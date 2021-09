Zé Delivery abre vagas de estágio para estudantes negros

O Zé Delivery, aplicativo de entrega de bebidas, abre as inscrições nesta segunda-feira, 13, para a segunda edição do seu programa de estágio, o ZÉstagio.

O programa é focado na contratação de estudantes negros para preencher cerca de 30 vagas nas áreas de Tecnologia, Marketing, Dados, Produtos, Pessoas, Operações, Financeiro, entre outras.

Para se inscrever, é necessário ter mais de 18 anos e se autodeclarar como uma pessoa preta ou parda.

O programa não pede por inglês; os candidatos só precisam ter formação prevista entre dezembro de 2022 e 2023 em qualquer curso de graduação, técnico ou tecnológico.

O trabalho será no modelo flexível, mas os estudantes também precisam ter mobilidade para trabalhar em São Paulo após a pandemia.

O programa também recrutará estagiários para o ecossistema Direct to Consumer Brasil do qual o Zé Delivery faz parte, que contempla as ventures Empório da Cerveja, Vizi, Chopp Brahma Express, Pit Stop e Sempre em Casa.

Guilherme Ribeiro, Gerente de Cultura, Diversidade e Inclusão no Zé, comenta que o programa vai reforçar o compromisso da empresa em acessível, democrática e a favor da diversidade.

“Criamos uma área de Diversidade e Inclusão que não para de crescer e abrir um programa exclusivo para pessoas negras é apenas uma das maneiras de oferecermos oportunidades e reconhecermos que o racismo estrutural existe”, diz o gerente.

Além da bolsa-auxílio competitiva, os estagiários terão trilha de desenvolvimento estruturada, acesso a biblioteca personalizada e aulas de inglês.

Outros benefícios incluem vale refeição ou alimentação, vale transporte, seguro de vida, convênio medicamente, gympass, aula online de yoga, mindfulness e alongamento, desconto em produtos do Zé Delivery, Chopp Brahma Express e Empório da Cerveja.

Criado em 2016 pela Ambev, o app já está presente em 200 cidades do Brasil e teve um recorde de mais de 27 milhões de entregas em 2020. Um marco que foi superado somente no primeiro semestre de 2021, com 29 milhões de entregas realizadas no período.

Além das vagas de estágio, a empresa está expandindo toda a equipe e tem mais de 160 vagas abertas em diversas áreas e níveis de experiência. Confira aqui.

Para o ZÉstagio, as inscrições podem ser realizadas até o dia 15 de outubro pelo site.

