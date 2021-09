Magalu abre segundo trainee só para negros; veja como participar

Na avaliação do Magalu, o programa de trainee do grupo de 2021 tem sido um sucesso e, por isso, o formato com vagas exclusivas para profissionais negros vai ser repetido no próximo ano.

Para Frederico Trajano, CEO do grupo, “não fazia sentido fazer uma ação pontual em um ano só”. A aposta do Magalu continua sendo em reforçar a presença de negros na liderança das empresas do grupo.

Em 2020, quando as inscrições exclusivas para pretos e partos foram anunciadas, a empresa sofreu ataques na internet, de que estava cometendo o chamado “racismo reverso”, suposta situação em que negros seriam mais valorizados que brancos. O Magalu chegou a responder denúncias de que esteja agindo de forma inconstitucional, mas todas foram indeferidas pela Justiça. O Ministério Público do Trabalho de São Paulo, inclusive, entendeu o movimento como reparação histórica.

O anúncio da exclusividade das vagas, na época, causou repercussão também nas redes sociais e nos veículos de imprensa. Em 2020, foram 22.000 inscritos e 19 selecionados. Na visão de Trajano, o impacto foi tão positivo que hoje é possível ver diversas empresas com políticas de cotas ou exclusiva para negros em seus programas de estágio e/ou trainee, com foco em melhorar a representatividade.

A decisão do Magalu, em 2020, de formatar esse tipo de trainee surgiu a partir de diagnósticos de que a empresa até tinha uma boa equidade racial em sua população total de funcionários, mas não na liderança.

Na liderança, em 2020, eram 16% os autodeclarados pretos e pardos. Em 2021, são 20%. Frederico Trajano comenta que o aumento se deve a ajustes na metodologia, que na pesquisa atual cobre 100% dos funcionário. Mesmo com o aumento, o CEO afirma que o percentual de 20% ainda é baixo.

"A gente resolveu repetir a dose em 2022. Foi uma decisão honesta levando em conta que a gente tem uma anomalia. Eu gosto de usar essa palavra forte porque é isso que tem a baixa representação de negros em liderança no Brasil. Eu vou comemorar quando uma parcela grande dessas pessoas aqui virarem gerentes e diretores", diz.

Pré-requisitos:

Formação entre dezembro/2019 e dezembro/2021 em qualquer curso de bacharelado ou licenciatura

Disponibilidade para residir na cidade de São Paulo/SP;

Disponibilidade para viagens (*se o contexto da pandemia pela covid-19 estiver normalizado);

Ser negro (autodeclarar preto ou pardo);

Alinhamento com a cultura Magalu.

Benefícios: os salários oferecidos aos trainees serão de R$ 6.600, com direito a PLR, vale-refeição ou alimentação, vale transporte, plano de saúde, Gympass, Univers, desconto em produtos, home office híbrido, previdência privada.

Inscrições: podem ser feitas pelo site