Azul abre programa de trainee com passagens aéreas como benefício

Viagem nacional e internacional para a família toda? Esse é um dos benefícios dos trainees da Azul. As inscrições para a nova edição do programa abrem nesta terça-feira, 14.

Serão cerca de 15 vagas para candidatos com formação em qualquer área. É necessário ter se graduado entre julho de 2018 e dezembro de 2021. O início do programa está previsto para janeiro de 2022.

Segundo Camila Almeida, diretora de Pessoas da Azul, o programa é uma via de mão dupla.

“Sabemos que nós, como liderança, temos muito o que compartilhar com esses jovens talentos, mas eles, por estarem ingressando no mercado agora, nos trazem uma visão moderna e inovadora que também contribui muito com o nosso negócio, ou seja, acaba sendo uma troca mútua de visões, experiências e ideias", afirma.

No início do programa, os trainees farão uma imersão para conhecer a experiência do cliente da Azul. Eles irão visitar aeroportos, hangares de manutenção de aeronaves, Azul Cargo e callcenter. O programa também prevê uma mentoria realizada com o CEO, vice-presidentes e diretores da empresa.

Além do salário, a Azul oferece diversos benefícios como assistência médica e odontológica, seguro de vida, previdência privada, Gympass, programas de qualidade de vida e saúde.

Os trainees também poderão desfrutar também de benefícios diferenciais da Azul, como as passagens aéreas nacionais e internacionais para eles e para pais, amigos, filhos, cônjuge e acompanhantes.

As inscrições vão até o dia 19 de outubro pelo site.

