Contagem-MG, Curitiba-PR, Nova Lima-MG, Piracicaba-SP, Sete Lagoas-MG e Sorocaba-SP.

Salário: compatível com o mercado

Inscrições: até 16 de outubro pelo site da Cia de Estágios

Magazine Luiza – trainee

O Magalu abre pelo segundo ano seu programa de trainee com foco na contratação de profissionais negros e negras. Para participar, é necessário ter formação entre 2019 e dezembro de 2021.

Salário: R$ 6.800 e benefícios

Inscrições: até 17 de outubro pelo site da 99jobs

Samsung – estágio

A Samsung está com vagas abertas para as áreas de Administração de Vendas, Finanças, Inteligência de Negócio, Inovação de Processos, Marketing, Produto, Recursos Humanos, Supply Chain e Vendas.

As vagas são para atuação no escritório de Marketing e Vendas da empresa, em São Paulo, possibilitando o desenvolvimento e a capacitação profissional dos participantes em um ambiente dinâmico, inovador e multicultural. O programa tem duração de 24 meses com modelo de trabalho híbrido.

Podem participar os candidatos que residirem na cidade de São Paulo e estiverem cursando Administração, Comunicação Social, Contabilidade, Direito, Economia, Engenharia (todas), Marketing, Publicidade e Propaganda, Relações Internacionais e cursos correlatos, com conclusão prevista para dezembro de 2023. Os requisitos também incluem inglês avançado e disponibilidade de seis horas por dia.

Inscrições: até 19 de outubro por este link

Azul – trainee

Serão cerca de 15 vagas para candidatos com formação em qualquer área. É necessário ter se graduado entre julho de 2018 e dezembro de 2021. O início do programa está previsto para janeiro de 2022.

Salário: Além do salário, a Azul oferece diversos benefícios como assistência médica e odontológica, seguro de vida, previdência privada, Gympass, programas de qualidade de vida e saúde, passagens nacionais e internacionais

Inscrições: até 19 de outubro pelo site

Centro de Excelência da Votorantim - estágio

Ao todo são cerca de 20 vagas para estudantes dos cursos (bacharel ou tecnólogo) em Ciências Contábeis, Administração, Ciências Econômicas, Gestão Financeira, Gestão de RH, Engenharia de Produção, Engenharia de Controle e Automação, Matemática / Estatística, Tecnologia da Informação, Comunicação, Psicologia ou formações correlatas. As vagas são para atuação em Curitiba, em modelo híbrido (home office e presencial).

Inscrições: até dia 20 de outubro, acesse o site.

Oxiteno – estágio e trainee

O programa de estágio está aberto para estudantes do ensino superior e técnico, nos quais todos os cursos são elegíveis, contanto que esteja cursando o penúltimo ano. Já para as vagas de trainee, os pré-requisitos são: máximo de 2 anos após formação, domínio de qualquer língua estrangeira e disponibilidade para viagens e residir na cidade de São Paulo-SP nos 3 primeiros meses do programa.

Salário: compatível com o mercado

Inscrições: até 20 de outubro pelo site da Cia de Estágios

Westrock – estágio

A empresa está buscando 19 estudantes de Engenharias, Administração de Empresas, Jornalismo, Marketing, Publicidade e Propaganda, Economia e Contabilidade, que esteja cursando a partir do 3° ano da graduação e possa estagiar em Campinas/SP, Araçatuba/SP, Pacajus/CE, Blumenau/SC e Três Barras/SC.

Salário: não informado

Inscrições: até 20 de outubro pelo site

Pepsico – Trainee

A PepsiCo está com inscrições abertas para seu programa de Trainee Next Gen, com 12 vagas disponíveis e processo seletivo totalmente online para as áreas de Recursos Humanos, Marketing, Operações, Finanças e Vendas.

O processo é realizado de forma inclusiva de ponta a ponta, sem exigência de inglês e, para grande parte das vagas, também não exige cursos específicos. Ou seja, o candidato tem a liberdade de escolher sua área de aspiração independente de sua área de formação.

O programa Next Gen faz parte de uma série de iniciativas da PepsiCo que buscam acelerar uma jornada para aumentar a diversidade dentro e fora da empresa.

No último ciclo do programa, a PepsiCo contratou 21% de pessoas negras e 57% de mulheres. Nesse ciclo, o Next Gen gostaria de contratar, idealmente, ao menos 80% de pessoas negras e 50% de mulheres, seguindo os objetivos e compromisso da companhia com a diversidade, equidade e inclusão.

Para se inscrever é necessário ter graduação concluída em curso superior há no máximo dois anos, ou seja, entre dezembro de 2019 a dezembro de 2021. Os cursos tecnólogos também são aceitos.

Inscrições: até o dia 20 de outubro via chatbot com vídeos e interações divertidas sobre a PepsiCo por meio do site da 99jobs.

Nitro – trainee

O Grupo Nitro, fabricante de especialidades químicas e insumos para o agronegócio, está com inscrições abertas para seu programa de trainee de 2022. Podem participar estudantes de todos os cursos de graduação formandos em 2021 ou formados a partir de dezembro de 2019, com inglês avançado e disponibilidade para viagens. As vagas são para atuar em diferentes áreas da empresa, na unidade localizada em São Paulo.

A inscrição e as etapas de avaliação, após a seleção dos currículos que atendam os pré-requisitos, serão feitas online. São cinco fases até a divulgação dos aprovados.

Inscrição: até 21 de outubro e podem ser feitas no site.

Burger King – trainee

A BK Brasil iniciou a seleção para o Programa de Trainee 2022. O programa, intitulado "Uma carreira de sucesso para você devorar", é para profissionais que desejam construir um plano de carreira dentro da companhia no Brasil.

Os candidatos precisam ter um olhar voltado para inovações tecnológicas, além de graduação ou pós-graduação em qualquer curso concluída entre dezembro de 2019 e dezembro de 2021, domínio do Pacote Office e disponibilidade para mudança.

Desde o programa de 2020, a companhia promove o processo de escolha de candidatos às cegas. A ideia, segundo a companhia, é priorizar habilidades técnicas e comportamentais de cada um. Neste ano, os participantes também irão passar por um modelo de seleção criativo, onde desenvolverão projetos de impacto para a sociedade e para a companhia ao longo da seleção, que ocorrerá totalmente de forma online.

Inscrições: até 21 de outubro no site.

Boehringer Ingelheim – estágio

Para participar, basta estar cursando Administração, Bioquímica, Direito, Economia, Engenharias, Farmácia ou Marketing e ter disponibilidade para estagiar em São Paulo/SP, Itapecerica da Serra/SP ou Paulínia/SP.

Salário: compatível com o mercado, benefícios como Vale-Refeição ou Refeitório, Vale-Alimentação, Estacionamento, Vale-Transporte ou Fretado, Convênio Médico e Odontológico, Seguro de Vida, Horário Flexível, No Dress Code, Gympass e muito mais.

Inscrições: até 22 de outubro pelo site da Cia de Estágios

DSM – estágio

Com o intuito capacitar e aprimorar profissionalmente 30 estagiários, o programa conta com dois anos de duração. Para participar, o aluno deve ter Pacote Office intermediário e estar cursando Administração de Empresas, Biologia, Ciências dos Alimentos, Ciências da Computação, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Comércio Exterior, Direito, Economia, Engenharias, Farmácia, Matemática, Psicologia, Química, Relações Internacionais, Marketing ou Publicidade e Propaganda, Zootecnia entre outros.

Salário: até R$1.935, com benefícios como curso de inglês e espanhol, vale-alimentação, vale-refeição ou refeitório, auxílio-transporte ou fretado, assistência médica e odontológica, seguro de vida, birthday off, Gympass e desconto com parceiros

Inscrições: até 22 de outubro pelo site da Cia da Estágios

InterCement – Trainee

As vagas são destinadas para jovens que possuem graduação em Engenharia Mecânica, Elétrica, Química e/ou Produção, com conclusão do curso entre dezembro de 2017 a janeiro de 2022. O processo é realizado em parceria com a Eureca, consultoria que conecta jovens talentos com o mercado de trabalho. Serão oferecidas 09 vagas divididas entre os municípios de Ijaci (MG), Campo Formoso (BA), Cezarina (GO), Bodoquena (MS), Candiota (RS), Cajati (SP) e Apiaí (SP). Os municípios de atuação serão Ijaci (MG), Campo Formoso (BA), Cezarina (GO), Bodoquena (MS), Candiota (RS), Cajati (SP) e Apiaí (SP).

Inscrições: os candidatos poderão se inscrever no site até 22 de outubro.

Votorantim Cimentos – trainee

A Votorantim Cimentos, empresa de materiais de construção e soluções sustentáveis,está com seleção aberta para seu programa de trainee 2022. O processo é 100% virtual e oferece oito vagas nas áreas de vendas, marketing, planejamento estratégico, controladoria, gente (RH), logística, Viter (insumos agrícolas) e Verdera (gestão de resíduos e coprocessamento).

Para se inscrever no Programa de Trainee 2022 da Votorantim Cimentos é necessário ter, no máximo, três anos de formação, mobilidade nacional e – por se tratar de oportunidades específicas - graduação em algum dos cursos indicados para a vaga escolhida. O processo não delimita universidade, região de procedência ou idade das candidatas e candidatos.

O Programa de Trainee 2022 da Votorantim Cimentos tem duração de 16 meses, com início em janeiro de 2022.

Inscrições: até 25 de outubro no site.

Unilever – estágio

A Unilever está com inscrições abertas para o programa de estágio 2022, que tem, segundo a empresa, mais uma vez com foco em inclusão. Neste ano, os candidatos passarão por uma análise comportamental e por entrevistas individuais com os recrutadores e com os gestores. O início do programa será em fevereiro de 2022 e o único pré-requisito para a inscrição no Programa de Estágio da Unilever é que os estudantes estejam cursando o penúltimo ou último ano da graduação (formação prevista para dezembro de 2022 ou dezembro de 2023).

Inscrições: até 25 de outubro pelo site.

BOA VISTA – estágio

O programa tem 54 vagas e é 100% remoto, permitindo que estudantes de qualquer lugar se inscrevam. Para participar, o estudante deve estar cursando Ciências da computação, Análise e desenvolvimento de sistemas, Tecnologia da informação, Tecnólogo em redes, Tecnólogo em segurança da informação, Engenharias (preferência por engenharia de produção), Ciências de dados, Estatística, Matemática, Física, Economia, Administração, Psicologia, Recursos Humanos, Direito, entre outros.

Salário: compatível com o mercado, com benefícios como Horário Flexível, Vale-Alimentação e Vale-Refeição, Day off de aniversário, Auxílio Internet, Plano de Saúde e Odontológico, Convênio Farmácia, Gympass, Convênio SESC e Boas-vindas home office (R$ 1.500,00 para montagem do escritório)

Inscrições: até 27 de outubro pelo site da Cia de Estágios

Belgo Bekaert – estágio

Podem se inscrever alunos de Engenharia Industrial, Civil, Mecânica, Elétrica, Eletrônica, Controle e Automação, Produção, Materiais, Metalúrgica e Mecatrônica, a partir do 5º período, e que tenham disponibilidade para estagiar durante 2 anos. Há vagas para as cidades de Feira de Santana (BA), Sumaré (SP), Osasco (SP), Itaúna (MG), Vespasiano (MG) e Contagem (MG).

Salário: bolsa auxílio, vale transporte, seguro de vida, refeição nas unidades e Programa de Desenvolvimento, com a mentoria de profissionais de referência no mercado

Inscrições: até 31 de outubro pelo site

Novembro

Andrade Gutierrez – trainee

Para participar, o candidato deve ter se formado entre julho 2017 e julho 2021 em uma dessas áreas: Engenharia Civil, Engenharia de Minas, Engenharia Elétrica, Engenharia de Energia, Engenharia Mecânica, Engenharia Química ou Engenharia de Produção. Também é necessário conhecimentos avançados em inglês e disponibilidade para atuar em qualquer região do Brasil.

Salário: R$ 8.328 e benefícios como vale refeição, vale transporte, assistência médica, assistência odontológica, seguro de vida e previdência privada

Inscrições: até 1 de novembro pelo site

Prysmian – Trainee

Estão abertas as inscrições para o programa de trainee internacional do Grupo Prysmian, multinacional de origem italiana que fabrica de energia e telecomunicações. Jovens de todo o mundo têm até novembro para se inscrever no Build the Future, que em 2021 completa onze edições. Podem se inscrever profissionais recém-graduado ou que estão prestes a encerrar a graduação em cursos das áreas relacionadas à Engenharia, Administração e Economia.

Inscrições: até de novembro de 2021 por este este link.

O Boticário – estágio e trainee

O Grupo Boticário está com inscrições abertas para o processo seletivo do programa de estágio e trainee, com 65 novas vagas para trabalhar na empresa. Estudantes e profissionais recém-formados de todo o Brasil podem se inscrever.

O programa tem um processo de seleção 100% virtual e remoto. A proficiência em língua inglesa não é uma exigência e 50% dos selecionados autodeclarados pretos ou pardos.

Para candidatar-se às vagas de estágio, o único pré-requisito é que o participante esteja regularmente matriculado em um curso de ensino superior e cursando os últimos dois anos da graduação (com formatura entre dezembro/2022 e dezembro/2023).

Inscrições: até 3 de novembro no site do programa

PPG – estágio

As vagas são distribuídas entre os estados de São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul, com a data de início do estágio prevista para o mês de janeiro. As oportunidades de estágio são oferecidas nas cidades de Sumaré (SP), Américo Brasiliense (SP), Pinhais (PR) e Gravataí (RS). Todas as oportunidades são elegíveis também para Pessoas com Deficiência.

Salário: não informado

Inscrições: até 03 de novembro pelo site distintos para estudantes do ensino superior e de cursos técnicos

Scania – estágio

São 60 vagas para estudantes de diversos cursos. Para se inscrever no programa, o jovem precisa estar cursando a partir do primeiro semestre do curso superior ou técnico e ter disponibilidade de 20 a 30 horas semanais. Além disso, conhecimento em Pacote Office e nível de inglês também fazem a diferença.

Salário: até R$1820 e benefícios

Inscrições: até o dia 5 de novembro pelo site

Corteva – estágio

São 51 vagas para o Programa de Estágio Corteva Agriscience 2022. O único pré requisito do programa é ter disponibilidade para estagiar em Alphaville/SP; Coxilha/RS; Cuiabá/MT; Formosa/GO; Franco da Rocha/SP; Goiânia/GO; Itumbiara/GO; Mogi Mirim/SP; Passo Fundo/RS; Planaltina/GO; Santa Cruz do Sul/RS e Santa Rosa/RS.

Salário: até R$ 2.657,74 e com benefícios como curso de inglês, auxílio internet, vale-transporte, seguro de vida, programa apoio, benefício-alimentação, Gympass, plano médico e odontológico e benefício-farmácia.

Inscrições: até 6 de novembro pelo site da Cia de Estágios

Machado Meyer – estágio

O escritório procura estudantes para desenvolver com o objetivo que se tornem futuros profissionais da banca, aptos a lidar com todas as esferas do direito de forma humana e engajada, devidamente alinhados com a cultura do escritório. A iniciativa tem como foco alunos desde o ensino médio, em processo de escolha para a futura profissão, até estudantes que estejam cursando o quarto e quinto anos da faculdade de Direito em 2022.

Salário: não informado

Inscrições: até 15 de novembro pelo site

Dezembro

Instituto D'Or e Rede D'Or – estágio

Ao todo, são 124 vagas disponíveis para atuação nos hospitais da Rede D'Or São Luiz no Rio de Janeiro. As provas do processo de seleção, que serão online por meio de uma plataforma tecnológica especializada, estão marcadas para o dia 12 de dezembro.

Salário: não informado

Inscrições: até o dia 8 de dezembro pelo site

Grupo Movile – estágio

O grupo composto por empresas como iFood, Sympla, PlayKids, Afterverse, MovilePay está com inscrições abertas para um programa inédito de estágio com foco no recrutamento de estudantes de MBA nos Estados Unidos.

Não há limite para o número de vagas ou para a nacionalidade dos estudantes. O grupo pede apenas que o candidato esteja cursando um MBA nos Estados Unidos em 2022 e tenha conhecimento avançado ou fluente de português ou espanhol.

Salário: não informado

Inscrições: até o dia 31 de dezembro pelo site

Sem data definida

SoluCX – estágio

A startup tem 7 vagas de estágio nas áreas de Tecnologia, Comercial, Marketing e Operações.

Salário: não informado

Inscrições: pelo site de carreiras

ADP – estágio

A ADP terá 21 vagas e os candidatos selecionados poderão atuar em diferentes áreas da empresa, como tecnologia, RH, jurídico e vendas. Podem candidatar-se estudantes universitários de todos os cursos, que tenham conclusão prevista para o segundo semestre de 2023. Os contratados atuarão em São Paulo (SP) e Porto Alegre (RS).

Salário: bolsa-auxílio, com benefícios com vale-transporte, vale-refeição (alimentação na empresa, quando as atividades presenciais retomarem), assistência médica, seguro de vida o

Inscrições: pelo site

Eurofarma – estágio

A farmacêutica brasileira está com vagas abertas para estagiários, analistas, pesquisadores e farmacotécnicos. Todas elas são para reforçar a área de inovação.

Salário: não informado

Inscrições: pelo site

Neoenergia – estágio

O novo processo terá vagas constantemente e o recrutamento será realizado com foco em cada uma delas. Além de inscrever o currículo nas vagas, os estudantes universitários de diversas áreas podem criar alertas para as áreas desejadas.

O estudante que se inscrever no Programa de Estágio estará disponibilizando o seu currículo para mais de 20 recrutadores espalhados em todo o país e com vagas em diversas áreas.

Salário: além da bolsa auxílio, os benefícios incluem programa de idiomas, programa de desenvolvimento e auxílio para atividade física

Inscrições: o ano todo pelo site

Estagilize – estágio

São 60 vagas em São José do Rio Preto. As oportunidades de estágios são para os cursos de ensino médio, ensino técnico e superior nas áreas de: administração, enfermagem, desenvolvimento de sistemas, web designer, engenharia de produção, engenharia civil, pedagogia, marketing e publicidade.

Salário: não informado

Inscrições: pelo link

B3 – estágio

A bolsa de valores brasileira, a B3, está com inscriçõe abertas para seu programa de estágio 2021. Para se inscrever, é necessário ter vínculo com uma instituição de ensino superior (bacharelado ou tecnólogo em andamento); ter de um a dois anos disponíveis para estagiar e disponibilidade para estagiar 6 horas diárias de segunda a sexta-feira, em horário comercial, de acordo com a demanda da área.

Salário: bolsa-auxílio compatível (com 13º) e benefícios

Inscrições: podem ser feitas neste site

Cummins Brasil – estágio

A Cummins Brasil iniciou no dia 30 as inscrições do Programa de Estágio, com início previsto em fevereiro de 2020. Serão 33 novas vagas abertas para o público universitário. Com o objetivo de promover a diversidade e a inclusão na sua força de trabalho, a empresa vai priorizar a contratação de estudantes do ensino superior que contribuam com a pluralidade e intercâmbio cultural neste processo.

Salário: não informado

Inscrições: podem ser feitas neste site

Basf – estágio

As vagas são para atuar nos segmentos automotivo, agronegócio, químico, tintas Suvinil e na área corporativa. A empresa tem programas para alunos do ensino superior, ensino técnico e focados na área de agronomia e engenharia agrônoma.

Salário: não informado

Inscrições: pelo site da Cia de Talentos

KPMG – trainee

Para se candidatar, é necessário ter graduação de junho de 2019 a dezembro de 2024. O processo também pede por inglês intermediário. São vagas em diversas cidades do Brasil.

Salário: não informado

Inscrições: pelo site da Cia de Talentos

Nestlé – estágio

O programa aceita estudantes de todos os cursos de graduação com formação prevista entre dezembro de 2020 a julho de 2021; é necessário ter inglês a partir do intermediário e ter bons conhecimentos no pacote Office.

Salário: não informado

Inscrições: pelo site da Cia de Talentos

Celere – estágio

A empresa tem vagas em São Paulo para estágio em engenharia de qualidade de software e estágio em levantamento de projetos e orçamentos.

Salário: não informado

Inscrições: pelo LinkedIn

Amazon – estágio

Com ambiente de trabalho dinâmico e estímulo à inovação, a Amazon têm neste momento 13 vagas abertas para diferentes áreas de atuação, em São Paulo, Barueri e Campinas.

Salário: 2.300 reais

Inscrições: pelo site da Cia de Estágios

EY – trainee

São 250 vagas para estudantes universitário e recém-formados (até três anos). Para os cursos de ciências contábeis e de TI, é exigido o nível básico de inglês. O inglês intermediário é pré-requisito para os demais cursos de administração de empresas, ciências atuariais, economia, relações internacionais, comércio exterior, direito, engenharia (todas), estatística, física, matemática, psicologia, marketing, publicidade e propaganda, design.

Salário: não informado.

Inscrições: o ano todo pelo site do programa

IBM – estágio

A empresa publica vagas em seu site de oportunidades. Para o programa de 2020, a IBM aceita estudantes de qualquer curso com graduação prevista a partir de dezembro de 2021. É desejável ter conhecimento de inglês.

Salário: não informado

Inscrições: o ano todo pelo site

Ternium – trainee

As vagas oferecidas são para diferentes formações, sendo a maioria voltada para a área de engenheira. Podem se candidatar pessoas com até dois anos de formadas.

Salário: não informado

Inscrições: o ano inteiro pelo site Vagas

Itaú Unibanco e Itaú BBA – estágio

Durante todo o ano, há oportunidades para atuar na área corporativa do banco, na rede de agências. Estudantes a partir do terceiro semestre de cursos da área de exatas ou de humanas interessados em trabalhar na sede do banco em São Paulo podem se candidatar às vagas de estágio corporativo. Para o estágio em agências, estudantes a partir do terceiro semestre dos cursos de administração, economia e ciências contábeis.

Salário: não informado

Inscrições: o ano todo pelo site do Itaú Unibanco

Fapes – estágio

O programa tem vagas para estudantes do Rio de Janeiro nas áreas de administração, comunicação, contabilidade, direito, economia e sistemas de informação, entre outras. As inscrições ficam abertas em caráter permanente e as seleções ocorrem conforme a disponibilidade de vagas.

Salário: bolsa-auxílio compatível com o mercado, vale-refeição e vale-transporte

Inscrições: o ano todo é possível cadastrar currículo pelo site do Vagas

Ipiranga – estágio

O programa de estágio acontece durante todo o ano, conforme o surgimento de oportunidades. As inscrições estão sempre abertas, com oportunidades para estudantes do penúltimo ou último ano do ensino superior e último ano do curso técnico.

Salário: não informado

Inscrições: o ano todo pelo site da Ipiranga

Dicas de carreira, vagas e muito mais Você já conhece a newsletter da Exame Academy? Você assina e recebe na sua caixa de entrada as principais notícias da semana sobre carreira e educação, assim como dicas dos nossos jornalistas e especialistas. Toda terça-feira, leia as notícias mais quentes sobre o mercado de trabalho e fique por dentro das oportunidades em destaque de vagas, estágio, trainee e cursos. Já às quintas-feiras, você ainda pode acompanhar análises aprofundadas e receber conteúdos gratuitos como vídeos, cursos e e-books para ficar por dentro das tendências em carreira no Brasil e no mundo. Quer receber as dicas de carreiras, vagas de emprego e ficar por dentro das tendências do mercado de trabalho? Assine a newsletter aqui.